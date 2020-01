Kernel est un acteur de premier plan de la durabilité des entreprises

KIEV, Ukraine, 24 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Il a été annoncé le 22 janvier 2019 que Kernel figure dans les trois premières places du classement « Sustainable Ukraine » (L'Ukraine durable) qui a trait à la durabilité des entreprises en Ukraine. Selon l'évaluation d'une commission d'experts de la Premier Business Consulting & Communications Company, Kernel s'est vu octroyer le niveau « AA », ce qui représente un niveau très élevé de durabilité des entreprises.

Sustainable Ukraine est désignée pour évaluer et comparer la qualité de la gouvernance d'entreprise au sein des sociétés, ainsi que leur capacité à assurer le développement durable de leurs activités et du pays. La commission d'experts a procédé à des évaluations des entreprises ukrainiennes dans quelques domaines. Dans la plupart d'entre eux, Kernel s'est imposée comme l'un des leaders incontestables, grâce aux résultats remarquables qu'elle a obtenus en termes de gouvernance d'entreprise, de finance et d'économie, de développement écologique et social.

« Le classement 'Sustainable Ukraine' marque une nouvelle étape dans le développement d'une conduite responsable des entreprises en Ukraine. C'est un outil supplémentaire, qui permet d'évaluer le niveau de conformité de l'entreprise aux normes internationales et aux exigences du développement durable », - a commenté Yevgen Osypov, PDG de Kernel, qui a poursuivi : « Nous prenons à cœur le rôle que nous jouons dans la formation d'une culture de bonne conduite professionnelle en Ukraine. Hormis le fait que Kernel est un exemple de création d'une entreprise durable, responsable et grandement efficace, nous acceptons volontiers des responsabilités dépassant celles prévues par la législation actuelle, à savoir le paiement des impôts. Nos initiatives sociales visent de la même manière à soutenir professionnellement les employés de l'entreprise et à résoudre des problèmes sociaux urgents dans les régions où Kernel exerce ses activités. Les principes de développement durable et de responsabilité sociale sont énoncés dans le code d'entreprise de Kernel et comprennent la minimisation de l'utilisation des ressources énergétiques, le labour minutieux des sols, le contrôle strict de la qualité des produits, la garantie d'un environnement de travail sûr et sain pour les employés, l'offre de vastes possibilités de formation professionnelle et d'avancement de carrière. »

En 2019, Kernel a été nommée « meilleur employeur » parmi les entreprises agricoles ukrainiennes. Elle est également entrée dans le classement des 20 entreprises les plus socialement responsables en Ukraine.

Kernel est le plus grand producteur et exportateur mondial d'huile de tournesol, ainsi qu'un fournisseur de premier plan de produits agricoles provenant de la région de la mer Noire pour les marchés mondiaux. La part de l'entreprise dans la production mondiale d'huile de tournesol est de près de 8 %. Kernel fournit ses produits à plus de 80 pays. Depuis novembre 2007, les actions de l'entreprise sont négociées à la Bourse de Varsovie.

Au cours de l'exercice 2018-2019, l'entreprise a exporté 6,1 millions de tonnes de céréales et 1,6 million de tonnes d'huile de tournesol, ce qui constitue un record historique absolu parmi les entreprises agricoles en Ukraine.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1081260/Kernel_Logo.jpg

