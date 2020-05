Kentik levanta $23,5 milhões em fundos de crescimento

Com o aumento do tráfego de redes e novas lacunas de visibilidade, a Kentik é "a empresa certa, exatamente no tempo certo"

SÃO FRANCISCO, 28 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Kentik®, provedora líder da principal plataforma de inteligência de rede do mercado, da confiança de empresas e provedoras de serviços digitais, anunciou, hoje, o levantamento de $23,5 milhões em fundos de crescimentos, liderado pela Vistara Capital Partners. Os atuais investidores, August Capital, Third Point Ventures, DCVC e Tahoma Ventures também participaram da rodada, que combina capital próprio e dívida de crescimento. Até o momento, a Kentik levantou um total de $61,7 milhões em fundos.

A Kentik é a empresa certa, na hora exata. Ela atualmente já possibilita que empresas líderes de indústrias e os maiores provedores de serviço do mundo operem assistidos com a mais rápida plataforma de inteligência de rede e indicativos de desempenho do mercado para oferecer experiências digitais otimizadas", disse Randy Garg, fundador e sócio-diretor da Vistara Capital Partners. "Nosso investimento na Kentik demonstra nossa confiança na empresa como líder do mercado e seu posicionamento para a nova fase de crescimento, trazendo novos produtos para uma quantidade ainda maior de mercados."

As redes sempre disponíveis são essenciais, agora mais do que nunca, e a Kentik é a solução em que as empresas confiam para manter o mundo digital conectado. As principais empresas de SaaS que alavancam o novo "normal" do trabalho remoto e aumentaram a presença dos negócios na internet dependem da Kentik como a única solução para fechar as lacunas de visibilidade das redes e destravar a inteligência de rede em tempo real. Empresas como IBM, Zoom, Dropbox, eBay, Cisco e GoDaddy confiam na Plataforma de Inteligência de Rede da Kentik para obter dados analíticos instantâneos e informações sobre ambientes na nuvem e híbridos que embasam de forma objetiva decisões tanto técnicas quanto de negócio.

"Na Dropbox, nossos clientes dependem de nós para manter a força de trabalho global conectada portanto construímos uma infraestrutura robusta para garantir a confiabilidade e suporte de nossos serviços", disse Dzmitry Markovich, diretor sênior de engenharia do Dropbox. "Como uma grande parceira com um poderoso plano de produto, a Kentik oferece visibilidade em tempo real, gestão de tráfego e inteligência de rede de que precisamos para oferecer uma excelente experiência para os nossos clientes."

"Nos últimos meses, muitos dos nossos clientes vivenciaram um aumento de 200% a 500% no tráfego de suas redes. Com o recente crescimento do tráfego, agora oferecemos visibilidade em tempo real de mais de um trilhão de indicadores de tráfego por dia para bilhões de usuários, e podemos ver todas as redes conectadas à internet, todas as nuvens e todos os provedores de SaaS", comentou cofundador e CEO da Kentik. "A Plataforma da Kentik foi desenvolvida para atender aos aumentos de escala e oferecer inteligência de rede em tempo real, mesmo em momentos de eventos sem precedentes, para fechar as lacunas de visibilidade e possibilitar que as empresas mantenham-se sempre conectadas e produtivas."

"Com uma expressiva carteira de clientes, uma plataforma essencial, estratégia para novos produtos e apoio sólido de investidores, a Kentik está no caminho certo para o crescimento", acrescentou Freedman.

SOBRE A KENTIK

A Kentik® é a plataforma de inteligência de rede para o mundo conectado, que tem confiança de empresas e provedores líderes do segmento digital. Com a Kentik, as empresas eliminam as lacunas de inteligência e de visibilidade associadas à operação de redes dinâmicas e complexas, e alcançam maior desempenho, confiabilidade e segurança de rede. A Plataforma de Inteligência de Rede da Kentik combina diversos fluxos de dados da internet e de infraestruturas de edge, nuvens e data centers, além das híbridas, para oferecer visualizações em tempo real e informações baseadas em AIOps e automação. Leia mais em kentik.com.

SOBRE A VISTARA CAPITAL PARTNERS

Com sede em Vancouver BC, a Vistara Capital Partners oferece soluções altamente flexíveis em dívida de crescimento e capital próprio para crescimento tecnológico a empresas em toda a América do Norte. Fundada, gerenciada e financiada por executivos experientes em financiamentos e operações na área de tecnologia, a "Vistara" (palavra em sânscrito para "expansão") tem o objetivo de permitir o crescimento e a expansão das empresas de seu portfolio. Para mais informações, acesse www.vistaracapital.com.

