KENNAMETAL WPROWADZA PRZEŁOMOWE INNOWACJE

Nowe i ulepszone produkty oznaczają większe możliwości w zakresie cięcia metalu i zapewnią klientom jeszcze doskonalsze efekty obróbki.

PITTSBURGH, 1 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma Kennametal rozszerzyła ofertę narzędzi i rozwiązań do cięcia metalu z serii Innovations o nowe produkty, które zapewnią klientom maksymalną wydajność i produktywność obróbki metalu o różnorodnych zastosowaniach, od pojazdów elektrycznych i branży kosmicznej po inżynierię ogólną.

Każdy produkt z jesiennej oferty ma ulepszone funkcje i wysoką wydajność, która pozwala klientom sprostać najcięższym wyzwaniom związanym z obróbką metalu:

Kennametal introduces expanded Innovations series of metal cutting tools and solutions

Ofertę modułowych systemów wiertarskich KenTIP™ FS rozszerzono o wiertła z rowkami prostymi do zastosowań statycznych w tokarkach i wiertła z rowkami prostymi do wiercenia i wykonywania pogłębień stożkowych ze stojakami. Ponadto system wyposażono w płytki KenTIP FS GTP o wszechstronnych zastosowaniach z wierzchołkami wierteł GOdrill™. GOtip jest jedyną płytką w systemie KenTIP FS stworzoną do wiercenia w różnych materiałach i doskonale sprawdzi się u klientów poszukujących jednego narzędzia do obróbki różnych elementów przy nawiercaniu otworów o średniej i dużej wielkości.

Wiertła z węglików spiekanych w wysokowydajnym systemie Kenna Universal™ Drill zostały ulepszone. Ulepszone wiertła obejmują serię B979 klasy KCU15A do wiercenia 12xD, które można stosować bez wiertła pilotującego do różnych materiałów. Ponadto system został uzupełniony o wiertła stopniowe serii B73* klasy KCU15 do wiercenia rdzeniowego otworów w typowych rozmiarach gwintów.

Jeśli chodzi o wysoką wydajność rozwiercania stali i żeliwa, nowe narzędzie KenReam™ S zapewnia najwyższy wskaźnik usuwania metalu w zastosowaniach do rozwiercania powierzchni gładkich i otworów w stali i żeliwie. Wyjątkowy projekt zapewnia niezawodność procesu obróbki i jednolitą jakość nawierceń.

Zaprojektowaną z myślą o dynamicznym frezowaniu o niskim zazębieniu promieniowym i pełnej długości cięcia serię KOR™ rozszerzono o KOR™ 5DA do frezowania aluminium o długości cięcia 5xD.

Rewolucyjny system modułowy Duo-Lock™ do zastosowań we frezach walcowo-czołowych z węglików spiekanych łączy w sobie wysoką dokładność bicia i powtarzalność długości przy zachowaniu maksymalnej stabilności, co czyni z niego precyzyjne i praktycznie niezniszczalne narzędzie. Seria zapewnia produktywność charakteryzującą serię do frezów walcowo-czołowych HARVI™ I TE oraz modułowość systemu Duo-Lock.

Rozszerzona oferta modułowych wytaczadeł z interfejsami chłodzenia wewnętrznego i ząbkowanymi została zaprojektowana z myślą o mocniejszym łączeniu i większej dokładności, z możliwością wiercenia nawisu do 4xD.

Do obróbki metali lekkich lub średnich lub obróbki zgrubnej stali i stali nierdzewnej system do frezowania czołowego Dodeka™ Mini 45 został rozszerzony o cztery nowe kształty, które zapewniają idealne kąty prowadzenia, odpowiednie formowanie się wiórów i kształt płytek bez karbów.

Więcej informacji o tych zaawansowanych narzędziach można znaleźć na stronie Kennametal Innovations .

Kennametal

Przez ponad 80 lat jako lider technologii przemysłowej Kennametal Inc. zapewnia klientom produktywność dzięki materiałoznawstwie, narzędziom i rozwiązaniom odpornym na zużycie. Klienci z branży lotniczej i kosmicznej, robót ziemnych, energetyki, inżynierii ogólnej i transportu zwracają się do Kennametal, aby pomóc im w produkcji z odpowiednią precyzją i wydajnością. Każdego dnia około 8600 pracowników pomaga klientom w ponad 60 krajach zachować konkurencyjność. W roku finansowym 2021 r. Kennametal wygenerował około 1,8 mld USD przychodów. Więcej informacji na stronie www.kennametal.com. Obserwuj @Kennametal na Twitterze, Instagramie, Facebooku, LinkedIn i YouTube.

