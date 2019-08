Keurig Dr Pepper informa sólidos resultados en el segundo trimestre de 2019

BURLINGTON, Massachusetts y PLANO, Texas, 11 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Keurig Dr Pepper Inc. (NYSE: KDP) informó hoy los resultados financieros para el segundo trimestre que cerró el 30 de junio de 2019, y reafirmó las previsiones de crecimiento de las utilidades por acción (UPA)1 diluidas ajustadas de 15% a 17% para el año completo.

El desempeño de los principios contables generalmente aceptados (PCGA) en el segundo trimestre de 2019 resultó considerablemente afectado por la fusión entre Keurig Green Mountain y Dr Pepper Snapple Group, que se completó en julio de 2018. Como resultado, en comparación con el mismo período del año anterior, las ventas netas aumentaron 196% hasta $2,810 millones, los ingresos por operaciones aumentaron 251% hasta $587 millones y las utilidades por acción diluidas ("UPA diluidas") crecieron 120% hasta $0.22.

Las ventas netas de $2,810 millones en el segundo trimestre de 2019 representaron una disminución de 0.4%, en comparación con las ventas netas pro forma ajustadas de $2,820 millones en el mismo período del año anterior, lo cual refleja un sólido crecimiento de las ventas netas subyacente de 2.6% que fue más que contrarrestado por el impacto desfavorable esperado de los cambios en el portafolio Allied Brands de la empresa. En el segundo trimestre las UPA diluidas ajustadas aumentaron 15% hasta $0.30, en comparación con UPA diluidas pro forma ajustadas de $0.26 en el mismo período del año anterior.

Al comentar sobre el anuncio, Bob Gamgort, presidente de la junta directiva y CEO de Keurig Dr Pepper, declaró: "Nuestros sólidos resultados trimestrales coronan un primer año extraordinario para Keurig Dr Pepper. Nuestro equipo ha llevado a cabo una buena ejecución en todos los aspectos, integrando a la perfección dos empresas en una organización total de bebidas, ganando o manteniendo cuota de mercado en la mayor parte de nuestro portafolio y cumpliendo con los audaces compromisos financieros informados al momento de anunciarse la fusión. Con vistas al futuro, estamos seguros de que cumpliremos con nuestro marco de trabajo para la creación de valor a largo plazo".

___________________________________ 1 Los parámetros financieros ajustados usados en este comunicado de prensa son mediciones no PCGA y se refieren a los resultados en 2019. Los parámetros financieros pro forma ajustados que también se usan en este comunicado de prensa para los resultados en 2018 son asimismo mediciones no PCGA, asumen que la fusión ocurrió el 31 de diciembre de 2016 y ajustan por otras partidas que afectan la comparabilidad. Las conciliaciones de los resultados PCGA con los resultados ajustados, en el caso de los parámetros de 2019, y con los resultados pro forma ajustados, en el caso de los parámetros de 2018, pueden consultarse en las tablas que se adjuntan.

Resultados consolidados del segundo trimestre

Las ventas netas aumentaron hasta $2,810 millones en el segundo trimestre de 2019, en comparación con $950 millones en el trimestre del año anterior, reflejando principalmente el impacto de la fusión. En comparación con ventas netas pro forma ajustadas de $2,820 millones en el segundo trimestre de 2018, las ventas netas descendieron 0.4%. Este desempeño reflejó un sólido crecimiento de las ventas netas subyacentes de 2.6%, impulsado por mayor volumen/mezcla de 2.1% y un precio neto de realización más alto de 0.5%, así como un beneficio de 0.2% por el desplazamiento de Pascua al segundo trimestre de 2019. Más que contrarrestando estos impulsores positivos estuvo el impacto desfavorable que se esperaba relacionado con los cambios en el portafolio Allied Brands de la empresa que totalizó 3.0%, así como un cambio desfavorable de divisas de 0.2%.

KDP tuvo un sólido desempeño2 en el mercado en el segundo trimestre de 2019, al lograr un aumento del consumo en dólares y ganar o mantener cuota del mercado en varias categorías clave, entre ellas bebidas carbonatadas (CSD)3, café en monodosis, agua natural sin saborizantes, bebidas de frutas que se mantienen estables en el almacenamiento (shelf stable) y café listo para beber (RTD)3. Este desempeño reflejó la fortaleza de las CSD de Dr Pepper y Canada Dry, CORE Hydration, los cafés RTD Peet's y Forto y las bebidas de jugo Snapple. En lo que respecta a café, el consumo minorista de cápsulas monodosis fabricadas por KDP creció aproximadamente 5%, y la cuota del mercado en dólares se mantuvo esencialmente al mismo nivel que el año anterior a 81.6%.

Los ingresos operativos aumentaron hasta $587 millones en el segundo trimestre de 2019, en comparación con $167 millones en el mismo período del año anterior, lo cual refleja principalmente el impacto de la fusión, y es compensado parcialmente por el impacto interanual desfavorable de partidas que afectan la comparabilidad

Los ingresos operativos ajustados aumentaron aproximadamente 10% hasta $702 millones en el segundo trimestre de 2019, en comparación con ingresos operativos pro forma ajustados de $640 millones en el mismo período del año anterior. Este sólido crecimiento se alcanzó a pesar de la comparación con el segundo trimestre de 2018 que incluyó una ganancia de $16 millones en relación con la adquisición de Big Red y un reembolso puntual de $5 millones de un proveedor de resinas los cuales, combinados, causaron un efecto de reducción en la tasa interanual de crecimiento de los ingresos operativos ajustados de más de tres puntos porcentuales. El desempeño en el segundo trimestre de 2019 fue impulsado por una sólida productividad y por las sinergias alcanzadas con la fusión, que en ambos casos beneficiaron el costo de los bienes vendidos y los gastos por ventas, generales y administrativos, y el crecimiento en las ventas netas subyacentes, contrarrestado parcialmente por la inflación, especialmente en las actividades de envasado y logística. El margen de operaciones ajustado creció 230 puntos base y alcanzó 25.0% en el segundo trimestre.

Los ingresos netos aumentaron hasta $314 millones en el segundo trimestre de 2019, en comparación con $83 millones en el mismo período del año anterior, lo cual refleja principalmente el impacto de la fusión, y es compensado parcialmente por el impacto interanual desfavorable de partidas que afectan la comparabilidad En el segundo trimestre de 2019 las UPA diluidas aumentaron 120% hasta $0.22, en comparación con UPA diluidas de $0.10 en el mismo período del año anterior.

Los ingresos netos ajustados aumentaron aproximadamente 19% hasta $423 millones en el segundo trimestre de 2019, en comparación con ingresos netos pro forma ajustados de $356 millones en el mismo período del año anterior. Este desempeño reflejó principalmente el sólido crecimiento en ingresos operativos ajustados y gastos por intereses considerablemente menores, resultantes de los beneficios de revertir varios contratos swap de tasas de intereses y de menor deuda pendiente. Las UPA diluidas ajustadas aumentaron 15% hasta $0.30, en comparación con UPA diluidas pro forma ajustadas de $0.26 en el mismo período del año anterior, lo cual refleja el crecimiento en ingresos netos ajustados, compensado parcialmente por un aumento en las acciones diluidas en circulación, debido en buena medida a la adquisición de Core Nutrition LLC en noviembre de 2018.

Un sólido flujo de caja libre resultante del crecimiento de la ganancia operativa de la empresa y de su continua gestión eficaz del capital de trabajo permitió a KDP reducir su deuda pendiente en $303 millones en el trimestre. Para los primeros seis meses de 2019, la empresa ha reducido su deuda pendiente en $717 millones.

___________________________________ 2 Desempeño en el mercado (consumo minorista; cuota del mercado) basado en las definiciones de categoría de IRi adaptadas para Keurig Dr Pepper. 3 CSD se refiere en inglés a "Carbonated Soft Drink" (bebida carbonatada) y RTD se refiere en inglés a "Ready to Drink" (listo para beber).

Resultados del segundo trimestre por segmentos

Sistemas de preparación de café

Las ventas netas para el segundo trimestre de 2019 aumentaron 4.3% hasta $990 millones, en comparación con $949 millones en el mismo período del año anterior, lo cual refleja un mayor volumen/mezcla de 8.3%, compensado parcialmente por menor precio neto de realización de 3.5% y cambio desfavorable de divisas de 0.5%.

El crecimiento de volumen/mezcla de 8.3% para el segmento de sistemas de preparación de café fue impulsado por un aumento de 12.8% en el volumen de las cápsulas K-Cup y por un aumento de 19.4% en el volumen de cafeteras, ambos debidos en parte a una cuestión de oportunidad. Contrarrestando parcialmente este crecimiento en volumen estuvo una mezcla desfavorable de ventas de cápsulas, reflejando principalmente el impacto sobre la mezcla de mayores envíos a clientes de marca en el segundo trimestre de 2019.

Los ingresos operativos por sistemas de preparación de café aumentaron 4.7% hasta $287 millones en el segundo trimestre de 2019, en comparación con $274 millones en el mismo período del año anterior. Los ingresos operativos ajustados aumentaron 8.2% hasta $331 millones, en comparación con los ingresos operativos pro forma ajustados de $306 millones en el mismo período del año anterior, reflejando principalmente productividad y el sólido crecimiento en ventas de cápsulas, contrarrestado parcialmente por la inflación en las actividades de envasado y logística. El margen de operaciones ajustado creció 120 puntos base en relación con un año atrás hasta 33.4%.

Bebidas envasadas

Las ventas netas para el segundo trimestre de 2019 disminuyeron 4.9% hasta $1,310 millones, en comparación con ventas netas pro forma ajustadas de $1,380 millones en el mismo período del año anterior, lo cual refleja un crecimiento subyacente de ventas netas de 1.0%, impulsado por precio neto de realización más alto de 2.0% que fue parcialmente compensado por menor volumen/mezcla de 1.0%, así como un beneficio de 0.5% por el desplazamiento de Pascua al segundo trimestre de 2019. Estos impulsores positivos fueron más que contrarrestados por el impacto desfavorable que se esperaba relacionado con los cambios interanuales en el portafolio Allied Brands que totalizó 6.3%, así como un cambio desfavorable de divisas de 0.1%.

CORE, Dr Pepper, Sunkist y Canada Dry registraron un crecimiento en ventas netas en el trimestre, al tiempo que Bai y 7UP tuvieron un descenso. La fabricación contratada también registró crecimiento en el trimestre.

Los ingresos operativos para el segmento de bebidas envasadas totalizaron $186 millones en el segundo trimestre de 2019. Los ingresos operativos ajustados en el segundo trimestre de 2019 aumentaron 18.0% hasta $190 millones, en comparación con los ingresos operativos pro forma ajustados de $161 millones en el año anterior, lo cual en buena medida es reflejo de sólida productividad y sinergias ganadas con la fusión, así como del momento oportuno de las inversiones en marketing en comparación con el mismo período del año anterior. Estos impulsores fueron parcialmente contrarrestados por la inflación, particularmente en los costos de los insumos para envasado y fabricación. El margen de operaciones ajustado creció 280 puntos base en relación con un año atrás hasta 14.5%.

Concentrados de bebidas

Las ventas netas para el segundo trimestre de 2019 aumentaron 3.1% hasta $370 millones, en comparación con ventas netas pro forma ajustadas de $359 millones en el mismo período del año anterior, lo cual refleja un precio neto de realización más alto de 4.4%, compensado parcialmente por menor volumen/mezcla de 1.1% y cambio desfavorable de divisas de 0.2%.

Dr Pepper continuó propulsando el crecimiento en ventas netas para el segmento, junto con la solidez de Canada Dry, Schweppes y A&W. El volumen de envíos declinó 1.0%, debido en gran medida a Dr Pepper y Crush, lo cual fue compensado parcialmente por el crecimiento en volumen para Canada Dry. El volumen de ventas de cajas de las embotelladoras aumentó 1.9% en el trimestre.

Los ingresos operativos para el segmento de concentrados de bebidas totalizaron $244 millones en el segundo trimestre de 2019. Los ingresos operativos ajustados en el trimestre aumentaron 4.2% hasta $246 millones, en comparación con ingresos operativos pro forma ajustados de $236 millones en el mismo período del año anterior, algo que principalmente refleja el crecimiento en ventas netas. El margen de operaciones ajustado creció 80 puntos base en relación con un año atrás hasta 66.5%.

Bebidas América Latina

Las ventas netas en el segundo trimestre de 2019 aumentaron 3.7% hasta $141 millones, en comparación con ventas netas pro forma ajustadas de $136 millones en el mismo período del año anterior, lo cual refleja un precio neto de realización más alto de 3.8% y un cambio favorable de divisas de 1.3%, parcialmente contrarrestado por menor volumen/mezcla de 1.4%.

Los ingresos operativos para el segmento de Bebidas América Latina totalizaron $26 millones en el segundo trimestre de 2019. Los ingresos operativos ajustados totalizaron $20 millones en el segundo trimestre de 2019, en comparación con ingresos operativos pro forma ajustados de $26 millones en el mismo período del año anterior. Este descenso de $6 millones reflejó la comparación con un beneficio de $5 millones en el segundo trimestre de 2018 relacionado con un reembolso por parte de un proveedor de resinas, así como la inflación en la actividad de logística y los costos de los insumos. Estos factores más que contrarrestaron el beneficio del crecimiento de las ventas netas y la productividad.

Perspectiva pro forma ajustada de KDP para 2019

La empresa reafirmó un crecimiento de las UPA diluidas ajustadas en 2019 en el rango de 15% a 17%, o $1.20 a $1.22 por acción diluida, en línea con su objetivo a largo plazo con la fusión. Como soporte de estas previsiones están las siguientes expectativas:

Crecimiento de las ventas netas de aproximadamente 2%, lo cual incorpora un impacto desfavorable de aproximadamente 100 puntos base debido a los cambios en el portafolio Allied Brands y que guarda consistencia con el objetivo a largo plazo con la fusión de 2-3% de la empresa.

Sinergias logradas con la fusión por valor de $200 millones en 2019, consistente con el objetivo a largo plazo con la fusión de la empresa de $200 millones por año durante el período 2019-2021.

millones en 2019, consistente con el objetivo a largo plazo con la fusión de la empresa de millones por año durante el período 2019-2021. Se esperan otros gastos ajustados, netos, de aproximadamente $30 millones en 2019 y se asume que no habrá ganancias relacionadas con cambios en el portafolio Allied Brands.

millones en 2019 y se asume que no habrá ganancias relacionadas con cambios en el portafolio Allied Brands. Los gastos por intereses ajustados ahora se espera que estén en el rango de $550 millones a $565 millones, incluido el beneficio de $40 millones en la primera mitad de 2019 por la reversión de contratos swap de tasas de interés, la exclusión de amortización no en efectivo del ajuste de valor justo relacionado con la fusión sobre una porción de la deuda y el desapalancamiento en curso.

millones a millones, incluido el beneficio de millones en la primera mitad de 2019 por la reversión de contratos swap de tasas de interés, la exclusión de amortización no en efectivo del ajuste de valor justo relacionado con la fusión sobre una porción de la deuda y el desapalancamiento en curso. Se espera que la tasa impositiva efectiva ajustada Este en el rango de 25.0% a 25.5%.

Se estima que las acciones ponderadas diluidas en circulación serán aproximadamente 1,420 millones.

Se espera que la generación de flujo de caja libre esté en el rango de $2,300 millones a $2,500 millones.

millones a millones. Se espera que el índice de apalancamiento de la gerencia esté en el rango de 4.4x a 4.5x al cierre del año 2019.

Como resultado de la considerable generación de flujo de caja, la empresa también reafirmó su previsión de alcanzar un índice de apalancamiento de la gerencia inferior a 3.0x antes de transcurridos tres años desde la fecha de cierre de la fusión en julio de 2018.

Acerca de Keurig Dr Pepper

Keurig Dr Pepper (KDP) es una empresa líder en café y bebidas en América del Norte, con ingresos anuales superiores a $11 mil millones. KDP mantiene posiciones de liderazgo en bebidas no alcohólicas, especialmente café y té, agua, jugos, bebidas de jugo y mezcladores, y comercializa el sistema de preparación de café monodosis No. 1 en Estados Unidos. La empresa mantiene un sistema de distribución inigualable que posibilita que su portafolio de más de 125 marcas propias, bajo licencia y propiedad de socios estén disponibles prácticamente dondequiera que las personas compran y consumen bebidas. Con una amplia gama de bebidas calientes y frías que virtualmente satisfacen cualquier necesidad de los consumidores, las marcas principales de KDP incluyen Keurig®, Dr Pepper®, Green Mountain Coffee Roasters®, Canada Dry®, Snapple®, Bai®, Mott's®, CORE® y The Original Donut Shop®. La empresa cuenta con más de 25,000 empleados y opera más de 120 oficinas, plantas de manufactura, almacenes y centros de distribución en América del Norte. Para obtener más información, visite www.keurigdrpepper.com.

DECLARACIONES A FUTURO

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa son "declaraciones a futuro" dentro del significado de las leyes y regulaciones sobre títulos valores aplicables. Estas declaraciones a futuro por lo general se pueden identificar por el uso de palabras como "perspectiva", "previsión", "anticipa", "espera", "considera", "podría", "estima", "siente", "pronostica", "intenta", "puede", "planea", "potencial", "proyecta", "pudiera", "hará", "haría" y palabras, frases o expresiones similares y variaciones o significados negativos de estas palabras, aunque no todas las declaraciones a futuro contienen estas palabras que permiten su identificación. Las declaraciones a futuro por su naturaleza abordan asuntos que son, en diversos grados, inciertos, como las declaraciones relacionadas con los resultados futuros estimados o previstos de la empresa combinada luego de la combinación de Keurig Green Mountain, Inc. ("KGM") y Dr Pepper Snapple Group, Inc. ("DPSG" y dicha combinación la "transacción"), los beneficios esperados con la transacción, incluso las sinergias estimadas y los ahorros en costos, y otras declaraciones que no constituyen hechos históricos. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de nuestra gerencia y no son predicciones de desempeño real.

Estas declaraciones a futuro están sujetas a un número de riesgos e incertidumbres en relación con los negocios de la empresa combinada y la combinación y los resultados reales pueden diferir materialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a: (i) el impacto que la considerable deuda adicional incurrida en relación con la transacción puede tener sobre nuestra capacidad para operar nuestros negocios combinados, (ii) riesgos relacionados con la integración de las operaciones, productos y empleados de KGM y DPS en la empresa combinada y la asunción de ciertas posibles responsabilidades de KGM y la posibilidad de que las sinergias previstas y otros beneficios de la combinación, incluso ahorros en costos, no se producirán o no se producirán dentro del marco de tiempo esperado, y (iii) riesgos relacionados con los negocios combinados y las industrias en las cuales nuestra empresa combinada opera. Estos riesgos e incertidumbres, así como otros riesgos e incertidumbres, se analizan, detalles en las presentaciones de la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluso nuestro informe actual en Formulario 10-K presentado ante la SEC el 28 de febrero de 2019, y muestras subsecuentes presentaciones ante la SEC. Aunque la lista de factores de riesgos presentados aquí y en nuestras presentaciones públicas se considera representativa, ninguna lista debe ser considerada como una declaración completa de todos los posibles riesgos e incertidumbres. Toda declaración a futuro realizada en este comunicado de prensa se refiere solo a la fecha de este documento. No tenemos obligación, y explícitamente renunciamos a toda obligación, de actualizar o modificar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos subsecuentes u otras causas, excepto como se requiera por las leyes o regulaciones aplicables.

MEDICIONES FINANCIERAS NO PCGA

Este comunicado de prensa incluye ciertas mediciones financieras no PCGA, incluso ventas netas pro forma ajustadas, ingreso operativo pro forma ajustado y UPA diluidas ajustadas, las cuales difieren de los resultados usando los principios contables generalmente aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. Estas mediciones financieras no PCGA deben ser consideradas como suplementos a las mediciones informadas PCGA, no deben ser consideradas como reemplazo para, o mejores que, las mediciones PCGA y puede que no sean comparables a mediciones con nombres similares usadas por otras empresas. Las mediciones financieras no PCGA por lo general excluyen ciertos cargos, incluso costos puntuales relacionados con la transacción y con las actividades de integración, los cuales no se espera que ocurran rutinariamente en períodos futuros. La empresa usa mediciones financieras no PCGA internamente para enfocar a la gerencia en el desempeño excluyendo estos cargos especiales para medir el desempeño operativo de nuestro negocio, y para proporcionar una comparación comprensible del desempeño de la empresa con períodos previos a la transacción. La gerencia considera que esta información es útil para los inversores porque aumenta la transparencia y ayuda a los inversores en el entendimiento del desempeño subyacente de la empresa y en el análisis de las tendencias operativas en curso. Además, la gerencia considera que las mediciones financieras no PCGA son usadas frecuentemente por analistas e inversores en su evaluación de empresas, y su continua inclusión proporciona consistencia en los informes financieros y permite a analistas e inversores llevar a cabo comparaciones comprensibles de resultados operativos pasados, presentes y futuros. Las mediciones financieras PCGA más directamente comparables y las consideraciones con mediciones financieras no PCGA se establecen en el anexo a esta presentación y se incluyen en las presentaciones de la empresa ante la SEC.

Consulte los apéndices adjuntos para conocer datos financieros suplementarios y las correspondientes consideraciones de las ventas netas pro forma ajustadas, el ingreso operativo pro forma ajustado y las UPA diluidas ajustadas de KDP.

En la medida en que la compañía proporciona previsiones, lo hace solo sobre una base no PCGA y no proporciona conciliaciones de tales mediciones no PCGA a futuro con PCGA debido a la imposibilidad de predecir la magnitud y el momento preciso de impactos fuera del control de la empresa sobre determinadas partidas como ganancias o pérdidas no en efectivo como resultado de ajustes de precios de mercado de instrumentos derivados, entre otros.

KEURIG DR PEPPER INC. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS Para el segundo trimestre y los primeros seis meses de 2019 y 2018 (Sin auditar)



Segundo trimestre

Primeros seis meses (en millones, excepto datos por acción) 2019

2018

2019

2018 Ventas netas $ 2,812



$ 949



$ 5,316



$ 1,897

Costo de ventas 1,186



458



2,292



925

Ganancia bruta 1,626



491



3,024



972

Gastos de venta, generales y administrativos 1,028



321



1,939



621

Otros gastos por operaciones, netos 11



3



—



6

Ingresos por operaciones 587



167



1,085



345

Gastos por intereses 170



51



339



49

Gastos por intereses - parte relacionada —



26



—



51

Pérdida en extinción anticipada de deuda —



—



9



2

Otros gastos (ingresos), netos 1



(8)



6



5

Ingresos antes de provisión para impuestos sobre la renta 416



98



731



238

Provisión para impuestos sobre la renta 102



13



187



64

Ingresos netos 314



85



544



174

Menos: Ingreso neto atribuible a participaciones no controlantes redimibles de empleados y concesiones de patrimonio intermedio —



2



—



3

Ingresos netos atribuibles a KDP $ 314



$ 83



$ 544



$ 171

















Utilidades por acción ordinaria:













Básica $ 0.22



$ 0.10



$ 0.39



$ 0.21

Diluida 0.22



0.10



0.38



0.21

Acciones ordinarias ponderadas en circulación:













Básica 1,406.7



790.5



1,406.5



790.5

Diluida 1,419.2



790.5



1,418.5



790.5



KEURIG DR PEPPER INC. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS A las fechas del 30 de junio de 2019 y del 31 de diciembre de 2018 (Sin auditar)



30 de junio

31 de diciembre, (en millones, excepto acciones y datos por acciones) 2019

2018 Activos Activos corrientes:





Efectivo y equivalentes a efectivo $ 106



$ 83

Efectivo restringido y equivalentes a efectivo restringido 44



46

Cuentas comerciales por cobrar, neto 1,068



1,150

Inventarios 686



626

Gastos prepagados y otros activos corrientes 317



254

Activos corrientes totales 2,221



2,159

Propiedad, planta y equipo, neto 2,290



2,310

Inversiones en afiliadas no consolidadas 170



186

Fondo de comercio 20,039



20,011

Otros activos intangibles, neto 24,228



23,967

Otros activos no corrientes 572



259

Activos por impuestos diferidos 27



26

Activos totales $ 49,547



$ 48,918

Pasivos y patrimonio de los accionistas Pasivos corrientes:





Cuentas por pagar $ 2,909



$ 2,300

Gastos acumulados 869



1,012

Cuentas por pagar estructuradas 595



526

Préstamos a corto plazo y porción corriente de obligaciones a largo plazo 1,806



1,458

Otros pasivos corrientes 516



406

Pasivos corrientes totales 6,695



5,702

Obligaciones a largo plazo 13,164



14,201

Pasivos por impuestos diferidos 6,034



5,923

Otros pasivos no corrientes 771



559

Pasivos totales 26,664



26,385

Compromisos y contingencias





Patrimonio de los accionistas:





Acciones preferentes, valor nominal de $0.01, 15,000,000 de acciones autorizadas, sin emisión de acciones —



—

Acciones ordinarias, valor nominal de $0.01, 2,000,000,000 de acciones autorizadas, 1,406,706,062 y 1,405,944,922 acciones emitidas y en circulación a las fechas del 30 de junio de 2019 y del 31 de diciembre de 2018, respectivamente 14



14

Capital desembolsado adicional 21,524



21,471

Utilidades retenidas 1,294



1,178

Otros ingresos (pérdidas) integrales acumulados 51



(130)

Total de pasivos de los accionistas 22,883



22,533

Total de pasivos y patrimonio de los accionistas $ 49,547



$ 48,918



KEURIG DR PEPPER INC. ESTADOS DE FLUJOS DE CAJA CONSOLIDADOS CONDENSADOS Para los primeros seis meses de 2019 y 2018 (Sin auditar)



Primeros seis meses (en millones) 2019

2018 Actividades operativas:





Ingresos netos $ 544



$ 174

Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por actividades operativas:





Gastos por depreciación 172



66

Gastos por amortización 172



65

Provisión para devoluciones de ventas 16



22

Impuestos sobre la renta diferidos (5)



(38)

Gastos por compensación basada en acciones de los empleados 34



20

Pérdida en extinción anticipada de deuda 9



2

(Ganancia) o pérdida no realizada en divisas (25)



13

(Ganancia) o pérdida no realizada en derivados 43



(39)

Participación en utilidades de afiliadas no consolidadas, neto de impuestos 27



7

Otros, neto (19)



20

Cambios en activos y pasivos, neto de efectos de adquisición:





Cuentas comerciales por cobrar 68



119

Inventarios (56)



(30)

Impuestos sobre la renta por cobrar, prepagados y por pagar, neto 64



21

Otros activos corrientes y no corrientes (149)



(59)

Cuentas por pagar y gastos acumulados 339



215

Otros pasivos corrientes y no corrientes (31)



—

Cambio neto en activos y pasivos por operaciones 235



266

Efectivo neto proporcionado por actividades operativas 1,203



578

Actividades de inversión:





Adquisiciones de negocios (8)



—

Emisión de documentos por cobrar a partes relacionadas (14)



(2)

Inversiones en afiliadas no consolidadas (11)



(22)

Compras de propiedad, planta y equipos (118)



(44)

Ganancias por ventas de propiedad, planta y equipos 19



—

Compras de intangibles (4)



(12)

Otros, neto 22



—

Efectivo neto usado en actividades de inversión (114)



(80)

Actividades de financiamiento:





Ganancias por bonos senior no garantizados —



8,000

Ganancias por préstamo a término 2,000



—

Emisión neta de pagarés 381



—

Ganancias por cuentas por pagar estructuradas 78



—

Pagos en cuentas por pagar estructuradas (9)



—

Pagos en bonos senior no garantizados (250)



—

Pago de préstamo a término (2,848)



(254)

Pagos en arrendamientos financieros (19)



(9)

Cargos financieros diferidos pagados —



(35)

Contribuciones en efectivo de participaciones no controlantes redimibles de accionistas —



12

Dividendos pagados en efectivo (423)



(23)

Otros, neto 10



(1)

Efectivo neto (usado en) proporcionado por actividades de financiamiento (1,080)



7,690

Efectivo, equivalentes a efectivo, efectivo restringido y equivalentes a efectivo restringido — cambio neto desde:





Actividades operativas, de inversión y financiamiento 9



8,188

Efecto de fluctuaciones en las tasas de cambio sobre efectivo, equivalentes a efectivo, efectivo restringido y equivalentes a efectivo restringido 12



1

Efectivo, equivalentes a efectivo, efectivo restringido y equivalentes a efectivo restringido al inicio del período 139



95

Efectivo, equivalentes a efectivo, efectivo restringido y equivalentes a efectivo restringido al final del período $ 160



$ 8,284



KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (Sin auditar)



Segundo trimestre

Primeros seis meses (en millones) 2019

2018

2019

2018 Ventas netas













Sistemas de preparación de café $ 990



$ 949



$ 1,958



$ 1,897

Bebidas envasadas 1,311



—



2,427



—

Concentrados de bebidas 370



—



674



—

Bebidas América Latina 141



—



257



—

Ventas netas totales $ 2,812



$ 949



$ 5,316



$ 1,897

















Ingresos por operaciones













Sistemas de preparación de café $ 287



$ 274



$ 580



$ 531

Bebidas envasadas 186



—



335



—

Concentrados de bebidas 244



—



445



—

Bebidas América Latina 26



—



37



—

Costos corporativos no asignados (156)



(107)



(312)



(186)

Ingreso total por operaciones $ 587



$ 167



$ 1,085



$ 345



Información financiera pro forma sin auditar

El 29 de enero de 2018, DPS firmó un Acuerdo y plan de fusión (el "Acuerdo de fusión") por y entre DPS, Maple y Salt Merger Sub, Inc. ("Merger Sub"), a través del cual Merger Sub se fusionaría con y en Maple, con Maple sobreviviendo la fusión como una subsidiaria propiedad total de DPS (la "Transacción"). La Transacción se llevó a cabo el 9 de julio de 2018 (la "Fecha de la fusión"), momento en el cual DPS cambió su nombre a "Keurig Dr Pepper Inc.".

Inmediatamente antes de llevarse a cabo la Transacción (el "Momento efectivo"), cada acción ordinaria de Maple emitida y en circulación fue convertida al derecho a recibir un número de acciones ordinarias íntegramente pagadas y no gravables de Merger Sub determinado conforme a una tasa de cambio establecida en el Acuerdo de fusión (las "Acciones de adquisición"). Como resultado de la Transacción los accionistas de Maple inmediatamente antes del Momento efectivo poseían aproximadamente el 87% de las acciones ordinarias de DPS luego del cierre y los accionistas de DPS inmediatamente antes del Momento efectivo poseían aproximadamente el 13% sobre una base totalmente diluida. Al llevarse a cabo la Transacción, DPS declaró un dividendo especial en efectivo igual a $103.75 por acción, sujeto a cualquier retención de impuestos requerida por la ley, pagable a tenedores de sus acciones ordinarias a la fecha de registro para el dividendo especial.

La siguiente información financiera combinada pro forma sin auditar para el segundo trimestre y los primeros seis meses de 2018 se basa en los estados financieros reales para el primer trimestre de KDP después de dar efecto a la Transacción y las suposiciones, reclasificaciones y ajustes que se describen en las notas que acompañan a esta información financiera. La información financiera se presenta como si la Transacción se hubiera llevado a cabo el 31 de diciembre de 2016, y combina los resultados históricos de DPS y Maple. Consulte el Resumen de ajustes pro forma y el Resumen de reclasificaciones a continuación para los detalles de las reclasificaciones y los ajustes aplicados a los estados financieros históricos de DPS y Maple, lo cual ahora se refleja bajo la columna KDP.

La información financiera se preparó usando el método de adquisición contable, que requiere, entre otras cosas, que los activos adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de negocios se reconozcan a sus valores justos al momento de completarse la adquisición. Utilizamos valores justos la Fecha de la fusión para la asignación de consideraciones de los activos tangibles e intangibles netos adquiridos y de los pasivos asumidos. Los estados financieros consolidados históricos han sido ajustados en la información financiera acompañante para dar efecto a eventos pro forma sin auditar que (1) son directamente atribuibles a la transacción, (b) están soportados por hechos, y (3) se espera que tengan un impacto continuo sobre los resultados de las operaciones de KDP.

Como un resultado de los ajustes del período de medición para la Fusión DPS, hemos finalizado las declaraciones combinadas condensadas pro forma sin auditar de ingresos acompañantes durante el segundo trimestre de 2019. Los cambios a la presentación para el año cerrado el 31 de diciembre de 2018 no fueron significativos.

La información financiera sido preparada tomando como base información actualmente disponible y suposiciones que la gerencia de la empresa considera apropiadas. Esta información financiera no es necesariamente indicadora de cuáles hubieran sido realmente nuestros resultados de operaciones si la Transacción se hubiera completado a la fecha del 31 de diciembre de 2016. Además, la información financiera no es indicadora de resultados futuros o de condiciones financieras actuales y no refleja en absoluto sinergias previstas, eficiencias operativas, ahorros en costos o costos por integración que pudieran resultar de la Transacción. La información financiera debe leerse en conjunto con estados financieros históricos y las notas acompañantes que se han presentado ante la SEC.

Resumen de ajustes pro forma

Los ajustes pro forma incluidos en las Declaraciones combinadas pro forma de ingresos son los siguientes:

a. Una disminución en ventas netas para eliminar el ingreso diferido histórico asociado con acuerdos de DPS con PepsiCo, Inc. y The Coca-Cola Company, los cuales fueron eliminados en los ajustes de valor justo para DPS como parte de la contabilidad del precio de compra.



b. Un aumento en ventas netas para eliminar la amortización histórica de ciertos pagos de programas de incentivos para los clientes por adelantado capitalizados. Estos se eliminaron en los ajustes de valor justo para DPS ya que estos pagos por adelantado se revaluaron dentro de los activos intangibles de relación con los clientes registrados en la contabilidad del precio de compra.



c. Ajustes a los gastos de venta, generales y administrativos debido a los cambios en la amortización como resultado de los ajustes de valor justo para activos intangibles de DPS con vidas definidas como parte de la contabilidad del precio de compra.



d. Ajustes a los gastos de venta, generales y administrativos debido a los cambios en la depreciación como resultado de los ajustes de valor justo para propiedad, planta y equipos de DPS como parte de la contabilidad del precio de compra.



e. Una disminución de los gastos de venta, generales y administrativos tanto para DPS como para KDP (Maple) para eliminar costos de transacción no recurrentes como resultado de la Transacción.



f. Eliminación del renglón Gastos por intereses - parte relacionada para KDP (Maple), ya que la deuda de parte relacionada fue capitalizada en capital pagado adicional inmediatamente antes de la Transacción.



g. Ajustes a los gastos por intereses para eliminar la amortización histórica de costos por emisión de deuda diferida, descuentos y primas y para registrar amortización progresiva como resultado de los ajustes de valor justo para los bonos senior no garantizados de DPS como parte de la contabilidad del precio de compra.



h. Ajustes a los gastos por intereses para registrar amortización y gastos por intereses progresivos de los costos de emisión de deuda diferida para préstamos relacionados con la Transacción.



i. Eliminación del renglón Ingreso neto atribuible a participaciones no controlantes redimibles de empleados y concesiones de patrimonio intermedio ya que la participación no controlante de Maple se eliminó para reflejar la estructura de capital de la empresa combinada.

Resumen de reclasificaciones

Las reclasificaciones incluidas en las declaraciones combinadas pro forma de ingresos para los tres meses cerrados el 31 de marzo de 2018, son las siguientes:

a. Las ganancias y pérdidas en transacciones en divisas extranjeras se reclasificaron de Costo de ventas y gastos de ventas, generales y administrativos en las Declaraciones de ingresos históricas de DPS a Otros (ingresos) gastos, netos.



b. Los gastos por depreciación de amortización se reclasificaron de Depreciación y amortización en las Declaraciones de ingresos históricas de DPS a Gastos de ventas, generales y administrativos.



c. El ingreso por intereses se reclasificó de Ingreso por intereses en las Declaraciones de ingresos históricas de DPS a Otros (ingresos) gastos, netos.

Keurig Dr Pepper Inc. Declaración combinada condensada pro forma de ingresos Para el segundo trimestre de 2018 (Sin auditar)

(en millones, excepto datos por acción) Informado por

KDP(1)

DPS segundo

trimestre de

2018(2)

Reclasificaciones(3)

Pro Forma

ajustes(3)

Pro Forma

combinado Ventas netas $ 949



$ 1,886



$ —



$ (13)



$ 2,822

Costo de ventas 458



790



—



(15)



1,233

Ganancia bruta 491



1,096



—



2



1,589

Gastos de venta, generales y administrativos 321



721



28



(50)



1,020

Depreciación y amortización —



28



(28)



—



—

Otros ingresos (gastos) por operaciones, netos 3



(15)



—



1



(11)

Ingresos por operaciones 167



362



—



51



580

Gastos por intereses 51



43



—



76



170

Gastos por intereses - parte relacionada 26



—



—



(26)



—

Otros ingresos, netos (8)



(2)



3



(1)



(8)

Ingresos antes de provisión para impuestos sobre la renta 98



321



(3)



2



418

Provisión para impuestos sobre la renta 13



83



—



(1)



95

Ingresos antes de participación en pérdidas de afiliadas no consolidadas 85



238



(3)



3



323

Participación en pérdidas de afiliadas no consolidadas, neto de impuestos —



(3)



3



—



—

Ingresos netos 85



235



—



3



323

Ingreso neto atribuible a participaciones no controlantes redimibles de empleados y concesiones de patrimonio intermedio 2



—



—



(2)



—

Ingresos netos atribuibles a KDP $ 83



$ 235



$ —



$ 5



$ 323

Utilidades por acción ordinaria:

















Básica $ 0.10



$ 1.30











$ 0.23

Diluida 0.10



1.30











$ 0.23

Acciones ordinarias ponderadas en circulación:

















Básica 790.5



180.2







415.8



1,386.5

Diluida 790.5



181.1







414.9



1,386.5





























































(1) Consulte los Estados de ingresos en A-1. (2) Se refiere a la actividad de DPS durante el segundo trimestre de 2018. Se refiere a nuestro informe trimestral en Formulario 10-Q como se presentó el 8 de agosto de 2018. (3) Consulte el Resumen de ajustes pro forma en A-6.





Puede que las cifras no coincidan debido al redondeo.