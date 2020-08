Kernel est devenue la première société dans l'histoire de l'Ukraine à exporter 8 millions de tonnes de céréales

LONDRES, 25 août 2020 /PRNewswire/ -- D'après les résultats de l'année de commercialisation 2019/2020, Kernel a exporté 8 millions de tonnes de culture céréalière. C'est un nouveau record historique pour la société et pour l'Ukraine, car aucun autre agro-exportateur n'a jamais atteint ce niveau.

« Kernel est devenu l'opérateur qui a transbordé les plus gros volumes de céréales dans les ports ukrainiens dans l'année de commercialisation 2019/2020 », a déclaré Ievgen Osypov, PDG de Kernel ». Au cours des deux dernières années, la société a doublé ses volumes d'exportation, accroissant sa position de leader sur le marché. La part totale d'exportation de céréales d'Ukraine par Kernel a augmenté de 11,6 % à 13,3 %. »

Comme l'a noté Oleksandr Golovin, directeur général de Kernel-Trade et directeur des achats de céréales et de graines oléagineuses, ce record n'aurait pas été possible sans la coopération fructueuse de la société avec les producteurs agricoles.

« La division d'agro-entreprise de Kernel a fourni 2,8 millions de tonnes de céréales. Nous avons acheté 5,2 millions de tonnes supplémentaires aux producteurs agricoles, en partie grâce à des achats à terme, des accords de financement et le projet de partenariat Open Agribusiness. Le chiffre a augmenté de 63 % en glissement annuel. Nos plans pour cette année sont encore plus ambitieux – environ 7,4 millions de tonnes », a ajouté Oleksandr Golovin.

Au cours de l'année de commercialisation 2019/2020, non seulement les volumes d'exportation, mais aussi la géographie des exportations ont changé, d'abord et avant tout en raison des bons rendements des cultures dans les pays de l'UE. Cependant, la Chine a rapidement augmenté ses volumes d'achat et acheté plus de 1,5 million de tonnes de maïs à Kernel, soit 6 fois plus que la saison précédente. La RPC est donc devenue le plus gros importateur pour Kernel, dépassant les Pays-Bas et l'Espagne, qui étaient les principales destinations d'exportation au cours des années précédentes. La plus grande quantité de blé a été exportée vers les pays d'Asie de l'Est : les fournitures à l'Indonésie et à la Thaïlande ont considérablement augmenté.

D'un autre côté, Kernel a dû surmonter un certain nombre de défis. La saison a commencé avec des prix mondiaux relativement élevés en raison de conditions météorologiques défavorables dans le Midwest des États-Unis. Mais les prix ont chuté avec la deuxième récolte record du Brésil. Début janvier, la première phase de l'accord entre les États-Unis et la Chine, censée mettre fin à la guerre commerciale, a été signée. Cependant, le marché n'y a pas répondu, ne montrant absolument aucune réaction. COVID-19, qui est survenu en février-mars, est devenu le facteur clé qui domine toujours le marché mondial. La propagation rapide de la pandémie et le confinement mondial ont provoqué une récession dans l'économie mondiale. La baisse des revenus des gens, de pair avec la crise de l'éthanol aux États-Unis, ont provoqué un affaissement des prix mondiaux des céréales.

D'après les projections d'Oksana Karabin, directrice du département de négoce de céréales, l'année de commercialisation 2020/2021 sera tout aussi dynamique. La tendance clé est la transformation agroalimentaire dans le monde. Une forte augmentation de la production de maïs est prévue aux États-Unis et, avec l'affaiblissement de la demande en céréales, elle exercera une pression sur les prix mondiaux. En outre, la demande en biocarburants a diminué rapidement. Une huile bon marché rend le bioéthanol et le biodiesel non viables sur le plan économique. C'est une mauvaise nouvelle pour le secteur agricole. Un autre problème sur le plan politique est la menace de rupture de l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine.

« La situation est difficile. Cependant, l'agro-industrie, contrairement à de nombreux autres secteurs, ne s'est pas arrêtée et continue de fonctionner. Nous considérons les défis mondiaux comme des incitations à intensifier le travail. Continuer à augmenter les ventes selon les termes CIF, intensifier les achats et renforcer la coopération avec les producteurs agricoles sont les principales priorités pour Kernel », a ajouté Oksana Karabin.

D'ici la fin de l'année de commercialisation 2020/2021, Kernel projette d'augmenter les volumes d'exportation de céréales et de renforcer sa position de leader sur le marché.

