Ketel One inspira a los bartenders a crear cócteles más sostenibles

Este fin de semana en la mayor competición de bartender del mundo, el vodka preferido por los bartenders[1] - Ketel One - presentó algunas de las posibilidad que podrían hacer del mundo de las bebidas un sitio mejor y más sostenible. Aunque el mundo está fijándose en las pajitas como elemento sostenible, el vodka de fabricación familiar cree que la industria de la bebida puede hacer mucho más.

En la prestigiosa competición de clase mundial, celebrada este año en Berlín, un bar hecho de madera regenerada y muebles reciclados; sillas hechas de botellas de plástico reutilizadas; viejos DVD y teléfonos móviles desechados una vez destinados al vertedero; mesas de envases de yogur prensados y, por supuesto, un Ketel One Bloody Mary hecho con ingredientes cultivados localmente -cultivados, no transportados- anima a las personas y bartenders a pensar sobre cómo preparar su bebida puede ayudarles a hacerlo mejor.

Con el compromiso de 'better' doesn't stop there - Ketel One busca inspirar a los bartenders de todo el mundo a volver a pensar en las recetas de sus bebidas más populares para tener un impacto más positivo acerca de sus comunidades. Espresso Martinis, Bloody Marys, vodka y sodas y Dutch Mules son reimaginados utilizando residuos reducidos, ingredientes naturales y aderezos de fuentes locales para mejorar sus sabores.

El movimiento refleja un avance más amplio en la cultura que ha sido testigo de cómo la gente bebe menos pero bebe mejor, buscando marcas que son sostenibles o con la finalidad de presentar un impacto positive en el mundo entorno a ellos[2].

Alexandre Rodrigues, director mundial de marca de Ketel One, explicó porqué han invertido en este avance: "La gente busca cada vez más un refinamiento premium y calidad que esté centrada, sencilla y honesta. Esta búsqueda de lo 'mejor' no es solo sobre los ingredientes, sino con las experiencias y el impacto de la marca sobre la sociedad en general.

"La conciencia cultural está en el centro de Ketel One, ese el motivo por el que hemos decidido ayudar a inspirar a los bartenders y bares de todo el mundo sobre cómo ofrecer y tener una experiencia de bebida mejor aún".

La sorpresa real es que, lejos de parecer un proyecto a medida, las bebidas y el bar sostenible no estarán fuera de lugar en ninguno de los principales bares de todo el mundo. Bob Nolet, 11 generación de la familia Nolet - creadores de Ketel One - explicó por qué le apasiona tanto inspirar a los bartenders y bares con este movimiento:

"Mi familia lleva destilando bebidas alcohólicas desde el año 1691, y a partir de ese movimiento siempre hemos buscado el equilibrio perfecto entre un compromiso con el sabor, un compromiso con los bartenders y un compromiso con el mundo alrededor nuestro.

"Hemos construido el molino de viento más grande del mundo para ayudar a proporcionar energía a la destilería a los gustos de nuestra familia, aprobando cada lote de vodka antes de salir de nuestra destilería para asegurar los estándares de calidad más elevados. Queremos instar a los bartenders para que tengan esta misma actitud: proporcionar siempre las mejores bebidas que puedan al tiempo que presentan un impacto positive en sus comunidades - esto es lo que me motiva a mí y a mi familia todos y cada uno de los días".

Johann Bödecker, fundador y consejero delegado de Pentatonic, que ayudó en la creación conjunta del bar sostenible de Ketel One, explicó: "Pentatonic colabora con las marcas de consumo de todo el mundo. Ya sea su electrónica de consumo, moda o automoción, el avance hacia un modelo circular que evita los residuos y reutiliza los materiales después del consumo es una prioridad elevada para las marcas de consumo de pensamiento avanzado".

"Junto a nuestros socios de marca estamos llevando a cabo un progreso real por medio del cambio de materiales, procesos y los hábitos más importantes. Trabajar con Ketel One para hacer eso ha sido brillante. La industria de las bebidas está creciendo de forma rápida, y si podemos tomar el liderazgo al mostrar a otras industrias cómo convertir los residuos en algo que mejore la experiencia de los clientes y sus prácticas empresariales, entonces estamos empezando a crear una diferencia"-

Tanto el bar sostenible de Ketel One como servir 'mejor' se utilizarán para inspirar a los bartenders de todo el mundo el año que viene.

