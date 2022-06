Kensing annonce l'acquisition de Vitae Naturals

La transaction crée un leader mondial des esters de stérol végétal et de la vitamine E naturelle

KANKAKEE, Illinois, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- Kensing, LLC (« Kensing » ou la « Société »), un fabricant de premier plan de vitamine E naturelle, de stérols végétaux et de surfactants de haute pureté, et une société du portefeuille de One Rock Capital Partners, LLC (« One Rock »), a annoncé aujourd'hui avoir acquis Vitae Naturals (« Vitae »), un producteur de premier plan d'esters de stérol végétal et de dérivés de vitamine E naturelle non OGM pour les marchés finaux de l'alimentation, de la nutrition et des soins de la peau.

« Nous sommes heureux de faire entrer Vitae Naturals dans la famille Kensing », a déclaré Serge Rogasik, directeur général de Kensing. « Cette acquisition est très complémentaire, renforce notre présence en Europe et permet une nouvelle expansion dans les ingrédients alimentaires. C'est un moment passionnant pour les deux entreprises et nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe de Vitae pour accélérer nos objectifs de croissance. »

Fondée en 2000 à Talavera de la Reina, en Espagne, Vitae Naturals fabrique des esters de stérol végétal sous la marque Vitasterol® et des dérivés naturels de la vitamine E sous la marque Vitapherole®. Il a été cliniquement prouvé que les esters de stérol végétal, ajoutés à la margarine à tartiner, aux yaourts et aux suppléments, réduisent naturellement le taux de cholestérol et aident à lutter contre les maladies cardiaques. Les dérivés de vitamine E naturelle sont principalement utilisés dans les suppléments vitaminiques et comme antioxydants naturels dans les applications alimentaires et cosmétiques. Vitae Naturals sert un grand nombre de clients mondiaux dans plus de 40 pays sur cinq continents.

« Nos entreprises partagent des valeurs similaires et nous sommes ravis de faire partie de l'équipe de Kensing », a déclaré Rafael Cano Mariblanca, directeur général de Vitae Naturals. Kensing offre une plateforme solide pour renforcer notre position sur nos marchés existants et nous étendre davantage sur le marché des soins personnels. Ensemble, nous jouissons d'une présence véritablement diversifiée avec de nombreuses opportunités de croissance. »

À PROPOS DE KENSING

Kensing, LLC est un fabricant de premier plan d'une large gamme de produits chimiques spécialisés dérivés d'huiles végétales, notamment des stérols végétaux, de la vitamine E naturelle, des surfactants anioniques et des esters. Basée à Kankakee, dans l'Illinois, Kensing fabrique des ingrédients de haute qualité, formulés avec précision, pour un large éventail de clients sur les marchés des soins personnels et ménagers, des produits pharmaceutiques, de la nutrition et de l'agriculture. Kensing s'efforce exclusivement de fournir à ses clients un niveau supérieur de service, de souplesse et de collaboration experte pour les aider à développer des produits améliorés. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.kensingsolutions.com.

À PROPOS DE VITAE NATURALS

Vitae Naturals est une société espagnole fondée sous la dénomination Vitae Caps, S.A. en février 2000, avec une forte orientation internationale. Les produits de Vitae sont vendus dans plus de 40 pays sur les cinq continents aux secteurs de la nutrition et de l'alimentation, de la pharmacie, des cosmétiques et de l'alimentation animale. L'usine de fabrication de Vitae est basée à Talavera de la Reina. La gamme de produits de Vitae comprend des formulations exclusives - systèmes antioxydants, vitamine E microencapsulée et esters de stérol végétal. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.vitaenaturals.com.

À PROPOS DE ONE ROCK

One Rock réalise des investissements de contrôle dans des entreprises présentant un potentiel de croissance et d'amélioration opérationnelle grâce à une approche rigoureuse qui fait appel à des partenaires opérationnels très expérimentés pour identifier, acquérir et améliorer des entreprises dans des secteurs sélectionnés. L'implication de ces partenaires opérationnels confère à One Rock la capacité d'effectuer des contrôles préalables et de réaliser des acquisitions et des investissements dans tous les types de situations, quelle que soit leur complexité. One Rock travaille en collaboration avec la direction de l'entreprise et ses partenaires opérationnels pour élaborer un plan d'affaires complet axé sur la croissance de l'entreprise et sa rentabilité afin d'accroître sa valeur à long terme. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.onerockcapital.com.

