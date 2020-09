Kerby Jean-Raymond e Kering lançam a plataforma 'Your Friends in New York'

'Your Friends in New York™' (YFINY) é formada por várias divisões, incluindo uma divisão de eventos e experiências, um programa inspirado em incubadora, iniciativas filantrópicas e uma marca de comercialização.

Concebida por Kerby Jean-Raymond, 'Your Friends in New York' foi iniciada após uma reunião com François-Henri Pinault, presidente do conselho e CEO da Kering, em 2019. 'Your Friends in New York' foi então estabelecida para ser lançada em março de 2020, mas por causa do severo impacto da pandemia da COVID-19 em todo o mundo, o anúncio foi suspenso.

"Para mim, é importante criar e trabalhar em empreendimentos voltados para o futuro, que envolvam a comunidade como um todo e que continuarão a ajudar os outros a crescerem no espaço da moda e da arte", disse Kerby Jean-Raymond.

"Quando me encontrei com Kerby em 2019, fiquei impressionado com sua exclusiva perspectiva de criatividade, inovação, negócio e questões sociais. O que me chamou a atenção imediatamente foi sua vontade de inventar um modelo novo e singular, libertando-se das restrições comuns do sistema da moda. Era natural a Kering apoiar este projeto, que procura capacitar novos talentos artísticos, encorajar a diversidade da criatividade e dar voz à geração mais jovem de inovadores", disse François-Henri Pinault.

'Your Friends in New York' se desenvolverá mais para incluir um programa inspirado em incubadora, o qual permitirá que diversos designers emergentes cresçam e explorem novos modelos de negócios inovadores e disruptivos.

'Your Friends in New York' foi mobilizada rapidamente, em março de 2020, com uma doação pessoal de Jean-Raymond como parte da missão da organização para ajudar comunidades marginalizadas afetadas pela pandemia. A Kering ajudou os esforços de socorro à pandemia da COVID-19 da YFINY com uma doação de apoio. Seguindo em frente, a 'Your Friends in New York' planeja continuar a se concentrar nas questões urgentes nas comunidades locais, incluindo, entre outros, o fornecimento de serviços de saúde mental principalmente para crianças e residentes de habitações públicas.

Essa nova plataforma será a conexão que unirá marcas, artistas e a comunidade em diferentes formas, incluindo eventos de vários dias, os quais também servirão como a próxima evolução do show de moda da Pyer Moss. Detalhes adicionais sobre cada programa da 'Your Friends in New York' serão divulgados ao público nos próximos meses.

Sobre Kerby Jean-Raymond

Kerby Jean-Raymond é um artista negro e o fundador da marca de moda Pyer Moss.

Iniciou no mundo da moda aos 14 anos como aprendiz da designer Kay Unger. Depois de três anos trabalhando com Kay, ele começou a trabalhar na Marchesa, quando a marca foi lançada.

Depois de 11 anos como designer e modelador, Jean-Raymond lançou a Pyer Moss em 2013.

Desde seu lançamento, a Pyer Moss obteve apoio da imprensa, profissionais do setor e consumidores de todo o mundo. Como artista plástico, a escultura "Aquos" de Jean-Raymond foi apresentada no Museu de Arte Moderna na cidade de Nova York. Ele também foi diretor de diversos projetos de filmes aclamados pela crítica, ao lado de outros artistas e músicos talentosos. Em 2018, Jean-Raymond e a Pyer Moss receberam a principal honra na premiação CFDA Vogue Fashion Fund Awards. No ano seguinte, 2019, foi nomeado Personalidade do Ano da Footwear News e em 2020, foi nomeado Designer do Ano da Harlem's Fashion Row.

Sobre a Kering

Um grupo de luxo global, a Kering gerencia o desenvolvimento de uma série de casas de renome em moda, artigos de couro, jóias e relógios: Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, assim como a Kering Eyewear. Ao colocar a criatividade no centro de sua estratégia, a Kering permite que suas casas estabeleçam novos limites em termos de sua expressão criativa enquanto elaboram o luxo do amanhã de uma forma sustentável e responsável. Nós capturamos estas crenças em nossa assinatura: "Capacitando a Imaginação". Em 2019, a Kering tinha quase 38.000 funcionários e uma receita de 15,9 bilhões de euros.

