Keymed Bio tritt der Hang Seng-Indexfamilie bei

HONG KONG, 19. Feb. 2022 /PRNewswire/ -- Nach den Ergebnissen der vierteljährlichen Überprüfung der Hang Seng Index-Familie, wurde die Aktie von Keymed Biosciences Inc. (2162. HK) ein Bestandteil von:

Hang Seng Composite Index;

Hang Seng Small Cap (Investable) Index;

Hang Seng Stock Connect Hong Kong Index;

Hang Seng Stock Connect Hong Kong MidCap & SmallCap Index;

Hang Seng Stock Connect Hong Kong SmallCap Index;

Hang Seng SCHK Mainland China Companies Index;

Hang Seng SCHK ex-AH Companies Index;

Hang Seng Healthcare Index.

Die entsprechenden Änderungen werden am 7. März 2022 in Kraft treten. Die Aufnahme in den Hang Seng Composite Index bedeutet auch, dass die Aktien der Gesellschaft für den Handel über Hong Kong Stock Connect zugelassen sind, einem Kanal für den Aktienhandel und Investitionen zwischen Hongkong und den Anlegern auf dem Kapitalmarkt des chinesischen Festlands.

Keymed Bio ist seit Juli 2021 am Main Board der Hongkonger Börse notiert und wurde im November desselben Jahres in den Hang Seng Hong Kong-Listed Biotech Index aufgenommen. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine solche Einbeziehung dazu beitragen wird, die Aktionärsbasis der Gesellschaft zu erweitern und die Handelsliquidität der Aktien der Gesellschaft zu erhöhen, sowie die Reputation der Gesellschaft auf dem Kapitalmarkt und den Bekanntheitsgrad der Gruppe weiter zu steigern.

Über Keymed

Keymed Biosciences Inc. hat sich der Innovation in der biologischen Forschung und Entwicklung verschrieben und konzentriert sich auf den dringenden ungedeckten klinischen Bedarf, um qualitativ hochwertige, erschwingliche und innovative Therapien für Patienten in China und Übersee bereitzustellen. Zum Kern des Führungsteams gehören die Erfinder der ersten PD-1-Antikörper-Medikamente, die in den Vereinigten Staaten und China zur Vermarktung zugelassen wurden.

Ausgestattet mit effizienten und integrierten internen F&E-/Produktionskapazitäten umfasst die differenzierte, unabhängige F&E-Plattform eine T-Zell-Umleitungsplattform der neuen Generation (nTCE), eine innovative Antikörper-Entdeckungsplattform, eine HTS-Plattform zur Bewertung der Bioaktivität und eine ertragreiche Antikörper-Medikamenten-Expressionszellenplattform usw., mit der die nächste Generation von Antikörpertherapien effektiv erforscht werden kann. Keymed hat eine breit gefächerte Produktpipeline auf dem Gebiet der Autoimmunität und der Tumorbiologie aufgebaut. Die Forschungs- und Entwicklungspipeline umfasst mehr als 30 selbst entwickelte neuartige Medikamente der Klasse I, von denen viele in China den ersten Platz und/oder weltweit die ersten drei Plätze belegen.

SOURCE Keymed