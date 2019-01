Ketamine Clinics of Los Angeles conmemora cinco años de casos de éxito con sus pacientes

LOS ÁNGELES, 29 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Ketamine Clinics of Los Angeles, la clínica más grande y más especializada en el tratamiento con ketamina en el mundo, celebra su quinto aniversario con la administración exitosa de más de 8.000 infusiones de ketamina, más de 1.200 pacientes atendidos y una nueva clínica de clase mundial con una superficie de 335 metros cuadrados. Hoy, Ketamine Clinics of Los Angeles no solo es el principal proveedor de este revolucionario tratamiento en el país; su fundador, el Dr. Steven L. Mandel, es internacionalmente reconocido desde hace años como pionero en la terapia con ketamina y contribuye a ampliar la difusión de la capacidad demostrada de este medicamento para tratar la depresión, las tendencias suicidas, el síndrome de estrés postraumático y los trastornos del dolor.

"Ha sido maravilloso constatar el crecimiento de la terapia de infusión de ketamina por vía intravenosa y su aceptación en los cinco años desde nuestra inauguración", dijo el Dr. Mandel. "A medida que las evidencias clínicas sigan respaldando la eficacia y seguridad de la ketamina como tratamiento para la depresión, los pensamientos suicidas, el síndrome de estrés postraumático y el dolor, creo que veremos una mayor aceptación y un reconocimiento más generalizado de esta importante opción en los años venideros. Los índices de suicidio prácticamente se han duplicado en los últimos 20 años, por lo que es más importante que nunca difundir y poner a disposición de la gente todas las posibilidades de tratamiento clínicamente demostradas".

Desde que abriera sus puertas en 2014, Ketamine Clinics of Los Angeles se ha mantenido como una de las únicas clínicas en ofrecer, de tiempo completo, terapia personalizada de infusión de ketamina por vía intravenosa, de lunes a viernes de 9.00am a 5.00pm. El Dr. Mandel y su equipo sienten tal pasión por este tratamiento que diseñaron toda la clínica para dedicarse exclusivamente a atender a pacientes que reciben terapia de ketamina. Ketamine Clinics of Los Angeles ofrece a cada paciente un plan de tratamiento personalizado que se actualiza en cada sesión a fin de garantizar resultados óptimos.

Cabe destacar que los pacientes de Ketamine Clinics of Los Angeles acusan un 90% de índice de éxito en tratamientos para las tendencias suicidas, 83% de éxito para paliar la depresión y 70% de éxito en el alivio del dolor crónico.

Ketamine Clinics of Los Angeles celebra cinco años de casos de éxito con sus pacientes y brinda un rayo de esperanza a millones de estadounidenses que luchan en silencio con trastornos de salud mental y dolor crónico.

Si desea más información o solicitar una cita de inmediato, visite www.ketamineclinics.com o llame al 310-270-0625.

Acerca de Ketamine Clinics of Los Angeles

Ketamine Clinics of Los Angeles es el principal proveedor de terapia de infusión de ketamina por vía intravenosa en el país, con el liderazgo del Dr. Steven L. Mandel, pionero en la terapia con ketamina que goza de reconocimiento internacional. El Dr. Mandel es anestesiólogo certificado, cuenta con una maestría en psicología y ha practicado la medicina durante más de 35 años. La clínica se especializa en el aprovechamiento de la ketamina como anestésico general extensamente investigado para mejorar de manera drástica la calidad de vida de pacientes que sufren de depresión, tendencias suicidas, síndrome de estrés postraumático o dolor crónico. Con un 83% de índice de éxito en pacientes con depresión y trastornos del estado de ánimo, y 70% de éxito en pacientes con dolor, Ketamine Clinics of Los Angeles está abriendo brecha en la conquista del bienestar gracias a una solución rápida, segura y más efectiva para personas que padecen de trastornos del estado de ánimo y dolor. Al ser la única clínica en su tipo exclusivamente especializada en esta moderna terapia, los expertos de Ketamine Clinics of Los Angeles pueden brindar a cada paciente un plan personalizado para que su tratamiento tenga resultados rápidos y perdurables.

