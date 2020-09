Kerby Jean-Raymond y Kering lanzan 'Your Friends in New York'

'Your Friends in New York™' (YFINY) consta de múltiples divisiones, entre ellas un área de eventos y experiencias, un programa inspirado en las incubadoras de proyectos, iniciativas filantrópicas y una etiqueta para mercadería comercial.

Concebida por Kerby Jean-Raymond, 'Your Friends in New York' surgió después de una reunión con Francois-Henri Pinault, presidente y director general de Kering, en 2019. 'Your Friends in New York' estaba lista para su lanzamiento en marzo de 2020, pero debido al severo impacto mundial de la pandemia de COVID-19, el anuncio quedó suspendido.

"Para mí, es importante crear y trabajar en emprendimientos que tienen la mirada puesta en el futuro, implican a la comunidad en general y seguirán fomentando el crecimiento de otras personas en el mundo de la moda y el arte", dijo Kerby Jean-Raymond.

"Cuando conocí a Kerby en 2019, me impresionó su singular perspectiva respecto de la creatividad, la innovación, los negocios y las problemáticas sociales. Lo que percibí de inmediato fue su disponibilidad para inventar una modelo nuevo y único que lo liberaría de las limitaciones típicas del sistema de la moda. Era lógico que Kering respaldara este proyecto que busca empoderar a nuevos talentos artísticos y alentar la diversidad y creatividad, y dar voz a la joven generación de innovadores", dijo François-Henri Pinault.

'Your Friends in New York' evolucionará aún más para incluir un programa inspirado en las incubadoras de proyectos para que diversos diseñadores emergentes crezcan y exploren nuevos modelos de negocio que sean innovadores y revolucionarios.

'Your Friends in New York' se movilizó rápidamente en marzo de 2020 gracias a un donativo personal de Jean-Raymond como parte de la misión de la organización de apoyar a las comunidades marginadas y afectadas por la pandemia. Kering apoyó los esfuerzos de YFINY para hacer frente al COVID-19 con un donativo. En adelante, 'Your Friends in New York' planea seguir concentrándose en temas urgentes para las comunidades locales, incluida, principalmente, la habilitación de servicios de salud mental para menores y residentes de viviendas públicas, entre otros.

Esta nueva plataforma será el tejido conectivo que enlaza a las marcas con los artistas y la comunidad de diversas formas, entre ellas los eventos de más de un día que también representarán la evolución de las pasarelas de Pyer Moss. En los próximos meses se darán a conocer los detalles de cada programa de 'Your Friends in New York'.

Acerca de Kerby Jean-Raymond

Kerby Jean-Raymond es un artista de color y el fundador de la marca de moda Pyer Moss.

Entró a la industria de la moda con 14 años como aprendiz de la diseñadora Kay Unger. Después de tres años trabajando con Kay, empezó a colaborar con Marchesa en el lanzamiento de la marca.

Tras once años como diseñador y creador de patrones, Jean-Raymond lanzó Pyer Moss en 2013.

Desde su debut, Pyer Moss ha recibido el apoyo de la prensa, los profesionales de la industria y consumidores de todo el mundo. En su faceta como artista plástico, Jean-Raymond expuso su escultura "Aquos" en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Además, ha dirigido diversos proyectos fílmicos aclamados por la crítica de la mano de otros talentosos artistas y músicos. En 2018, Jean-Raymond y Pyer Moss recibieron los máximos honores en el marco de los Premios CFDA Vogue Fashion Fund. Un año después, en 2019, fue nombrado Persona del Año por Footwear News y en 2020 fue nombrado Diseñador del Año por Harlem's Fashion Row.

Acerca de Kering

Kering es un grupo internacional de lujo que se dedica a administrar el desarrollo de una serie de renombradas casas de moda, artículos de piel, joyería y relojes: Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Ulysse Nardin y Girard-Perregaux, además de Kering Eyewear. Al situar a la creatividad en el centro de su estrategia, Kering hace que sus casas de moda fijen nuevos límites en términos de su expresión creativa, al tiempo que definen el lujo del mañana de forma sustentable y responsable. Nuestro lema, "Empowering Imagination", es un reflejo fiel de estas convicciones. En 2019, Kering tenía alrededor de 38.000 empleados e ingresos de €15.900 millones.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/945367/Kering_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1252125/Your_Friends_in_New_York_Logo.jpg

FUENTE Kering

Related Links

http://www.kering.com



SOURCE Kering