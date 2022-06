Keyrus Life Science, la Connected-CRO (C2RO), renforce ses synergies avec le groupe Keyrus, adopte une nouvelle identité visuelle et déploie un portefeuille complet de services pour faire progresser la recherche clinique.

PARIS, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- Keyrus Life Science annonce le lancement de sa nouvelle identité visuelle qui vise à renforcer ses synergies avec le groupe Keyrus afin de répondre aux défis les plus pressants de ses clients de l'industrie des Sciences de la Vie et faire avancer la recherche clinique.

« Le développement de Keyrus Life Science repose sur le principe que ce n'est qu'en donnant du sens aux données le plus rapidement possible que l'humanité pourra s'attaquer avec succès aux grands problèmes de santé existants et émergents », déclare Michael Attlan, VP, directeur de l'innovation et de l'engagement stratégique en Sciences de la Vie. « Keyrus Life Science est une Connected-CRO unique qui améliore la performance, la rapidité et l'agilité des essais cliniques en donnant du sens aux données. »

Forte d'un solide bagage scientifique fondée sur l'expertise internationale de 300 consultants et de 25 ans d'expérience, Keyrus Life Science réunit savoir-faire industriel approfondi, Data Sciences de la vie et intégration de stratégie numérique. Elle exploite pleinement les écosystèmes de recherche clinique et les données du monde réel (Real-World Evidence) pour améliorer la fiabilité, la capacité d'innovation, l'agilité et, surtout, la rapidité d'exécution de la recherche clinique.

Keyrus Life Science offre à ses clients les moyens de mettre en place une stratégie numérique dans tous les segments de l'industrie des Sciences de la Vie et toutes les phases du cycle de R&D, depuis les premiers stades cliniques jusqu'aux preuves et aux idées du monde réel dans un contexte de post-commercialisation.

En capitalisant sur les technologies numériques, les sciences des données et une expertise sectorielle perfectionnée, Keyrus Life Science a développé une proposition de valeur unique, portée par l'innovation, la passion et la rigueur scientifique. Keyrus Life Science accompagne ses clients dans :

L'encadrement de leurs stratégies de développement clinique

La mise en service de leur développement clinique

La mise en œuvre des projets RWE et de phases tardives

L'activation de boosters s'appuyant sur les sciences des données de la Vie

Le passage au niveau supérieur en matière d'innovation numérique

« Keyrus Life Science s'inscrit parfaitement dans la vision du groupe Keyrus et partage à la fois ses valeurs et son esprit d'innovation », ajoute Éric Cohen, PDG de Keyrus. « S'appuyant sur des modes d'utilisation et de valorisation des données de santé exceptionnels, la proposition de Keyrus Life Science est actuellement unique sur le marché. Associées à l'expertise historique du groupe Keyrus en matière de données numériques, les offres de Keyrus Life Science apportent ainsi des solutions innovantes et concrètes aux entreprises de ce secteur et les accompagnent dans la réinvention de leur stratégie de recherche clinique. »

À PROPOS DE KEYRUS

Acteur international des secteurs du conseil et de la technologie, spécialiste des technologies de données et du numérique, Keyrus a pour vocation d'aider les entreprises à tirer parti du paradigme de gestion des données et du numérique pour les accompagner dans l'amélioration de leurs performances, faciliter et accélérer leur transformation, et générer de nouveaux moteurs de croissance et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus a développé une proposition de valeur unique sur le marché, centrée autour de cinq grands groupes de services, chacun composé de nombreuses solutions :

Automatisation et Intelligence Artificielle

Expérience numérique centrée sur l'humain

Activation des données et de l'analytique

Cloud et sécurité

Transformation et innovation de l'entreprise

S'appuyant sur l'expertise de plus de 3 000 employés répartis dans 22 pays et sur 4 continents, Keyrus est l'un des principaux experts internationaux en matière de données, de conseil et de technologie.

www.keyrus.com

