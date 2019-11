Kennedy Lewis Investment Management désigne Doug Logigian comme président

NEW YORK, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Kennedy Lewis Investment Management LLC (« Kennedy Lewis »), un grand gestionnaire de crédit opportuniste, a recruté Doug Logigian en tant que partenaire et président. M. Logigian entrera en fonction au début de 2020.

M. Logigian rejoint Kennedy Lewis après avoir travaillé chez Blackstone, où il exerçait les fonctions de directeur général principal. Tout récemment, M. Logigian était le responsable des marchés financiers et gestionnaire de portefeuille chez GSO Capital Partners (« GSO »), une division de Blackstone. Lorsqu'il travaillait chez GSO, M. Logigian a siégé au comité d'investissement de la société pour plusieurs de ses fonds de crédit opportuniste. Avant d'assumer des responsabilités de gestion de portefeuille, M. Logigian a exercé les fonctions de négociateur en chef pour toute la plateforme de crédit d'alternatives de GSO. M. Logigian a commencé sa carrière en tant que négociateur de crédit chez Citibank avant d'obtenir une licence (B.A.) avec mention de l'Université de Harvard.

Pour Darren Richman, cofondateur de Kennedy Lewis : « Doug et moi-même avons travaillé directement ensemble pendant plus de 10 ans, et je suis très heureux de l'occasion qui m'est donnée de travailler de nouveau avec lui. Toute notre organisation bénéficiera de l'expérience de Doug et de son sens de l'investissement. Doug possède toutes les qualités que nous promouvons chez Kennedy Lewis, comme l'honnêteté, la créativité, la transparence et l'intégrité. »

David Chene, cofondateur de Kennedy Lewis ajoute : « Nous sommes heureux et nous avons la chance d'avoir recruté quelqu'un de l'acabit de Doug. Je connais Doug depuis près de 15 ans, et il incarne la culture de Kennedy Lewis de par sa manière d'appréhender l'investissement et la création de relations. Je suis impatient de travailler avec lui. »

Kennedy Lewis est un gestionnaire de crédit opportuniste créé en 2017 par David K. Chene et Darren L. Richman. La société s'intéresse à des situations fondées sur des événements, dans lesquelles un catalyseur peut générer de la valeur. Cette stratégie se concentre essentiellement sur les segments stressés et en détresse des marchés du crédit aux entreprises en Amérique du Nord et en Europe. Kennedy Lewis vise des sociétés du marché intermédiaire qui présentent des structures de capitaux durables et/ou qui n'ont pas accès à des sources traditionnelles de capitaux et font face à des perturbations, qu'elles soient cycliques, séculaires ou réglementaires. Kennedy Lewis s'attèle à être un partenaire pour les emprunteurs et structure des prêts qui permettent aux entreprises de réussir, et elle créera chaque investissement sur mesure pour qu'il réponde aux besoins de l'entreprise en faisant preuve de prudence au niveau budgétaire.

