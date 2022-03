Keymed Biosciences publie ses résultats annuels pour 2021

CHENGDU, Chine, 31 mars 2022 /PRNewswire/ -- Keymed Biosciences Inc. (Code HKEX : 02162) a publié ses résultats annuels pour 2021.

POINTS FORTS DE L'ENTREPRISE

Le 8 juillet 2021, Keymed a été inscrite à la bourse HKEX. Au cours de la période considérée, la société a poursuivi la recherche et le développement de produits et a réalisé les progrès suivants en ce qui concerne le pipeline et les opérations commerciales :

Développement rapide de produits découverts en interne

Produit de base CM310 (anticorps IL-4Rα) :

La société a lancé et achevé l'essai clinique de phase IIb pour la dermatite atopique modérée à sévère chez les adultes, dont les résultats seront divulgués en novembre 2021. Et l'étude clinique de phase III a été rapidement lancée au premier trimestre 2022.

L'essai clinique de phase II pour les patients atteints de rhinosinusite chronique avec polypes nasaux a été lancé au premier semestre 2021 et le recrutement s'est achevé en septembre 2021, et les résultats ont été divulgués en mars 2022. La société prévoit de lancer l'étude de phase III pour la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux au second semestre 2022.

Produit de base CM326 (anticorps TSLP) :

La société a lancé et terminé l'essai de phase I chez des personnes en bonne santé en 2021, les résultats étant divulgués en novembre 2021.

Les essais cliniques de phase Ib/IIa du CM326 chez les adultes atteints de dermatite atopique sévère ont été lancés au premier trimestre 2022.

Les essais cliniques de phase Ib/IIa chez les patients atteints de rhinosinusite chronique avec polypes nasaux sont sur le point d'être lancés.

Produit principal CMG901 (Claudin 18.2 ADC) :

L'essai clinique de phase I du CMG901 chez des sujets atteints de tumeurs solides a été réalisé en 2021, et se trouve actuellement dans la phase d'augmentation des doses. La société prévoit de lancer la phase d'augmentation de dose de l'essai dans les tumeurs solides en Chine au deuxième trimestre 2022.

se trouve actuellement dans la phase d'augmentation des doses. La société prévoit de lancer la phase d'augmentation de dose de l'essai dans les tumeurs solides en Chine au deuxième trimestre 2022. En mars 2021, Keymed a reçu l'autorisation de la FDA de soumettre le CMG901 à un essai clinique de phase I sur les cancers de l'estomac et du tube digestif aux États-Unis.

CM313 (anticorps CD38) :

L'essai clinique de phase I pour les tumeurs hématologiques malignes, y compris le myélome multiple récidivant/réfractaire et le lymphome, a été lancé et réalisé en 2021. L'essai d'augmentation de dose devrait être achevé au cours du premier semestre 2022.

En janvier 2022, Keymed a soumis une demande d'essai clinique à la NMPA pour l'indication du CM313 dans le traitement du lupus érythémateux systémique.

Expansion rapide de la main-d'œuvre et des installations de production

À la fin de 2021, la société comptait plus de 320 employés, dont plus de 120 employés engagés dans le développement clinique et les opérations.

Outre son siège social à Chengdu , la société possède des bureaux à Shanghai , Beijing , Wuhan , Guangzhou , etc.

, la société possède des bureaux à , , , , etc. En 2021, la société a lancé la construction d'une nouvelle usine à Chengdu , et la première ligne de production devrait être mise en service à la mi-2022 avec une capacité de 16 000 L. Les conceptions de toutes les installations sont conformes aux exigences des cGMP de la NMPA et de la FDA.

Coopération active avec les parties externes

En 2021, Keymed a conclu une coopération avec CSPC concernant les intérêts en Chine (à l'exclusion de Hong Kong, Macao et Taïwan) du CM310 et du CM326 dans des indications de maladies respiratoires telles que l'asthme modéré à sévère et la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). En septembre 2021, la société s'est alliée stratégiquement avec CSPC pour identifier, rechercher, développer et commercialiser conjointement un ou plusieurs produits liés aux maladies du système nerveux.

En 2021, Keymed a conclu un accord de collaboration stratégique avec InnoCare pour développer des médicaments innovants à grandes molécules de première catégorie.

Situation financière

Au 31 décembre 2021, l'investissement en R&D de la société s'élevait à 360 millions de RMB ; les revenus de la collaboration s'élèvent à 110 millions de RMB et proviennent principalement de la coopération avec CSPC et InnoCare.

Au 31 décembre 2021, l'encaisse de la société est d'environ 3,5 milliards de RMB.

SOURCE Keymed