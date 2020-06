Keynote des Supermicro CEO auf der Computex - 5G-Infrastruktur-Innovation

Supermicro CEO Charles Liang hält Keynote-Rede auf der COMPUTEXOnline

TAIPEH, Taiwan, 1. Juni 2020 /PRNewswire/ -- COMPUTEXOnline -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein Weltmarktführer für Enterprise Computing, Speicher- und Netzwerklösungen und Green Computing-Technologie, kündigte heute an, dass das Unternehmen während einer CEO Keynote auf der COMPUTEXOnline am 3. Juni in Taipeh seine Intelligent Edge-Systeme vorstellen und eine Vorschau auf seine neue CloudDC Server-Linie geben wird, die für groß angelegte Einsätze in Cloud-Rechenzentren konzipiert ist.

COMPUTEXOnline Keynote-Rede:

Uhrzeit Agenda Sprecher 10:00 – 10:20 (GMT +8) Präsentation Charles Liang, Gründer, President, Chief Executive Officer und Vorstandsvorsitzender von Supermicro







Supermicro erkannte früh den Bedarf an einer robusten Cloud-Plattform, um Netzbetreibern eine Umgebung für die Entwicklung von Anwendungen und einer dezentralen Netzwerkperipherie zu bieten. Dies ist besonders wichtig, da die Kern-5G-Netzwerkfunktionen eng mit Public Clouds verflochten sein und durch Public Clouds gestützt werden. Supermicros Dual-Prozessor-CloudDC Server bieten mehrere Speicheroptionen für 1U- und 2U-Server, Dual OCP 3.0-konforme AIOM-Steckplätze für bis zu vier 100-GbE-Ports, Unterstützung für Open BMC, ein vollständig hybrides Backplane-Design mit Unterstützung für SATA3-, SAS3- oder NVMe-Speicherlaufwerke, und eine vereinfachte, für Hyperscale-Umgebungen optimierte Architektur.

„Mit seiner bereits soliden Position im Bereich 5G-Infrastruktur und der Einführung der ersten CloudDC Server kann Supermicro seinen Kunden optimierte Systeme der nächsten Generation von Edge bis Cloud bieten", sagt Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Diese Kombination demonstriert Supermicros anhaltenden Fokus auf x86-basierte Systeme und die Unterstützung von Open Source-NFV (Network Functions Virtualization)-konformen Lösungen, bei denen NEBS und validierte Standard-Telco-Software auf der Grundlage unserer Server und Storage Building Block Solutions® zum Einsatz kommen".

Supermicro CloudDC Server bieten außergewöhnlichen Wert für eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Für den Bereich Private Cloud liefern die CloudDC Server flexible Speicherung und Erweiterung, NVMe over Fabrics, schnelle Bereitstellung, einfache Wartung und hohe Skalierbarkeit. Im Bereich 5G und Telekommunikation sind die CloudDC Systeme für NEBS Level 3 ausgelegt, können O-RAN virtualisierte Netzwerkelemente wie DU, CU und Core unterstützen und FPGA Beschleunigerkarten aufnehmen. Die Plattform mit Unterstützung für bis zu vier GPU-Beschleunigerkarten kann Deep Learning Training und Inferencing, Datenanalysen, Grafikverarbeitung und High-Performance Computing abwickeln.

Supermicro hat Anfang dieses Jahres mit seinen Outdoor Edge Systems eine erstmalig im Markt verfügbare Lösung angekündigt. Die mit IP65-konformem Gehäuse ausgestatteten Server sind für 5G RAN, KI-Inferencing und andere auf Intelligent Edge-fokussierte Anwendungen optimiert. Diese neuen Systeme unterstützen die Neuausrichtung der Industrie auf Open Source-Software und disaggregierte x86-Hardware und sind für raue Outdoor-Umgebungen ideal.

