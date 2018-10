Ketel One encourage les barmans à créer des cocktails plus écologiques

Ce week-end, à l'occasion du plus grand concours de barmans au monde, la vodka préférée des barmans[1] - Ketel One - a dévoilé quelques-unes des possibilités susceptibles de faire du monde de la boisson un environnement meilleur et plus durable. Alors que le monde commence à peine à utiliser des pailles durables, la marque de vodka familiale pense que l'industrie des boissons peut faire mieux que ça.

Lors du prestigieux concours World Class, qui se tenait cette année à Berlin, on a pu trouver un bar construit à partir de bois de récupération et de meubles recyclés ; des chaises construites à partir de bouteilles en plastique transformées, de vieux DVD et de téléphones portables destinés à la déchetterie ; des tables faites à partir de pots de yaourt pressés ; et bien entendu, un Bloody Mary Ketel One à base d'ingrédients locaux - plutôt que de produits transportés par avion -, afin d'encourager les gens et les barmans à repenser leur façon de préparer des boissons pour contribuer à un monde meilleur.

Cette détermination à « faire le bien » ne s'arrête pas là. Ketel One vise à encourager les barmans du monde entier à repenser les recettes de leurs cocktails les plus populaires pour avoir un impact positif sur leur communauté. Espresso Martini, Bloody Mary, Vodka Tonic et Dutch Mule ont été revisités en utilisant des ingrédients naturels et produisant moins de déchets, ainsi que des garnitures locales pour améliorer leurs saveurs.

Ce mouvement reflète un changement culturel plus large qui voit les gens boire moins, mais boire mieux, chercher des marques durables ou essayer d'avoir un impact positif sur le monde qui les entoure [2].

Alexandre Rodrigues, directeur mondial de la marque Ketel One, explique ainsi pourquoi la marque s'investit tant dans ce mouvement : « Les gens sont de plus en plus à la recherche d'un certain raffinement et d'une qualité qui soit plus terre-à-terre, simple et honnête. Cette quête de "mieux" ne vise pas seulement les ingrédients, mais aussi les expériences et l'impact d'une marque sur la société dans son ensemble. »

« La conscience culturelle a toujours été au cœur de Ketel One, et c'est pourquoi nous avons décidé d'inspirer les barmans et les bars du monde entier en leur montrant comment offrir une meilleure expérience gustative. »

La vraie surprise, c'est que bien loin d'avoir l'air d'un projet artisanal, les boissons et le bar durable ne jureraient pas dans les meilleurs bars du monde. Bob Nolet, 11e génération de la famille Nolet - les fondateurs de Ketel One -, explique pourquoi il tient tant à inspirer les barmans et les bars avec ce mouvement :

« Ma famille distille des spiritueux depuis 1691 et depuis cette époque, nous avons toujours cherché à obtenir l'équilibre parfait entre un engagement en matière de goût, un engagement envers les barmans et un engagement envers le monde qui nous entoure. »

« Nous avons construit le plus grand moulin du monde pour alimenter notre distillerie et notre famille continue de goûter et d'approuver chaque lot de vodka avant qu'il ne quitte notre établissement pour garantir des normes de qualité du plus haut rang. Nous souhaitons encourager les barmans à avoir la même attitude, à toujours offrir les meilleurs breuvages possible tout en ayant un impact positif sur leur communauté. C'est cela qui me motive et qui motive ma famille au quotidien. »

Johann Bödecker, fondateur et PDG de Pentatonic, qui a aidé à créer le bar durable de Ketel One, a déclaré : « Pentatonic collabore avec des marques du monde entier. Qu'il s'agisse de produits électroniques grand public, de mode ou d'automobiles, la transition vers un modèle circulaire qui réduit les déchets et réutilise les matériaux consommés doit être une priorité absolue pour toutes les marques qui sont tournées vers l'avenir. »

« Avec nos marques partenaires, nous faisons de véritables progrès en changeant les matériaux, les procédés et surtout, les habitudes. Nous avons adoré travailler avec Ketel One dans ce sens. L'industrie des boissons affiche une croissance rapide, et si nous pouvons prendre l'initiative en montrant à d'autres industries comment transformer les déchets en quelque chose qui améliore l'expérience du client et les pratiques commerciales, alors nous commençons à avoir un impact. »

Le bar durable et la campagne de Ketel One serviront à inspirer les barmans du monde entier au cours de l'année prochaine.

