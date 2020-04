Kernel alloue plus de 5 millions de dollars US à la lutte contre le coronavirus en Ukraine

KIEV, Ukraine, 21 avril 2020 /PRNewswire/ -- Kernel, le plus grand producteur et exportateur mondial d'huile de tournesol, un fournisseur clé de produits agricoles de la région de la mer Noire pour les marchés mondiaux, apporte son aide au personnel médical ukrainien dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19. La société a alloué 5,5 millions de dollars US pour combattre le coronavirus, dont 2 millions ont été alloués au fonds national d'État pour répondre aux besoins du ministère ukrainien de la Santé et 3,5 millions ont été utilisés pour l'achat d'urgence d'équipement médical dans les régions de Poltava et de Kirovohrad.

« Étant une entreprise socialement responsable, Kernel ne peut tout simplement pas rester silencieuse lorsque le pays a besoin d'aide. Nous sommes directement associés à des campagnes de grande échelle contre le coronavirus afin de nous assurer que les hôpitaux soient prêts à fournir une aide médicale rapide et professionnelle aux résidents des régions de Poltava et de Kirovohrad. En outre, des centres d'intervention d'urgence ont été créés pour coordonner la situation. En collaboration avec les collectivités régionales de Poltava et de Kirovohrad, nous avons élaboré un programme complet de soutien aux institutions médicales. Cet accord, ainsi que la distribution régionale des responsabilités, a été conclu lors d'une réunion tenue par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi avec de grandes entreprises ukrainiennes », a déclaré Ievgen Osypov, PDG de Kernel. « Nous avons déjà alloué 5,5 millions de dollars US à la lutte contre l'épidémie de coronavirus en Ukraine. Aussi longtemps que notre pays sera en danger, que nos hôpitaux manqueront de fournitures médicales essentielles et que nos médecins auront besoin d'équipements de protection individuelle, nous apporterons un soutien à la fois financier et logistique. »

À ce jour, plus de 200 appareils médicaux ont été achetés. Parmi ceux-ci, on compte des respirateurs artificiels de haute qualité, des appareils de diagnostic basés sur la réaction en chaîne par polymérase (PCR), des concentrateurs d'oxygène, des moniteurs patient, des défibrillateurs, des électrocardiographes, des machines à rayons X et d'autres équipements essentiels permettant de sauver des vies.

« Notre tâche consiste à recueillir des informations précises auprès des hôpitaux pour connaître leurs besoins exacts, effectuer des achats rapides ou encore organiser une coordination et une livraison adéquates, ce qui est une tâche réellement difficile dans ce contexte de pénurie mondiale d'équipement médical et de vêtements de protection. Nous œuvrons non seulement à trouver chaque équipement requis, mais aussi à faire face à la concurrence acharnée de nombreux autres acheteurs sur le marché mondial. Nous devons également assurer une livraison rapide dans le cadre des restrictions actuelles en matière de transport de marchandises. Par ailleurs, il est crucial de contrôler la sécurité à la fois de la contrepartie et de l'équipement lui-même », a fait remarquer Natalia Kulchytska, directrice du service des ressources humaines de Kernel.

Kernel a consacré 1,6 million de dollars US à l'achat d'équipements de protection individuelle et d'autres fournitures essentielles pour les professionnels de la santé : vêtements de protection, gants, masques chirurgicaux, écrans et lunettes de protection, différents types de respirateurs, etc.

De plus, environ 500 000 dollars US ont été alloués à l'achat de médicaments. En fonction des demandes reçues des hôpitaux, nous avons acheté des antibiotiques, des médicaments antispasmodiques, des analgésiques et des antispasmodiques bronchiques, des antiviraux, des substituts sanguins, des antifongiques, des antimicrobiens, et d'autres médicaments.

Le programme stratégique de lutte contre le coronavirus élaboré par Kernel ne se limite pas au soutien des hôpitaux des régions de Poltava et Kirovohrad ; la société assure un financement et met en œuvre des efforts pour soutenir le corps médical dans toutes les régions où elle exerce des activités.

