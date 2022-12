KENNAMETAL PRÉSENTE DES INNOVATIONS DE NIVEAU SUPÉRIEUR

Des produits nouveaux et améliorés élargissent les capacités de coupe des métaux et aident les clients à usiner mieux que jamais

PITTSBURGH, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Kennametal a élargi sa série d'outils et de solutions de coupe des métaux Innovations avec de nouvelles offres de produits qui offrent aux clients une efficacité et une productivité maximales pour les applications d'usinage allant des véhicules électriques et de l'aérospatiale à l'ingénierie générale.

Chaque produit du lancement d'automne offre des caractéristiques améliorées et des performances supérieures qui permettent de relever certains des défis d'usinage les plus difficiles pour les clients :

La plateforme de forets modulaires FS KenTIP™ s'est élargie pour inclure des forets à goujure droite pour les applications statiques sur les tours et des forets à goujure droite pour les applications combinées de perçage et de chanfreinage avec des supports. En outre, la plateforme comprend désormais l'insert polyvalent KenTIP FS GTP avec le design de la pointe GOdrill™. La GOtip est la seule plaquette de la plateforme KenTIP FS conçue pour le perçage multimatériaux et est idéale pour les clients qui recherchent un outil unique à utiliser dans plusieurs pièces lors du perçage de trous de moyen et grand diamètres.

Les forets en carbure monobloc ont été modernisés dans la plateforme haute performance Kenna Universal™ Drill . Les forets mis à niveau comprennent la série B979 avec la nuance KCU15A pour le forage 12xD qui peut être utilisé sans foret pilote dans de nombreux matériaux. En outre, la plateforme a ajouté les forets étagés de la série B73* avec le grade KCU15 pour les trous de carottage dans les tailles de tarauds traditionnelles.

Lorsqu'il s'agit d'alésage haute performance dans l'acier et la fonte, la nouvelle machine KenReam™ S offre les taux d'enlèvement de métal les plus élevés dans les applications de trous borgnes et de trous traversants pour l'acier et la fonte. Cette conception unique assure une excellente fiabilité du processus et une qualité constante des trous.

Conçue pour le fraisage dynamique avec un faible engagement radial et une longueur de coupe totale, la série KOR™ s'est élargie pour inclure une longueur de coupe de 5xD dans la série KOR™ 5DA pour le fraisage dans l'aluminium.

Le système modulaire révolutionnaire Duo-Lock™ pour les applications de fraisage en bout en carbure monobloc combine une grande précision en matière de battement et de répétabilité de la longueur avec une stabilité maximale, ce qui en fait une interface précise et pratiquement incassable. Cette série intègre la productivité de la série de fraises en bout HARVI™ I TE et la capacité modulaire du système modulaire Duo-Lock.

Une gamme élargie de barres d'alésage modulaires avec arrosage traversant et interfaces dentelées a été conçue pour une plus grande force de connexion et une précision accrue, et peut aléser des porte-à-faux jusqu'à 4xD.

Pour l'usinage léger à moyen ou l'ébauche de l'acier et de l'acier inoxydable, la plateforme de fraisage à surfacer Dodeka™ Mini 45 s'est élargie pour inclure quatre nouvelles géométries qui offrent des angles d'attaque idéaux, une excellente formation des copeaux et des géométries de plaquettes sans broutage positif.

Pour en savoir plus sur ces solutions d'outillage avancées, visitez le site Web Kennametal Innovations .

