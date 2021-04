Kemp rejoint l'Association de sécurité intelligente de Microsoft

La MISA a choisi Kemp en vue d'intégrer son équilibreur de charge LoadMaster à la plateforme Azure Active Directory de Microsoft. La solution LoadMaster de Kemp pour Azure Active Directory permet aux utilisateurs d'utiliser Azure Active Directory comme fournisseur d'identité unique et d'accéder facilement, et de manière sécurisée, aux applications cloud et locales au moyen d'une authentification unique.

« Il n'existe pas de solution miracle en matière de cybersécurité dans l'environnement informatique d'aujourd'hui. Pour contrer les menaces en constante évolution, il est absolument nécessaire de coopérer et de déployer des efforts conjoints. Nous sommes ravis de nous joindre à l'Association de sécurité intelligente de Microsoft, car elle symbolise de notre engagement à mieux protéger nos clients communs », a déclaré Kurt Jung, directeur principal de la stratégie des produits chez Kemp.

Lorsque de nombreuses organisations ont des applications hébergées dans un environnement cloud ou local, celles-ci visent également en priorité à assurer un accès à distance sécurisé et à empêcher les demandes d'accès non autorisées. Bien que les applications cloud offrent généralement une prise en charge native d'Azure Active Directory, les applications héritées pourraient être plus difficiles à protéger.

Avec l'intégration de la solution de Kemp à Azure Active Directory, les administrateurs seront en mesure de tirer parti des fonctionnalités de pré-authentification de LoadMaster pour protéger et gérer l'accès à ces applications héritées essentielles à l'entreprise. Par conséquent, ces dernières seront accessibles au moyen d'une authentification unique à l'instar des autres applications de l'organisation.

« Les membres de l'Association de sécurité intelligente de Microsoft intègrent leurs solutions de sécurité à Microsoft pour obtenir plus de données, augmenter leur visibilité et offrir une meilleure protection contre les menaces. En étendant les capacités de sécurité de Microsoft à l'ensemble de l'écosystème, nous aidons nos clients communs à prospérer », a déclaré Rani Lofstrom, directrice principale du marketing des produits, Sécurité Microsoft.

À propos de Kemp

Kemp offre l'expérience applicative permanente et sécurisée que les entreprises et les fournisseurs de services demandent. Les solutions d'équilibrage de charge, de surveillance de la performance du réseau, de détection des menaces réseau et de réponse réseau à ces menaces apportent une valeur maximale grâce à des déploiements simplifiés, à des licences privilégiées et à un soutien technique haut de gamme. Kemp propose la solution d'expérience des applications la plus populaire au monde, avec plus de 100 000 déploiements dans 138 pays. Prenez le contrôle de votre expérience applicative sur le site kemp.ax .

