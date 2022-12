Kenneth Kovan, cofondateur, président et directeur des opérations de BioVaxys, fera une présentation à la MedInvest Oncology Investor Conference

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE : BIOV) (FRA : 5LB) (OTCQB : BVAXF) (« BioVaxys » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que Kenneth Kovan, cofondateur, président et directeur des opérations, fera une présentation lors de la MedInvest Oncology Investor Conference qui se tiendra à New York les 14 et 15 décembre 2022.

Organisée en partenariat avec la National Foundation for Cancer Research, la MedInvest Oncology Investor Conference est la principale conférence d'investisseurs consacrée à des indications spécifiques. Les participants sont des investisseurs actifs dans le domaine de l'oncologie et des sociétés spécialisées en oncologie à la recherche d'opportunités d'investissement et de partenariat. Parmi eux figurent des investisseurs en capital-risque de premier plan dans le domaine des sciences de la vie et de l'oncologie, des bureaux de gestion de patrimoine, des dirigeants de sociétés pharmaceutiques, des sociétés privées et publiques spécialisées dans le cancer et des fondations. Le National Cancer Institute est le partenaire présentateur de la conférence de cette année, avec des intervenants tels que Greg Simon, qui a récemment présidé l'initiative Cancer « Moonshot » de Biden, des immunologistes et oncologistes de premier plan du Memorial Sloan Kettering et d'autres institutions, ainsi que des spécialistes mondiaux de la recherche et du développement pharmaceutique.

Informations relatives à la présentation :

Quand : mercredi 14 décembre 2022 à 16 h 10 HNE

Où : Dorsey & Whitney LLP, 51 West 52nd Street, New York, NY

« BioVaxys est honorée d'avoir été sélectionnée pour prendre la parole à la MedInvest Oncology Investor Conference aux côtés d'un groupe prestigieux d'oncologues, d'investisseurs et de sociétés du domaine des sciences de la vie. Nous sommes impatients de partager la façon dont nous tirons parti de notre plateforme de protéines hapténisées pour créer des immunothérapies autologues contre le cancer de l'ovaire et d'autres tumeurs malignes », a déclaré M. James Passin, PDG et cofondateur de BioVaxys.

M. Kovan a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur biopharmaceutique. Avant de fonder BioVaxys Technology Corp, il a occupé le poste de partenaire de développement d'entreprise auprès du leader de la modification de gènes Horizon Discovery plc au Royaume-Uni, et il est directeur général et propriétaire de Bingham Hill Ventures, un cabinet de conseil en sciences de la vie qu'il a fondé en 2012. Il a été PDG dans le domaine de la biotechnologie, et fondateur de sociétés de biotechnologie, dont Avax Technologies, Inc. Le parcours professionnel de M. Kovan comprend le transfert de technologie à l'université Thomas Jefferson, le marketing stratégique chez SmithKline Beecham et le développement mondial de nouveaux produits chez Wyeth-Ayerst. M. Kovan possède une vaste expérience en affaires internationales ; il a lancé des marques pharmaceutiques sur les marchés d'Amérique latine et d'Asie-Pacifique et dirigé des projets de développement pharmaceutique en Europe.

À propos de BioVaxys Technology Corp.

Basée à Vancouver, BioVaxys Technology Corp. ( www.biovaxys.com ) est une société de biotechnologie de stade clinique, enregistrée en Colombie-Britannique, qui développe des plateformes de vaccins viraux et oncologiques, ainsi que des immunodiagnostics. La Société fait progresser les vaccins contre le SARS-CoV-2, le SARS-CoV-1 et un vaccin contre le pan-sarbecovirus basé sur sa technologie de protéine virale hapténisée. Elle prévoit un essai clinique de son vaccin cellulaire autologue hapténisé utilisé en combinaison avec des inhibiteurs de points de contrôle anti-PD1 et anti-PDL1 qui sera initialement développé pour le cancer de l'ovaire de stade III/IV. Le CoviDTH® est également en cours de développement. Il s'agit d'un outil de diagnostic permettant d'évaluer la présence ou l'absence d'une réponse immunitaire des lymphocytes T au SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19. BioVaxys possède deux brevets américains délivrés et de multiples demandes de brevets américains et internationaux liés à ses vaccins contre le cancer, ses vaccins antiviraux et ses technologies de diagnostic. Les actions ordinaires de BioVaxys sont cotées à la CSE sous le symbole « BIOV » et se négocient à la Bourse de Francfort (FRA : 5LB) et aux États-Unis (OTCQB : BVAXF).

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signé « James Passin »

James Passin, PDG

+1 646 452 7054

Relations avec les services publics et les médias

JB&A, Inc.

Davin Shinedling

[email protected]

+1 (647) 991-6447

Mises en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et « déclarations prospectives » (collectivement « déclarations prospectives ») au sens de la législation canadienne et américaine applicable en matière de valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans le présent document, sans limitation, les déclarations relatives aux performances opérationnelles ou financières futures de la Société, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent, mais pas toujours, identifiées par des mots tels que « s'attend à », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « potentiel », « possible », et d'autres expressions similaires, ou des déclarations selon lesquelles des événements, des conditions ou des résultats « se produiront », « pourront », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse concernent, entre autres, l'achèvement de l'étude sur le modèle animal, l'approbation réglementaire d'une étude de phase I de son vaccin candidat BVX-1021 chez l'Homme et le développement global des vaccins de BioVaxys, y compris tout vaccin hapténisé contre la protéine SARS-Cov-2 ou SARS-CoV. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives reflètent les croyances, les opinions et les projections à la date à laquelle elles sont écrites. Elles sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations, principalement l'hypothèse que BioVaxys réussira à développer et à tester des vaccins, qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société, sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et des contingences commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales importantes, notamment mais sans s'y limiter, le risque que les vaccins de BioVaxys ne se révèlent pas efficaces et/ou ne reçoivent pas les autorisations réglementaires requises. En ce qui concerne l'activité de BioVaxys, il existe un certain nombre de risques qui pourraient affecter le développement de ses produits biotechnologiques, y compris, sans s'y limiter, le besoin de capitaux supplémentaires pour financer les essais cliniques, son manque d'antécédents opérationnels, l'incertitude quant à la possibilité pour ses produits d'arriver au bout du processus long, complexe et coûteux d'essais cliniques et d'approbation réglementaire pour la validation des nouveaux médicaments nécessaires à l'autorisation de mise sur le marché, l'incertitude quant à la possibilité de développer son immunothérapie vaccinale à base de cellules autologues afin de produire des produits sûrs et efficaces et, si tel est le cas, si ses vaccins seront acceptés commercialement et rentables, les dépenses, les retards, les incertitudes et les complications généralement rencontrés par les entreprises biopharmaceutiques en phase de développement, les obligations financières et de développement dans le cadre d'accords de licence afin de protéger ses droits sur ses produits et ses technologies, l'obtention et la protection de nouveaux droits de propriété intellectuelle et l'absence d'infraction à l'égard de tiers, ainsi que sa dépendance vis-à-vis de la fabrication par des tiers.

La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives de convictions, d'opinions, de projections ou d'autres facteurs, si elles venaient à changer, sauf si la loi l'exige.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1430981/BIOVAXYS_Logo.jpg

SOURCE BioVaxys Technology Corp.