KEURIG DR PEPPER ANUNCIA UN REALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE SU ESTRUCTURA DE CADENA DE SUMINISTRO

La compañía nombra nuevo director de cadena de suministro y establece roles de liderazgo de cadena de suministro en café y bebidas frías

Se espera que el realineamiento impulse una productividad acelerada en toda la empresa

BURLINGTON, Mass. y FRISCO, Texas, 14 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ: KDP) anunció hoy un realineamiento estratégico de su estructura de la cadena de suministro, diseñado para fortalecer el enfoque, la velocidad y la rendición de cuentas a nivel de la Unidad de Negocio, mientras acelera la productividad en toda la empresa.

Como parte del realineamiento, la Compañía ascendió a tres líderes senior de la cadena de suministro de KDP a nuevos puestos, incluyendo el nombramiento de un nuevo Director de cadena de suministro para suceder a Tony Milikin, quien se unió a KDP en septiembre de 2021. Milikin fue fundamental para liderar con éxito a KDP a través de la interrupción de la cadena de suministro macro sin precedentes que comenzó en 2021 y para posicionar a la Compañía para el éxito, a medida que hace su transición a la nueva estructura más enfocada. Milikin dejará KDP a finales de este mes para buscar nuevas oportunidades.

Roger Johnson, quien se unió a KDP en 2016, ha sido ascendido a Director de cadena de suministro, bajo la supervisión del CEO de KDP, Ozan Dokmecioglu, a partir del 17 de octubre de 2022. Johnson es un ejecutivo de la cadena de suministro y gerente general con más de 20 años de experiencia en las industrias de bienes duraderos, electrónica, alimentos y bebidas, y automotriz. Recientemente se desempeñó como Director de productos, donde fue responsable de establecer el centro de operaciones de KDP en Singapur que diversificó con éxito la red de fabricación de cerveza de KDP en toda Asia. También fue el arquitecto principal detrás de la exitosa estrategia de innovación cervecera de la compañía, incluyendo las cerveceras conectadas de KDP y la nueva tecnología BrewID.

Al comentar el anuncio, Dokmecioglu declaró: "Somos afortunados de tener un personal de suministro tan fuerte, con líderes experimentados y talentosos listos para asumir roles ampliados. He trabajado con Roger durante casi siete años y confío en que su fuerte liderazgo y profunda experiencia en cadenas de suministro globales lo posicionarán bien, a medida que fortalezcamos nuestro enfoque en el crecimiento y la excelencia operativa. También quiero agradecer a Tony por su liderazgo en la cadena de suministro durante el año pasado y desearle todo lo mejor".

"Me siento honrado y emocionado de asumir este importante papel para nuestra Compañía y mirar hacia el futuro con gran optimismo de que nuestros mejores años aún están por llegar", declaró Johnson.

Johnson tiene un MBA de la Escuela de Negocios Stephen M. Ross en la Universidad de Michigan y una Maestría en Ingeniería y Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Purdue.

KDP también ascendió a dos ejecutivos experimentados de la cadena de suministro en funciones nuevas y ampliadas, cada uno enfocado en impulsar la excelencia de la cadena de suministro y desbloquear oportunidades de productividad para sus respectivas unidades de negocio. Christopher Martin, quien se unió a KDP en 2014 y, más recientemente, sirvió como vicepresidente sénior de Operaciones logísticas, ha sido ascendido a vicepresidente sénior de Cadena de suministro de café. Paul DaRosa, quien se unió a KDP en 2018 y recientemente se desempeñó como vicepresidente sénior de Calidad, salud y seguridad de los empleados y servicios técnicos, ha sido ascendido a vicepresidente sénior de Cadena de suministro de bebidas. Martin y DaRosa estarán bajo la supervisión de Johnson, manteniendo una estructura centralizada de liderazgo de la cadena de suministro, al tiempo que asumirán una responsabilidad compartida con sus respectivas unidades de negocio.

"Chris y Paul son dos líderes fuertes que fueron fundamentales para navegar con éxito KDP por medio de los desafíos sin precedentes de COVID y la interrupción de la cadena de suministro macro, y creo firmemente que ambos están preparados para impulsar un impacto aún mayor para KDP en estos nuevos cargos", añadido Dokmecioglu.

Acerca de Keurig Dr Pepper

Keurig Dr Pepper (KDP) es una compañía líder en bebidas en América del Norte, con ingresos anuales que se acercan a los $13 mil millones y aproximadamente 27.000 empleados. KDP mantiene posiciones de liderazgo en refrescos, café y té, agua, jugos y bebidas, y mezcladores, y comercializa el sistema de elaboración de café n.° 1 en EE. UU. y Canadá. La cartera de la compañía de más de 125 marcas de propiedad, con licencia y asociadas está diseñada para satisfacer prácticamente cualquier necesidad del consumidor, en cualquier momento, e incluye las marcas de propiedad de Keurig®, Dr Pepper®, Green Mountain Coffee Roasters®, Canada Dry®, Snapple®, Bai®, Mott's®, CORE® y The Original Donut Shop®. A través de su potente red de ventas y distribución, KDP puede entregar su cartera de bebidas frías y calientes a casi todos los puntos de compra para los consumidores. La compañía se compromete a abastecer, producir y distribuir sus bebidas de manera responsable a través de su plataforma de responsabilidad corporativa Drink Well. Do Good., incluyendo esfuerzos en torno al embalaje circular, el uso eficiente de los recursos naturales y la sostenibilidad de la cadena de suministro. Para más información, visite www.keurigdrpepper.com .

Contacto para inversores : Steve Alexander

Keurig Dr Pepper

T: 972-673-6769 / [email protected]

Contacto de prensa : Katie Gilroy

T: 781-418-3345 / [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/724482/Keurig_Dr_Pepper_logo.jpg

FUENTE Keurig Dr Pepper Inc.

SOURCE Keurig Dr Pepper Inc.