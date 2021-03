Keyloop acquiert Rapid RTC et enquiryMAX

Deux acquisitions proches signalent la ferme intention de Keyloop de changer la donne dans le secteur de la distribution automobile

LONDRES, 2 mars 2021 /PRNewswire/ -- Keyloop, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques pour l'industrie automobile, a annoncé aujourd'hui son acquisition de Rapid RTC et de enquiryMAX, apportant leurs applications de repérage de prospects, de réponse aux prospects, de gestion des demandes de renseignements et de magasins, leaders sur le marché, dans le portefeuille de produits de Keyloop.

Ces actions sont parmi les premières que Keyloop (anciennement connue comme la division internationale de CDK Global) entreprend depuis son rachat hier par Francisco Partners. Ces acquisitions représentent l'engagement sérieux de Keyloop à développer une plate-forme ouverte qui unifie l'industrie de la vente au détail de voitures et transforme l'expérience d'achat et de possession de voitures, en partenariat avec les concessionnaires et les fabricants d'équipements d'origine.

L'ajout de ces produits permettra à Keyloop d'améliorer son offre de vente et de marketing et de développer de nouvelles solutions autour de la gestion et de l'attribution des leads, en combinant les données de ces produits avec ses propres systèmes Dealer Management Systems (DMS).

Rapid RTC, dont le siège social est à Winnipeg, au Canada, est un fournisseur de solutions de communication numérique et de gestion des leads (Lead Management Solutions, LMS) pour plus de 4 200 sites de concessionnaires et est partenaire de nombreux grands fabricants d'équipements d'origine. Glen Demetrioff, fondateur et PDG de Rapid RTC, rejoindra Keyloop en tant que membre de son équipe de direction.

La LMS de Rapid RTC apporte de riches capacités aux concessionnaires automobiles, notamment la possibilité de regrouper les demandes de renseignements sur les ventes provenant de plus de 300 canaux et de gérer l'interaction avec les clients dans le magasin grâce à des outils de communication numérique tels que le chat en direct, les réseaux sociaux, les appels vidéo et les messages.

enquiryMAX est basée à Leeds, au Royaume-Uni, et fournit une solution de gestion de magasins pour plus de 970 concessionnaires au Royaume-Uni et en Irlande. Certains des plus grands groupes de concessionnaires du Royaume-Uni et d'Irlande sont parmi leurs clients. enquiryMAX est également le partenaire privilégié de plusieurs grands fabricants d'équipements d'origine.

La solution de magasin d'enquiryMAX joue un rôle clé dans la gestion efficace des demandes des clients, du repérage du prospect au début du parcours d'achat, en passant par le développement des relations, la présentation de l'offre et la remise du véhicule. enquiryMAX est déjà bien intégré avec le DMS Keyloop et est le plus grand partenaire de son programme de partenariat.

Tom Kilroy, PDG de Keyloop, commente :

« Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui dans la famille Keyloop, Rapid RTC et enquiryMAX, deux grands fournisseurs de technologie automobile. Nous sommes très heureux d'inclure leurs produits exceptionnels de gestion des leads et de magasins dans notre offre à la clientèle. La combinaison de ces produits, avec le DMS de Keyloop, leader sur le marché, nous permettra de développer de nouvelles solutions pour nos clients autour de la mesure et de l'attribution de leads.

« Nous sommes également très heureux de pouvoir démontrer notre promesse d'agir rapidement avec le soutien de nos nouveaux propriétaires, Francisco Partners.

« Bien que Keyloop ait acquis Rapid RTC et enquiryMAX, nous restons déterminés à accélérer le développement du programme de partenariat Keyloop. Cela permettra à nos clients distributeurs et fabricants d'équipements d'origine de choisir librement leurs besoins technologiques, tout en bénéficiant toujours des avantages supplémentaires de l'intégration au DMS Keyloop. »

Glen Demetrioff, PDG de Rapid RTC, commente :

« C'est une nouvelle étape importante pour Rapid RTC et j'en suis absolument ravi. Non seulement elle contribuera à façonner la prochaine phase de croissance de la plate-forme de gestion et de communication de Rapid RTC, mais collectivement, elle ouvrira les portes de ce qui, je pense, sera véritablement une offre de produits unique et transformationnelle dans le paysage de la vente au détail automobile.

« Je suis reconnaissant et j'ai hâte de rejoindre Tom et le reste de l'équipe de direction de Keyloop alors que nous continuons à développer, à innover et à connecter l'industrie de la vente au détail automobile. »

Francisco Partners a été conseillé par Paul Hastings LLP, Stikeman Elliot LLP, et Kirkland & Ellis en tant que conseiller juridique, et par le groupe consultatif sur les transactions d'Alvarez & Marsal. La banque d'investissement UBS a agi en tant que conseiller financier exclusif de Rapid RTC. RSM Corporate Finance LLP a agi en tant que conseiller financier exclusif de enquiryMAX.

Cliquez ici pour accéder à la salle de presse virtuelle de Keyloop, où vous trouverez toute une série d'outils pour accompagner cette histoire (des versions traduites seront mises en ligne tout au long de la semaine), notamment des communiqués de presse, des FAQ, des fiches d'information pour les médias et des logos.

À propos de Keyloop

La mission de Keyloop est de créer et de connecter la technologie qui fait progresser l'expérience d'achat et de possession d'une voiture en partenariat avec les concessionnaires et les fabricants d'équipements d'origine. Elle est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions logicielles pour le secteur de la vente au détail de véhicules automobiles. Elle dessert environ 16 000 sites de concessionnaires et la plupart des constructeurs automobiles, dans plus de 90 pays. Basée au Royaume-Uni, Keyloop est également présente dans la région EMEA et en Asie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.Keyloop.com .

À propos de Rapid RTC

RAPID RTC est une société multinationale de communications numériques spécialisée dans l'automobile, qui compte plus de 4 000 clients dans le secteur de la vente au détail et de la fabrication. Ils se concentrent sur l'amélioration des communications numériques des entreprises et des pratiques d'engagement des clients en connectant de manière transparente les acheteurs en ligne avec les vendeurs en temps réel, en utilisant leur canal préféré. Leur promesse de marque est d'apporter de la valeur à nos clients en plaçant leur client au cœur de tout ce que nous faisons. Grâce à la bonne combinaison de technologie et d'interaction humaine, nous garantissons une expérience client omnicanale de qualité tout au long du parcours d'achat en ligne.

À propos de enquiryMax

enquiryMAX est un fournisseur de logiciels de pointe pour le commerce de détail automobile. Elle travaille en étroite collaboration avec les concessionnaires individuels, les groupes de concessionnaires et les fabricants en utilisant son système de gestion des prospects pour aider à mettre en œuvre un processus de vente structuré, des disciplines et à afficher les meilleures pratiques. L'objectif d'enquiryMAX est de développer et de fournir en permanence des solutions logicielles automobiles de qualité qui feront la différence pour les entreprises de vente au détail de véhicules automobiles.

