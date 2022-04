Kevin Kerns nommé au poste de directeur financier chez Array

M. Kerns a récemment rejoint Array après avoir travaillé chez Lydall Inc. en tant que vice-président pour les finances, la stratégie et les relations avec les investisseurs. Dans ce rôle, M. Kerns a mené des initiatives de stratégie et de transformation à l'échelle de l'entreprise, et a supervisé les activités de finance, de trésorerie et de relations avec les investisseurs au niveau mondial. M. Kerns a également joué un rôle déterminant dans le succès de la récente vente de Lydall. Avant ses années chez Lydall, M. Kerns a passé près de 14 ans chez US Steel Corporation, où il a assumé des rôles de plus en plus importants, pour finalement occuper le poste de directeur financier de l'entreprise Consumer Solutions (une division de 4 milliards de dollars).

« Kevin apporte à Array une expérience de réussite établie et un large éventail de compétences financières, stratégiques et de transformation dont nous bénéficierons grandement. Il s'est rapidement intégré à Array et je me réjouis de son partenariat dans ce nouveau rôle », a déclaré Steve Kremser, PDG d'Array.

À PROPOS D'ARRAY

Array est le premier prestataire de services, solutions et expériences de merchandising en magasin dans le monde pour un grand nombre des détaillants et marques les plus emblématiques du monde. Depuis plus de 40 ans, les clients d'Array bénéficient d'une expérience sans pareille grâce aux solutions créatives d'Array, à sa portée mondiale, à son leadership en matière de développement durable et à ses services clients exceptionnels. Pour résumer, Array crée des expériences retail extraordinaires. Le siège social d'Array se situe à Toronto, au Canada, et la société emploie plus de 1 800 personnes au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Chine, à Singapour, en Pologne, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

