Kevin De Bruyne junta-se à plataforma de criptomoedas Phemex como embaixador da marca

A plataforma está entusiasmada por receber De Bruyne, e enxerga seu ethos de abraçar a mudança, agir rapidamente e permanecer humilde sendo representado pela presença do atleta nos campos. As duas partes unem forças para causar impacto tanto para os fãs de esportes quanto para entusiastas de criptomoedas.

A Phemex trabalhará com De Bruyne em várias iniciativas, como o Phemex Citizen , para aumentar a conscientização das famílias sobre as características inovadoras da exchange e ajudar a educar novos usuários para entender e explorar o futuro do universo das criptomoedas.

A missão da Phemex é oferecer excelentes oportunidades de investimento para todos alavancarem sua capacidade plena. Ao desenvolver uma exchange de negociação de criptomoedas de ponta, a Phemex capacita os usuários em um mundo com oportunidades ilimitadas, maior igualdade e liberdade. Ao proporcionar às pessoas a capacidade de criar seu próprio destino, a Phemex elimina privilégios e exclusividades.

Em pouco mais de dois anos, a Phemex entrou no cenário de criptomoedas e, em alguns momentos, atingiu as cinco principais plataformas de derivativos de criptomoedas em todo o mundo, de acordo com a CoinMarketCap. Esse crescimento expressivo só poderia ter sido alcançado pelo compromisso inabalável do projeto de oferecer valor aos usuários.

O CEO da Phemex, Jack Tao, disse: "Kevin De Bruyne é o típico jogador de futebol completo que se adapta constantemente à situação do jogo e faz a coisa certa. Na mesma linha, a Phemex procura definir tendências e criar jogadas perfeitas no setor de criptomoedas. Esperamos trabalhar juntos para mostrar como nossa plataforma abrangente e fácil de usar capacita os usuários a avançar e se libertar em suas jornadas financeiras."

De Bruyne comentou: "Meu interesse em criptomoedas tem aumentado há um tempo e estou muito entusiasmado com o interesse da Phemex em firmar uma parceria comigo. Fiquei muito impressionado com Jack e sua equipe e estou realmente ansioso para apoiar sua jornada para desenvolver e explorar ainda mais o futuro da criptomoeda."

Sobre a Phemex

A plataforma Phemex surgiu de um começo humilde. O CEO Jack Tao e sete outros cofundadores já haviam trabalhado na Morgan Stanley, mas eles reconheceram as limitações das finanças tradicionais. Wall Street estava repleta de negociações de bastidores e acordos privilegiados, que Tao considerava que estavam levando a um sistema financeiro deficitário que tirava vantagem de investidores comuns. Ele se voltou para as criptomoedas e apoiou fortemente seu princípio de descentralização. No entanto, na época, o setor de criptomoedas estava repleto de plataformas não profissionais que muitas vezes falhavam em momentos de alta volatilidade no mercado, mostrando pouca responsabilidade pelos usuários. Assim, em 2019, Tao e uma equipe de especialistas em fintech cofundaram a Phemex para trazer maior maturidade para o espaço de criptomoedas, ao mesmo tempo em que concedem aos usuários regulares a oportunidade de romper e se libertar da independência financeira.

Sobre Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne é um jogador de futebol profissional belga que joga no meio de campo do atual campeão da Premier League, o Manchester City F.C. Conhecido por sua habilidade de classe mundial em campo, acumulando mais de 450 partidas pelo clube e pelo país, Kevin já ganhou nove grandes menções desde sua transferência recorde para o Manchester City em 2015. A qualidade individual de Kevin se destacou durante todo seu tempo no clube, ganhando tanto o prêmio de meio-campista do ano da UEFA como de jogador do ano da PFA por sua campanha estelar durante a temporada 2019/20. Ele assinou uma extensão de contrato com Manchester City em 2021 e espera trazer glórias para sua seleção na próxima Copa do Mundo da FIFA de 2022.

Este comunicado à imprensa é apenas para fins informativos. A negociação de contratos é uma atividade de alto risco com potencial para grandes ganhos e perdas. As regulamentações de negociação são diferentes por país, e é responsabilidade do usuário verificar antes de negociar.

As informações não constituem assessoria de investimento da Phemex ou de Kevin De Bruyne. Toda negociação é feita a seu próprio critério e risco.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1826735/Kevin_De_Bruyne.jpg

FONTE Phemex

