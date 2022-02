Keymed Bio rejoint la famille d'indices Hang Seng

HONG KONG, 21 février 2022 /PRNewswire/ -- Selon les résultats de l'examen trimestriel de la famille des indices Hang Seng, Keymed Biosciences Inc. (2162. HK) a été incluse comme action constitutive de :

l'indice Hang Seng Composite ;

l'indice Hang Seng Small Cap (Investable) ;

l'indice Hang Seng Stock Connect Hong Kong ;

l'indice Hang Seng Stock Connect Hong Kong MidCap & SmallCap ;

l'indice Hang Seng Stock Connect Hong Kong SmallCap ;

l'indice Hang Seng SCHK Mainland China Companies ;

l'indice Hang Seng SCHK ex-AH Companies ;

l'indice Hang Seng Healthcare.

Les changements correspondants prendront effet le 7 mars 2022. L'inclusion de l'indice composite Hang Seng indique également que les actions de la société sont admissibles à la négociation via le Hong Kong Stock Connect, qui est un canal de négociation et d'investissement entre Hong Kong et les investisseurs du marché des capitaux de la Chine continentale.

Keymed Bio est cotée au conseil principal de la Bourse de Hong Kong depuis juillet 2021 et a été incluse dans l'indice Hang Seng Hong Kong-Listed Biotech en novembre de la même année. Nous sommes pleinement convaincus que cette inclusion contribuera à faciliter l'élargissement de l'actionnariat de la Société et à augmenter la liquidité de négociation des actions de la Société, ainsi qu'à améliorer encore la réputation de la Société sur le marché des capitaux et la notoriété de la marque du Groupe.

À propos de Keymed

Dédiée à l'innovation dans le domaine de la R&D biologique, Keymed Biosciences Inc. se concentre sur les besoins cliniques urgents non satisfaits et s'engage à fournir des thérapies innovantes, abordables et de haute qualité aux patients en Chine et à l'étranger. L'équipe centrale de direction comprend les inventeurs des premiers médicaments à base d'anticorps PD-1, dont la commercialisation a été approuvée aux États-Unis et en Chine.

Dotée d'une capacité interne de R&D/production efficace et intégrée, la plateforme de R&D indépendante et différenciée comprend une plateforme de réorientation des cellules T de nouvelle génération (nTCE), une plateforme de découverte d'anticorps innovante, une plateforme d'évaluation de la bioactivité (HTS) et une plateforme de cellules d'expression de médicaments anticorps à haut rendement, etc., qui permettront d'explorer efficacement les thérapies par anticorps de nouvelle génération. Keymed a construit un portefeuille de produits diversifiés dans le domaine de l'auto-immunité et de la biologie des tumeurs. Le pipeline de R&D comprend plus de 30 nouveaux médicaments de classe I développés par Keymed, dont beaucoup sont classés au premier rang en Chine et/ou parmi les trois premiers dans le monde.

