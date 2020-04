Keurig Dr Pepper reporta un sólido inicio de año en 2020

Reafirma lo proyectado para 2020, incluido el crecimiento de dos dígitos de las utilidades por acción diluidas ajustadas y la previsión de rápido desapalancamiento continuo

Comentarios sobre el impacto de la COVID-19 en el negocio

BURLINGTON, Massachusetts y PLANO, Texas, 29 de abril de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Keurig Dr Pepper Inc. (NYSE: KDP) informó hoy sólidos resultados financieros para el primer trimestre que cerró el 31 de marzo de 2020. Las ventas netas en el primer trimestre de 2020 aumentaron 4.4% y se situaron en $2,610 millones, en comparación con $2,500 millones en el período del año previo, cifra que refleja el crecimiento en los cuatro segmentos incluidos en el informe. Descontando el efecto divisa, las ventas netas aumentaron 4.5%.

Teniendo en consideración los PCGA, las utilidades por acción diluidas cayeron a $0.11 en el primer trimestre de 2020, en comparación con $0.16 en el período del año previo. Con exclusión de las partidas que afectan la comparabilidad,1 las utilidades por acción diluidas ajustadas avanzaron 16% para situarse en $0.29, comparado con $0.25 en el período del año previo.

Como se habría anunciado, a principios de este mes la empresa completo un proceso de refinanciamiento estratégico que amplió los plazos de su deuda y mejoró su perfil de liquidez, incluida la emisión de bonos senior por $1,500 millones y el refinanciamiento y la redimensión de su línea de crédito revolvente de 364 días. El refinanciamiento no modificó el saldo de deuda total de la empresa ni sus compromisos de desapalancamiento, pero aumentó la liquidez de KDP hasta un nivel que la empresa considera superará sus necesidades, aun en caso de un largo revés económico.

Al comentar este anuncio, el presidente y CEO Bob Gamgort señaló: "Tenemos un desempeño en el primer trimestre que es cónsono con nuestros objetivos de largo plazo al capitalizar la fortaleza demostrada por el negocio desde nuestra fusión a mediados de 2018 y posicionarnos para un sólido 2020. Sin embargo, estamos operando en un ambiente muy distinto que exige virajes significativos. Las extraordinarias medidas que hemos tomado para preservar la seguridad y capacidad laboral de nuestra gente, aunada a nuestro amplio catálogo y nuestras siete rutas de llegada al mercado, nos permiten continuar navegando exitosamente estos inauditos tiempos. Agradezco el importantísimo papel del personal de KDP en nuestros futuros éxitos y no tengo palabras para valorar sus inagotables esfuerzos hasta asegurarse de que seguiremos satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y de los consumidores. Finalmente, aunque no sabemos cuándo sobrevendrá la recuperación macroeconómica, no perdemos la fe en nuestra capacidad de materializar la proyección que hoy reafirmamos, en particular en lo relacionado con nuestros compromisos de desapalancamiento y utilidades por acción ajustadas".

Resultados consolidados del primer trimestre

Las ventas netas para el primer trimestre de 2020 aumentaron 4.4% y llegaron a $2,610 millones, en comparación con $2,500 millones en el período del año previo. Descontando el efecto divisa, las ventas netas avanzaron 4.5%, dato que refleja un sólido crecimiento de volumen/mezcla de 5.0%, parcialmente contrarrestado por una realización del precio neto menor de 0.5%. El crecimiento en el volumen/mezcla refleja la particular solidez del segmento de las bebidas envasadas, mismo que incluye un beneficio del impacto de la COVID-19 a fines del trimestre, parcialmente contrarrestado por la ralentización del negocio de los alimentos preparados en el segmento de los concentrados de bebidas y el negocio fuera de casa del segmento de los sistemas para preparación de café, ya que ambos sufrieron el desfavorable impacto de la COVID-19 a fines del trimestre.

El desempeño de KDP en el mercado2 fue muy sólido en el primer trimestre de 2020, pues su porción del mercado avanzó en la mayoría de las categorías clave de la empresa, entre ellas las bebidas no alcohólicas carbonatadas (CSD),3 las aguas premium no saborizadas, las bebidas de fruta que se mantienen estables en almacenamiento y el jugo de manzana y el puré de manzana que se mantienen estables en almacenamiento. Este desempeño refleja la solidez de las CSD Dr Pepper y Canada Dry, CORE hydration y el agua premium evian, las bebidas de jugo Snapple y el jugo de manzana y el puré de manzana Motts. En el segmento del café, el consumo minorista de cápsulas de monodosis fabricadas por KDP creció más de 6% en canales rastreados por IRi, con una porción del mercado en dólares para las cápsulas fabricadas por KDP que se mantiene fuerte al situarse en 81.0%.

El ingreso operativo disminuyó 6.4% para situarse en $466 millones en el primer trimestre de 2020, comparado con $498 millones en el período del año previo, cifra que refleja, en gran medida, el desfavorable impacto interanual de las partidas que afectan la comparabilidad, mismo que incluye un cargo por deterioro no monetario de $86 millones en una inversión de capital. El trimestre también se vio golpeado por la inflación, principalmente en los costos de los insumos y la logística, los mayores costos operativos relacionados con la mayor demanda del consumidor, los aranceles y la comparación desfavorable con una ganancia de $10 millones por la renegociación de un contrato de manufactura en el año previo. Estos factores fueron parcialmente compensados por los beneficios de la productividad y las sinergias de la fusión que influyeron tanto en los gastos de venta, generales y administrativos como en el costo de las ventas, el sólido crecimiento en las ventas netas y una ganancia del programa de optimización de redes por $42 millones en retroarrendamiento de activos de cuatro plantas. Con exclusión de las partidas que afectan la comparabilidad, el ingreso operativo ajustado aumentó 10.1% para quedar en $684 millones, en comparación con $621 millones en el período del año previo, y el margen operativo ajustado avanzó 140 puntos base hasta 26.2%. Descontando el efecto divisa, el ingreso operativo ajustado creció 10.5%.

El ingreso neto cayó 32% y se situó en $156 millones o $0.11 por acción diluida en el primer trimestre de 2020, comparado con $230 millones o $0.16 por acción diluida en el período del año previo, golpeado significativamente por las partidas que afectan la comparabilidad. Con exclusión de dichas partidas, el ingreso neto ajustado avanzó 13% hasta llegar a $408 millones en el primer trimestre de 2020, comparado con $362 millones en el período del año previo. Este desempeño refleja el sólido crecimiento en el ingreso operativo ajustado, una menor tasa fiscal efectiva ajustada y un menor gasto en intereses ajustado gracias al continuo desapalancamiento, parcialmente contrarrestado por una pequeña ganancia en 2020 que suma $20 millones en reversión de contratos swap de tasas de intereses frente a la ganancia de $27 millones registrada en 2019. Las utilidades por acción diluidas ajustadas avanzaron 16% y quedaron en $0.29, en comparación con $0.25 en el período del año previo.

La empresa generó un sólido flujo de caja libre aproximado de $464 millones en el primer trimestre de 2020, lo que permite a KDP reducir la deuda bancaria en $42 millones y pagar $107 millones de cuentas estructuradas por pagar.

La relación de apalancamiento de la gerencia de la empresa pasó de 4.5x al finalizar 2019 a 4.2x al cierre del primer trimestre de 2020, lo que refleja una menor deuda por pagar y un crecimiento continuo del EBITDA ajustado, incluido el beneficio permanente de añadir ciertos gastos de amortización que no habían sido previamente incorporados al cálculo del EBITDA ajustado.

1 Los parámetros financieros ajustados usados en este comunicado de prensa son mediciones no PCGA. Las conciliaciones de los resultados PCGA con los resultados ajustados pueden consultarse en las tablas que se adjuntan. 2 Desempeño en el mercado (consumo minorista; cuota del mercado) basado en las definiciones de categoría de IRi adaptadas de Keurig Dr Pepper. 3 CSD se refiere en inglés a "Carbonated Soft Drink" (bebida no alcohólica carbonatada).

Resultados por segmento en el primer trimestre

Sistemas de preparación de café

Las ventas netas para el primer trimestre de 2020 aumentaron 0.5% y se situaron en $973 millones, comparadas con $968 millones en el período del año previo, lo que refleja un mayor volumen/mezcla de 3.7% y una conversión favorable de divisas de 0.1%, parcialmente contrarrestada por una realización del precio neto más bajo de 3.3% a causa de las inversiones estratégicas en precios. El incremento en el volumen/mezcla de 3.7% refleja el fuerte crecimiento en el volumen de cápsulas de 5.6%, a pesar de una importante caída a fines del trimestre en el negocio del café lejos de casa debido tanto al cierre de oficinas como a la contracción del segmento de la hospitalidad debido a la COVID-19. El volumen de cafeteras cayó 2.4% en el trimestre, enfatizando la comparación con el crecimiento de dos dígitos en el período del año pasado, así como el cambio esperado en envíos de cafeteras del primer trimestre a períodos posteriores en el año como consecuencia del impacto de la COVID-19 en el suministro de cafeteras de ciertas regiones de Asia.

El ingreso operativo cayó 7.2% y se situó en $272 millones en el primer trimestre de 2020, comparado con $293 millones en el período del año previo, cifra que refleja el desfavorable impacto interanual de las partidas que afectan la comparabilidad, los precios estratégicos, los aranceles y un aumento en otros costos operativos. Los beneficios de la productividad continua y la sinergias por fusión, la ganancia de $16 millones en el retroarrendamiento de activos en una planta manufacturera dentro del programa de optimización de redes y el sólido crecimiento en el volumen del segmento de las cápsulas compensan parcialmente dichos factores. Con exclusión de las partidas que afectan la comparabilidad, el ingreso operativo ajustado aumentó 3.6% en el trimestre hasta alcanzar $347 millones, en comparación con $335 millones en el período del año previo, y el margen operativo ajustado avanzó 110 puntos base para ubicarse en 35.7%.

Bebidas envasadas

Las ventas netas del primer trimestre de 2020 avanzaron 9.1% para alcanzar $1,220 millones, en comparación con $1,120 millones en el período del año previo, cifra que refleja un sólido crecimiento en volumen/mezcla de 8.7% y una realización del precio neto más alto de 0.4%. El aumento en el volumen/mezcla refleja la fortaleza en aguas premium, bebidas no alcohólicas carbonatadas, jugos y puré de manzana, parcialmente impulsados por el aumento de la demanda del consumidor por compras de pánico a fines del trimestre, relacionadas con la COVID-19. El motor de las ventas netas en el trimestre se centró en evian, Dr Pepper, Motts, Canada Dry, Core, A Shoc, A&W, 7UP y Squirt, así como en una mayor elaboración por contrato.

El ingreso operativo aumentó aproximadamente 27% y se situó en $189 millones en el primer trimestre de 2020, comparado con $149 millones en el período del año previo, lo que refleja el sólido crecimiento en las ventas netas, la continuidad de la productividad y las sinergias por fusión, así como una ganancia del programa de optimización de redes de $26 millones en el retroarrendamiento de activos en tres plantas. Estos motores del crecimiento se vieron parcialmente contrarrestados por los mayores costos de manufactura para satisfacer el auge en la demanda del consumidor al final del trimestre, la inflación que golpeó a los envases, la mano de obra y los costos de logística, la desfavorable comparación con el año previo con una ganancia de $10 millones, relacionada con la renegociación de un contrato de producción, y un aumento en otros costos operativos. La comparación también se vio afectada por un leve impacto interanual de las partidas que afectan la comparabilidad. Con exclusión de estas partidas, el ingreso operativo ajustado aumentó 27% y llegó a $203 millones, comparado con $160 millones en el período del año previo, y el margen operativo ajustado avanzó 240 puntos base para situarse en 16.7% de las ventas netas.

Concentrados de bebidas

Las ventas netas para el primer trimestre de 2020 aumentaron 0.7% y llegaron $306 millones, en comparación con $304 millones en el período del año previo, lo que refleja una realización del precio neto más alto de 2.4%, parcialmente compensada por un volumen/mezcla desfavorable de 1.7%. La caída del volumen/mezcla refleja un importante alejamiento del negocio en las instalaciones, que es de envío directo, ya que la demanda cayó rápidamente a fines del trimestre debido a la COVID-19, parcialmente compensada por la lenta concreción del negocio desde casa, pues los inventarios del socio de la empresa, en la red de embotellado, fueron reducidos.

Dr Pepper siguió demostrando la fortaleza de sus ventas netas en el trimestre, parcialmente compensado por Crush. El volumen de los envíos, comparado con el año previo, cayó 2.4% en el primer trimestre de 2020, reflejando el impacto inmediato de la COVID-19 en el negocio de los servicios de alimentos preparados a fines del trimestre, parcialmente compensado por el crecimiento en el volumen de envíos de concentrados para productos minoristas. Las ventas de cajas de las embotelladoras aumentaron 1.0% en el primer trimestre de 2020.

El ingreso operativo cayó 2.0% y se situó en $197 millones en el primer trimestre de 2020, comparado con $201 millones en el período del año previo, lo que refleja el beneficio del crecimiento de las ventas netas, más que contrarrestado por las mayores inversiones en marketing en el trimestre. El margen operativo perdió 170 puntos base frente al año previo y quedó en 64.4%.

Bebidas América Latina

Las ventas netas para el primer trimestre de 2020 aumentaron 0.9% y llegaron a $117 millones, en comparación con las ventas netas de $116 millones en el período del año previo, lo que refleja una realización del precio neto más alto de 5.9%, parcialmente compensada por un volumen/mezcla desfavorable de 0.7% y una conversión desfavorable de divisas de 4.3%. Con un tipo de cambio constante, las ventas netas aumentaron 5.2% en el trimestre.

El ingreso operativo aumentó a $27 millones en el primer trimestre de 2020, comparado con $11 millones en el período del año previo, reflejando un impacto favorable de las transacciones en divisas, crecimiento de las ventas netas, productividad continua y un modesto beneficio interanual de partidas que afectan la comparabilidad. La inflación sobre los costos de los insumos, las manufacturas y la logística contrarrestan parcialmente estos motores del crecimiento. Con exclusión de las partidas que afectan la comparabilidad, los ingresos operativos ajustados aumentaron más del doble en el primer trimestre de 2020 y llegaron a $27 millones, comparados con $12 millones en el período del año previo, logrando que el margen operativo ajustado avanzara 1,280 puntos base frente al año previo para situarse en 23.1%.

Perspectiva de KDP para 2020

Se espera que el impacto y la volatilidad de la COVID-19 sean considerables en 2020, y persiste una gran incertidumbre respecto del momento y ritmo de la reapertura de la economía para, a la postre, transitar hacia lo que sería una nueva normalidad. No obstante, dada la amplia cartera de la empresa y su red incomparable de distribución que abarca siete rutas para llegar al mercado, KDP reafirma su proyección para 2020.

Específicamente, para la totalidad del año 2020, KDP espera el crecimiento de sus ventas netas descontando el efecto divisas en un rango de 3% a 4%, con la probabilidad de que el desempeño se sitúe en el segmento inferior del rango. La empresa espera un crecimiento en las utilidades por acción diluidas ajustadas para todo 2020 en un rango de 13% a 15%, es decir, $1.38 a $1.40 por acción diluida, dada la significativa visibilidad y el control que mantiene sobre su estructura de costos, incluida la asertiva gestión de los costos, los programas de productividad y las sinergias por fusión. Así, la empresa sigue esperando que la relación de apalancamiento de la gerencia se sitúe en un rango de 3.5x a 3.8x al cerrar 2020, y que la relación de apalancamiento de la gerencia sea inferior a 3.0x en dos a tres años después del cierre de la fusión en julio de 2018.

Acerca de Keurig Dr Pepper

Keurig Dr Pepper (KDP) es una empresa líder en bebidas en América del Norte, con ingresos anuales superiores a $11 mil millones y casi 26,000 empleados. KDP mantiene posiciones de liderazgo en bebidas no alcohólicas, café y té de especialidad, agua, jugos, bebidas de jugo y mezcladores, y comercializa el sistema de preparación de café monodosis No. 1 en Estados Unidos y Canadá. La cartera de la empresa, conformada por más de 125 marcas propias, bajo licencia y de socios, está diseñada para satisfacer prácticamente cualquier necesidad de los consumidores, en cualquier momento, e incluye Keurig®, Dr Pepper®, Green Mountain Coffee Roasters®, Canada Dry®, Snapple®, Bai®, Mott's®, CORE® y The Original Donut Shop®. A través de su potente red de ventas y distribución, KDP puede entregar su catálogo de bebidas calientes y frías a prácticamente todos los puntos de compra para los consumidores. La empresa está comprometida con el aprovisionamiento, la producción y la distribución de sus bebidas de forma responsable a través de su plataforma de responsabilidad social corporativa Drink Well. Do Good., que incluye esfuerzos relacionados con envasado circular, uso eficiente de los recursos naturales y sustentabilidad de la cadena de suministros. Para obtener más información, visite www.keurigdrpepper.com.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa son "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes y regulaciones sobre títulos valores aplicables. Estas declaraciones prospectivas por lo general se pueden identificar por el uso de palabras como "perspectiva", "previsión", "anticipa", "espera", "considera", "podría", "estima", "siente", "pronostica", "intenta", "puede", "planea", "potencial", "proyecta", "pudiera", "hará", "haría" y palabras, frases o expresiones similares y variaciones o significados negativos de estas palabras, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichas palabras que permiten su identificación. Las declaraciones prospectivas, por su naturaleza, abordan asuntos que son, en diversos grados, inciertos, como las declaraciones relacionadas con los resultados futuros estimados o previstos de la empresa combinada luego de la combinación de Keurig Green Mountain, Inc. ("KGM") y Dr Pepper Snapple Group, Inc. ("DPSG" y dicha combinación, la "transacción"), los beneficios esperados con la transacción, incluso las sinergias estimadas y los ahorros en costos, los objetivos de la fusión a largo plazo y otras declaraciones que no constituyen hechos históricos. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de nuestra gerencia y no constituyen predicciones de desempeño real.

Estas declaraciones prospectivas están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres en relación con los negocios de la empresa y la transacción, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a: (i) el impacto que la considerable deuda adicional incurrida en relación con la transacción puede tener sobre nuestra capacidad para operar nuestro negocio, (ii) riesgos relacionados con la integración de las operaciones, productos y empleados de KGM y DPS en la empresa combinada y la asunción de ciertas posibles responsabilidades de KGM y la posibilidad de que las sinergias previstas y otros beneficios de la transacción, incluso ahorros en costos, no se producirán o no se producirán dentro del marco de tiempo esperado, (iii) el impacto de la pandemia mundial por COVID-19, y (iv) riesgos relacionados con los negocios y las industrias en las cuales nuestra empresa combinada opera. Estos riesgos e incertidumbres, así como otros riesgos e incertidumbres, se analizan y detallan en las presentaciones de la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluso nuestro informe anual en Formulario 10-K presentado ante la SEC el 27 de febrero de 2020, y nuestras subsecuentes presentaciones ante la SEC. Aunque la lista de factores de riesgos presentados aquí y en nuestras presentaciones públicas se considera representativa, ninguna lista debe ser considerada como una declaración completa de todos los posibles riesgos e incertidumbres. Toda declaración prospectiva realizada en este comunicado de prensa se refiere solo a la fecha de este documento. No tenemos obligación, y explícitamente renunciamos a toda obligación, de actualizar o modificar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos subsecuentes u otras causas, excepto como se requiera por las leyes o regulaciones aplicables.

MEDICIONES FINANCIERAS NO PCGA

Este comunicado de prensa incluye ciertas mediciones financieras no PCGA, entre ellas ingresos operativos ajustados, ingresos netos ajustados, utilidades por acción diluidas ajustadas y flujo de caja libre, las cuales difieren de los resultados usando los principios contables generalmente aceptados (PCGA) en Estados Unidos. Estas mediciones financieras no PCGA deben considerarse como suplementos a las mediciones informadas PCGA, no deben considerarse como reemplazo o mejores que las mediciones PCGA y puede que no sean comparables a mediciones con nombres similares usadas por otras empresas. Las mediciones financieras no PCGA por lo general excluyen ciertos cargos, incluso costos puntuales relacionados con la transacción y con las actividades de integración, los cuales no se espera que ocurran rutinariamente en períodos futuros. La empresa usa mediciones financieras no PCGA internamente para enfocar a la gerencia en el desempeño, excluyendo estos cargos especiales para medir el desempeño operativo de nuestro negocio. La gerencia considera que esta información es útil para los inversionistas porque aumenta la transparencia y les ayuda a comprender el desempeño subyacente de la empresa y a analizar las tendencias operativas en curso. Además, la gerencia considera que las mediciones financieras no PCGA son usadas frecuentemente por analistas e inversionistas en su evaluación de empresas, y su continua inclusión proporciona consistencia en los informes financieros y permite a analistas e inversionistas llevar a cabo comparaciones pertinentes de resultados operativos pasados, presentes y futuros. Las mediciones financieras PCGA más directamente comparables y las consideraciones con mediciones financieras no PCGA se establecen en el anexo a esta presentación y se incluyen en las presentaciones de la empresa ante la SEC.

En la medida en que la compañía proporciona previsiones, lo hace solo sobre una base no PCGA y no proporciona conciliaciones de tales mediciones no PCGA a futuro con PCGA debido a la imposibilidad de predecir la magnitud y el momento preciso de impactos fuera del control de la empresa sobre determinadas partidas como ganancias o pérdidas no en efectivo como resultado de ajustes de precios de mercado de instrumentos derivados, entre otros.

KEURIG DR PEPPER INC. ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE RESULTADOS Para el primer trimestre de 2020 y 2019 (Sin auditar, en millones, excepto datos por acción)



Primer trimestre (en millones, excepto datos por acción) 2020

2019 Ventas netas $ 2,613



$ 2,504

Costo de ventas 1,161



1,106

Ganancia bruta 1,452



1,398

Gastos de ventas, generales y administrativos 1,028



911

Otros ingresos operativos, netos (42)



(11)

Ingresos por operaciones 466



498

Gastos por intereses 153



169

Pérdida en extinción anticipada de deuda 2



9

Impacto en la inversión y pagarés por cobrar 86



—

Otros gastos, netos 20



5

Ingresos antes de provisión para ISR 205



315

Provisión para ISR 49



85

Ingreso neto $ 156



$ 230









Utilidades por acción ordinaria:





Básica $ 0.11



$ 0.16

Diluida 0.11



0.16

Acciones ordinarias ponderadas en circulación





Básica 1,407.0



1,406.3

Diluida 1,420.1



1,417.7



KEURIG DR PEPPER INC. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS Al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019 (Sin auditar, en millones, excepto acciones y datos por acciones)



31 de marzo

31 de diciembre (en millones, excepto acciones y datos por acciones) de 2020

de 2019 Activos Activos corrientes:





Efectivo y equivalentes a efectivo $ 197



$ 75

Efectivo restringido y equivalentes a efectivo restringido 26



26

Cuentas comerciales por cobrar, neto 1,037



1,115

Inventarios 682



654

Gastos prepagados y otros activos corrientes 335



403

Activos corrientes totales 2,277



2,273

Propiedad, planta y equipo, neto 2,017



2,028

Inversiones en afiliadas no consolidadas 105



151

Fondo de comercio 19,898



20,172

Otros activos intangibles, neto 23,706



24,117

Otros activos no corrientes 811



748

Activos por impuestos diferidos 29



29

Activos totales $ 48,843



$ 49,518

Pasivos y patrimonio de los accionistas Pasivos corrientes:





Cuentas por pagar $ 3,238



$ 3,176

Gastos acumulados 960



939

Cuentas por pagar estructuradas 258



321

Préstamos a corto plazo y porción corriente de obligaciones a largo plazo 1,957



1,593

Otros pasivos corrientes 445



445

Pasivos corrientes totales 6,858



6,474

Obligaciones a largo plazo 12,431



12,827

Pasivos por impuestos diferidos 5,917



6,030

Otros pasivos no corrientes 997



930

Pasivos totales 26,203



26,261

Compromisos y contingencias





Patrimonio de los accionistas:





Acciones preferentes, valor nominal de $0.01, 15,000,000 acciones autorizadas, sin emisión de acciones —



—

Acciones ordinarias, valor nominal de $0.01, 2,000,000,000 acciones autorizadas, 1,407,079,951 y 1,406,852,305 acciones emitidas y en circulación al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019, respectivamente 14



14

Capital desembolsado adicional 21,579



21,557

Utilidades retenidas 1,527



1,582

Otra pérdida (ingreso) integral acumulada (480)



104

Total de pasivos de los accionistas 22,640



23,257

Total de pasivos y patrimonio de los accionistas $ 48,843



$ 49,518



KEURIG DR PEPPER INC. ESTADOS DE FLUJOS DE CAJA CONSOLIDADOS CONDENSADOS Para el primer trimestre de 2020 y 2019 (Sin auditar, en millones)



Primer trimestre (en millones) 2020

2019 Actividades operativas:





Ingreso neto $ 156



$ 230

Ajustes para conciliar el ingreso neto al efectivo neto proporcionado por actividades operativas:





Gastos por depreciación 98



85

Amortización de intangibles 33



31

Otros gastos por amortización 32



36

Provisión para devoluciones de ventas 7



9

ISR diferido (5)



1

Gastos por compensación basada en acciones de los empleados 19



14

Pérdida en extinción anticipada de deuda 2



9

Ganancia por eliminación de propiedad, planta y equipos (43)



—

Pérdida (ganancia) no realizada en divisas 22



(17)

Pérdida no realizada en derivados 43



7

Participación en pérdidas de afiliadas no consolidadas 15



15

Impacto en la inversión y pagarés por cobrar de afiliadas no consolidadas 86



—

Otros, neto 22



(4)

Cambios en activos y pasivos, neto de efectos de adquisición:





Cuentas comerciales por cobrar 42



126

Inventarios (38)



(36)

ISR por cobrar, prepagado y por pagar, neto (29)



68

Otros activos corrientes y no corrientes (179)



(102)

Cuentas por pagar y gastos acumulados 150



125

Otros pasivos corrientes y no corrientes (19)



(6)

Cambio neto en activos y pasivos por operaciones (73)



175

Efectivo neto proporcionado por actividades operativas 414



591

Actividades de inversión:





Emisión de pagarés a partes relacionadas (6)



(7)

Compras de propiedad, planta y equipos (151)



(62)

Ganancias por ventas de propiedad, planta y equipos 201



18

Compras de intangibles (15)



(2)

Otros, neto 5



8

Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de inversión 34



(45)

Actividades de financiamiento:





Ganancias por facilidad de crédito no garantizada 1,000



—

Ganancias por préstamo a plazo —



2,000

Emisión (pago) neta de pagarés comerciales (387)



594

Ganancias por cuentas por pagar estructuradas 44



78

Pagos en cuentas por pagar estructuradas (107)



(9)

Pago de bonos senior no garantizados (250)



(250)

Pago de préstamo a plazo (405)



(2,758)

Pagos en arrendamientos financieros (13)



(10)

Dividendos pagados en efectivo (212)



(211)

Otros, neto 2



10

Efectivo neto (usado) en actividades de inversión (328)



(556)

Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringido — cambio neto por:





Actividades operativas, de inversión y de financiamiento 120



(10)

Efecto de la fluctuación del tipo de cambio en el efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringido (8)



10

Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringido al inicio del período 111



139

Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringido al final del período $ 223



$ 139



KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN POR SEGMENTO (Sin auditar)



Primer trimestre (en millones) 2020

2019 Ventas netas





Sistemas de preparación de café $ 973



$ 968

Bebidas envasadas 1,217



1,116

Concentrados de bebidas 306



304

Bebidas América Latina 117



116

Ventas netas totales $ 2,613



$ 2,504









Ingresos por operaciones





Sistemas de preparación de café $ 272



$ 293

Bebidas envasadas 189



149

Concentrados de bebidas 197



201

Bebidas América Latina 27



11

Costos corporativos no asignados (219)



(156)

Ingreso total por operaciones $ 466



$ 498



KEURIG DR PEPPER INC.

CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO PCGA

(Sin auditar)

La empresa presenta su estado de resultados de conformidad con los PCGA de Estados Unidos. No obstante, la gerencia considera que ciertas mediciones financieras no PCGA que reflejan la forma en que evalúa su propio negocio podrían brindar información adicional para los inversionistas en relación con los resultados, las tendencias y el desempeño en curso de la empresa de manera comparable.

Para el primer trimestre de 2020 y 2019, definimos nuestras mediciones financieras ajustadas no PCGA como ciertas leyendas y métricas del estado financiero ajustada para ciertas partidas que afectan la comparabilidad. A continuación se definen las partidas de afectan la comparabilidad.

Específicamente, los inversionistas deben considerar lo siguiente con respecto a nuestros resultados financieros:

Ajustado: Se define como ciertos renglones y parámetros en los estados financieros ajustados para ciertas partidas que afectan la comparabilidad.

Partidas que afectan la comparabilidad: Se definen como ciertas partidas que se excluyen para comparación con períodos del año anterior, ajustadas, si correspondiera, por los impactos fiscales. El impacto fiscal se determina sobre una base de una tarifa aproximada para cada partida. Para cada período, la gerencia ajusta por (i) el impacto en el precio de mercado no realizado de instrumentos derivados no designados como coberturas de acuerdo con los PCGA de Estados Unidos y que no tienen un riesgo de compensación reflejado dentro de los resultados financieros; (ii) la amortización asociada con activos intangibles con vida definida; (iii) la amortización de los costos financieros diferidos relacionados con la Fusión DPS y la Adquisición Keurig; (iv) la amortización del ajuste de valor justo de los bonos senior no garantizados obtenida como resultado de la Fusión DPS; (v) gastos por compensación en acciones atribuibles a las concesiones de contrapartida hechas a los empleados que hicieron una inversión inicial en el Plan de propiedad ejecutiva de Keurig Green Mountain, Inc., el Plan de incentivos combinados 2009 de Keurig Dr Pepper o en el Plan de incentivos combinados de 2019 de Keurig Dr Pepper, y (vi) otras partidas determinadas que se excluyen para propósitos de comparación con períodos de años anteriores.

Antes del segundo trimestre de 2019, no añadimos nuevamente la amortización del ajuste del valor justo de la deuda senior no garantizada reconocida como resultado de la asignación del precio de compra para la Fusión DPS. Ya que esta partida es similar a la amortización de intangibles, cambiamos nuestro método de cálculo de resultados ajustados para excluir la amortización del ajuste de valor justo de los bonos senior no garantizados para reflejar cómo la gerencia ve nuestros resultados comerciales sobre una base consistente.

Para el primer trimestre de 2020, las demás partidas excluidas para propósitos de comparación incluyen (i) gastos por reestructuración e integración relacionados con la Fusión DPS y la Adquisición Keurig; (ii) gastos de productividad; (iii) costos de transacción por combinaciones de negocios pertinentes (completadas o abandonadas), con exclusión de la Fusión DPS; (iv) costos relacionados con la provisión para acuerdos legales; (v) la pérdida en extinción anticipada de deuda relacionada con la amortización de deuda; (vi) costos incrementales a nuestras operaciones, relacionados con los riesgos asociados a la pandemia por COVID-19, y (vii) el impacto reconocido en la inversión por método de participación con Bedford Systems, LLC.

Los costos incrementales a nuestras operaciones relacionadas con los riesgos asociados a la pandemia por COVID-19 incluyen los gastos incrementales incurridos ya sea para preservar la salud y seguridad de nuestro personal en primera línea de defensa o bien para aumentar temporalmente la remuneración de dicho personal a fin de asegurar la continuidad de las operaciones esenciales durante la pandemia. Creemos que la eliminación de estos costos refleja la forma en que la gerencia ve los resultados del negocio de manera constante.

Para el primer trimestre de 2019, las demás partidas excluidas para propósitos de comparación incluyen (i) gastos por reestructuración e integración relacionados con la Fusión DPS y la Adquisición Keurig; (ii) gastos de productividad; (iii) costos de transacción por combinaciones de negocios pertinentes (completadas o abandonadas), con exclusión de la Fusión DPS; (iv) costos relacionados con la provisión para acuerdos legales; (v) el impacto del aumento del inventario adquirido no relacionado con la Fusión DPS; (vi) la pérdida en extinción anticipada de deuda relacionada con la amortización de deuda, y (vii) la pérdida relacionada con el ataque organizado de malware contra nuestras redes operativas del segmento de Sistemas de preparación de café en febrero de 2019.

Para el primer trimestre de 2020 y 2019, los datos financieros complementarios a continuación incluyen conciliaciones de ingresos por operaciones ajustados, ingresos netos ajustados y utilidades por acción diluidas ajustadas a la medición financiera aplicable y presentada en el estado financiero consolidado condensado no auditado para el mismo período.

Las conciliaciones para estas partidas se proporcionan en las tablas a continuación.

KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS INFORMADAS CON CIERTAS PARTIDAS AJUSTADAS NO PCGA Para el primer trimestre cerrado el 31 de marzo de 2020 (Sin auditar, en millones, excepto datos por acción)



Costo de ventas

Ganancia bruta

Margen bruto

Gastos de ventas, generales y administrativos

Ingresos por

operaciones

Margen operativo Informado $ 1,161



$ 1,452



55.6 %

$ 1,028



$ 466



17.8 % Partidas que afectan la comparabilidad:





















Precio de mercado (15)



15







(43)



58





Amortización de intangibles —



—







(33)



33





Compensación en acciones —



—







(7)



7





Costos por restructuración e integración —



—







(52)



52





Productividad (16)



16







(38)



54





Provisión para acuerdos legales —



—







(9)



9





COVID-19 (1)



1







(4)



5





PCGA ajustado $ 1,129



$ 1,484



56.8 %

$ 842



$ 684



26.2 %



Gastos

por intereses

Pérdida en extinción anticipada de deuda

Impacto en

la inversión

y pagarés

por cobrar

Ingresos

antes de

provisión para ISR

Provisión

para

ISR

Tasa tributaria

efectiva

Ingresos

netos

Acciones diluidas ponderadas

Utilidades diluidas por acción Informado $ 153



$ 2



$ 86



$ 205



$ 49



23.9 %

$ 156



1,420.1

$ 0.11

Partidas que afectan la comparabilidad:

































Precio de mercado (24)



—



—



82



21







61







0.04

Amortización de intangibles —



—



—



33



9







24







0.02

Amortización de costos por financiamiento diferidos (3)



—



—



3



1







2







—

Amortización de ajuste de valor justo en deuda (6)



—



—



6



2







4







—

Compensación en acciones —



—



—



7



1







6







—

Costos por restructuración e integración —



—



—



52



14







38







0.03

Productividad —



—



—



54



15







39







0.03

Pérdida en extinción anticipada de deuda —



(2)



—



2



—







2







—

Impacto en la inversión —



—



(86)



86



21







65







0.05

Provisión para acuerdos legales —



—



—



9



2







7







—

COVID-19 —



—



—



5



1







4







—

PCGA ajustado $ 120



$ —



$ —



$ 544



$ 136



25.0 %

$ 408



1,420.1

$ 0.29



Las utilidades diluidas por acción ordinaria podrían no coincidir debido al redondeo.





































































KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTAS PARTIDAS INFORMADAS CON CIERTAS PARTIDAS AJUSTADAS NO PCGA Para el primer trimestre cerrado el 31 de marzo de 2019 (Sin auditar, en millones, excepto datos por acción)



Costo de ventas

Ganancia bruta

Margen bruto

Gastos de ventas, generales y administrativos

Ingresos por operaciones

Margen operativo Informado $ 1,106



$ 1,398



55.8 %

$ 911



$ 498



19.9 % Partidas que afectan la comparabilidad:





















Precio de mercado (12)



12







12



—





Amortización de intangibles —



—







(31)



31





Compensación en acciones —



—







(7)



7





Costos por restructuración e integración (1)



1







(60)



61





Productividad (3)



3







(6)



9





Provisión para acuerdos legales —



—







(7)



7





Aumento de inventario (3)



3







—



3





Incidente con malware (2)



2







(3)



5





PCGA ajustado $ 1,085



$ 1,419



56.7 %

$ 809



$ 621



24.8 %



Gastos por

intereses

Pérdida en

extinción anticipada

de deuda

Otros

gastos

(ingresos),

netos

Ingresos antes

de provisión

para ISR

Provisión

para

ISR

Tasa tributaria efectiva

Ingresos netos

Acciones diluidas ponderadas

Utilidades diluidas por acción Informado $ 169



$ 9



$ 5



$ 315



$ 85



27.0 %

$ 230



1,417.7

$ 0.16

Partidas que afectan la comparabilidad:

































Precio de mercado (29)



—



2



27



7







20







0.01

Amortización de intangibles —



—



—



31



8







23







0.02

Amortización de costos por financiamiento diferidos (4)



—



—



4



1







3







—

Amortización de ajuste de valor justo en deuda (7)



—



—



7



1







6







—

Compensación en acciones —



—



—



7



2







5







—

Costos por restructuración e integración —



—



—



61



15







46







0.03

Productividad —



—



—



9



2







7







—

Costos de transacciones (5)



—



—



5



1







4







—

Pérdida en extinción anticipada de deuda —



(9)



—



9



2







7







—

Provisión para acuerdos legales —



—



—



7



2







5







—

Aumento de inventario —



—



—



3



1







2







—

Incidente con malware —



—



—



5



1







4







—

PCGA ajustado $ 124



$ —



$ 7



$ 490



$ 128



26.1 %

$ 362



1,417.7

$ 0.25



Las utilidades diluidas por acción ordinaria podrían no coincidir debido al redondeo.





































































KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE PARTIDAS DE SEGMENTOS CON CIERTAS PARTIDAS DE SEGMENTOS AJUSTADAS NO PCGA (Sin auditar)

(en millones) Informado

Partidas que afectan

la comparabilidad

PCGA

ajustado Para el primer trimestre cerrado el 31 de marzo de 2020









Ingresos por operaciones









Sistemas de preparación de café $ 272



$ 75



$ 347

Bebidas envasadas 189



14



203

Concentrados de bebidas 197



—



197

Bebidas América Latina 27



—



27

Costos corporativos no asignados (219)



129



(90)

Ingreso total por operaciones $ 466



$ 218



$ 684





(en millones) Informado

Partidas que afectan

la comparabilidad

PCGA

ajustado Para el primer trimestre cerrado el 31 de marzo de 2019









Ingresos por operaciones









Sistemas de preparación de café $ 293



$ 42



$ 335

Bebidas envasadas 149



11



160

Concentrados de bebidas 201



—



201

Bebidas América Latina 11



1



12

Costos corporativos no asignados (156)



69



(87)

Ingreso total por operaciones $ 498



$ 123



$ 621



KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO E ÍNDICE DE APALANCAMIENTO DE LA GERENCIA (Sin auditar)

(en millones, excepto para el índice)

CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO – ÚLTIMOS DOCE MESES

Ingresos netos $ 1,180

Gastos por intereses 638

Provisión para ISR 404

Pérdida en extinción anticipada de deuda 4

Impacto en la inversión 86

Otros (ingresos) gastos, netos 34

Gastos por depreciación 371

Otras amortizaciones 170

Amortización de intangibles 128

EBITDA $ 3,015

Partidas que afectan la comparabilidad:

Gastos por restructuración e integración $ 225

Costos de transacciones 9

Productividad 116

Provisión para acuerdos legales 50

Compensación en acciones 24

Incidente con malware 3

Precio de mercado 13

COVID-19 5

EBITDA ajustado $ 3,460







31 de marzo

de 2020 Cantidades de principal de:

Pagarés $ 859

Préstamos a plazo 975

Crédito revolvente KDP 1,000

Bonos senior no garantizados 11,725

Cantidades de principal totales 14,559

Menos: efectivo y equivalentes a efectivo 197

Cantidades de principal totales menos efectivo y equivalentes a efectivo $ 14,362





Índice de apalancamiento de la gerencia al 31 de marzo de 2020 4.2



KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO – ÚLTIMOS DOCE MESES (Sin auditar)

(en millones) SEGUNDO

TRIMESTRE

DE 2019

TERCER

TRIMESTRE

DE 2019

CUARTO

TRIMESTRE

DE 2019

PRIMER

TRIMESTRE

DE 2020

ÚLTIMOS

DOCE

MESES Ingresos netos $ 314



$ 304



$ 406



$ 156



$ 1,180

Gastos por intereses 170



158



157



153



638

Provisión para ISR 102



109



144



49



404

Pérdida en extinción anticipada de deuda —



—



2



2



4

Impacto en la inversión —



—



—



86



86

Otros (ingresos) gastos, netos 1



9



4



20



34

Gastos por depreciación 87



99



87



98



371

Otras amortizaciones 54



46



38



32



170

Amortización de intangibles 32



31



32



33



128

EBITDA $ 760



$ 756



$ 870



$ 629



$ 3,015

Partidas que afectan la comparabilidad:

















Gastos por restructuración e integración $ 37



$ 74



$ 62



$ 52



$ 225

Costos de transacciones 1



7



1



—



9

Productividad 20



34



20



42



116

Provisión para acuerdos legales 8



12



21



9



50

Compensación en acciones 8



3



6



7



24

Incidente con malware 3



—



—



—



3

COVID-19 —



—



—



5



5

Precio de mercado (8)



9



(46)



58



13

EBITDA ajustado $ 829



$ 895



$ 934



$ 802



$ 3,460



KEURIG DR PEPPER INC.

CONCILIACIÓN DE EFECTIVO NETO PROPORCIONADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS CON FLUJO DE CAJA LIBRE

(Sin auditar)

El flujo de caja libre se define como efectivo neto proporcionado por actividades operativas ajustado por compras de propiedad, planta y equipos, ganancias por las ventas de propiedad, planta y equipos, y ciertas partidas excluidas para comparación con períodos de años anteriores. Para el primer trimestre de 2020 y 2019 no se excluyeron ciertas partidas para comparación con períodos de años anteriores.





Primer trimestre (en millones)

2020

2019 Efectivo neto proporcionado por actividades operativas

$ 414



$ 591

Compras de propiedad, planta y equipos

(151)



(62)

Ganancias por ventas de propiedad, planta y equipos

201



18

Flujo de caja libre

$ 464



$ 547



CONCILIACIÓN DE CIERTOS RESULTADOS FINANCIEROS AJUSTADOS CON CIERTOS RESULTADOS FINANCIEROS AJUSTADOS EXCLUYENDO EFECTOS DE CONVERSIÓN DE DIVISAS

(Sin auditar)

Ventas netas, ingresos ajustados por operaciones y utilidades por acción ajustadas, según se ajustaron para excluir los efectos de conversión de divisas: estos resultados financieros ajustados se calculan para excluir los efectos de conversión de divisas mediante la conversión de nuestros resultados financieros en moneda local para el período actual usando las tasas de cambio de divisas del período anterior.





Para el primer trimestre cerrado el 31 de marzo de 2020



Sistemas de preparación

Bebidas

Concentrados

Bebidas América



Cambio porcentual

de café

envasadas

de bebidas

Latina

Total Ventas netas

0.5 %

9.1 %

0.7 %

0.9 %

4.4 % Impacto de divisas extranjeras

(0.1) %

— %

— %

4.3 %

0.1 % Ventas netas ajustadas, excluyendo efectos de conversión de divisas

0.4 %

9.1 %

0.7 %

5.2 %

4.5 %







Para el primer trimestre cerrado el 31 de marzo de 2020



Sistemas de preparación

Bebidas

Concentrados de

Bebidas América



Cambio porcentual

de café

envasadas

bebidas

Latina

Total Ingreso ajustado por operaciones

3.6 %

26.9 %

(2.0) %

125.0 %

10.1 % Impacto de divisas extranjeras

— %

— %

— %

16.7 %

0.4 % Ingreso ajustado por operaciones, excluyendo efectos de conversión de divisas

3.6 %

26.9 %

(2.0) %

141.7 %

10.5 %



Para el primer

trimestre cerrado el

31 de marzo de 2020 Utilidades por acción diluidas ajustadas $ 0.29 Impacto de divisas extranjeras — Utilidades por acción diluidas ajustadas, excluyendo efectos de conversión de divisas $ 0.29

