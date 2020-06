Keystone Heart, une société Venus Medtech, acquiert 510 Kardiac Devices, Inc.

TAMPA, Floride, 16 juin 2020 /PRNewswire/ -- Keystone Heart, LTD., une entreprise innovatrice en dispositifs médicaux dont la mission est de redéfinir la norme des soins cardiaques structurels, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de 510 Kardiac Devices, Inc., une société privée spécialisée dans les dispositifs médicaux qui fabrique le Lim Transseptal System.

Le Lim Transseptal System a été conçu pour répondre aux exigences des procédures cardiaques structurelles du côté gauche nécessitant une approche transseptale. Ce système jouera un rôle clé dans des procédures telles que le traitement percutané de la maladie de la valvule mitrale, l'occlusion percutanée de l'appendice auriculaire gauche, et les procédures d'électrophysiologie. Il est conçu pour fournir aux médecins un niveau accru de contrôle, de fonctionnalité et de visibilité du dispositif, ce qui rend les ponctions transseptales plus efficaces tout en minimisant les complications coûteuses. La conception intuitive de la poignée permet un guidage dans deux plans uniques, et permet d'avancer le dilatateur de manière précise et contrôlée. Les marqueurs fluoroscopiques et échogènes intégrés à l'extrémité distale améliorent la visibilité tout en offrant une transmission du couple et une résistance à la torsion optimales grâce à une conception de construction de cathéter tressé.

« Chez Keystone Heart, nous nous engageons à fournir des produits innovants répondant à des besoins non satisfaits, comme notre TriGUARD 3™, le seul dispositif de protection embolique cérébrale marqué CE conçu pour couvrir et protéger les trois vaisseaux cérébraux durant les procédures cardiaques transcathéter », a déclaré Chris Richardson, président et PDG de Keystone Heart. « Avec l'augmentation des procédures cardiaques structurelles du côté gauche, les cardiologues interventionnels doivent perforer et traverser la cloison interauriculaire en utilisant des emplacements de ponction spécifiques sur des anatomies complexes. L'ajout du Lim Transseptal System nous permet d'élargir notre portefeuille et de renforcer notre stratégie à long terme qui est de proposer des solutions globales pour les procédures cardiaques structurelles. »

« Nous sommes ravis de rejoindre une entreprise innovante comme Keystone Heart », a déclaré Jaime Sarabia, co-fondateur et PDG de 510 Kardiac Devices Inc. « Les procédures nécessitant une approche transseptale augmenteront considérablement au cours des quelques prochaines années, et le Lim Transseptal System contribuera à différencier Keystone Heart en tant que leader dans ces nouvelles thérapies. Ce partenariat nous offre une occasion concrète d'introduire notre technologie avant-gardiste aux États-Unis et en Europe en nous associant à une équipe réputée pour son excellent développement de produits et son expérience de mise en marché. »

Le Lim Transseptal System n'est pas autorisé aux États-Unis, n'est pas approuvé pour une distribution commerciale aux États-Unis et n'est pas marqué CE.

À propos de Keystone Heart Ltd.

Keystone Heart, une société Venus Medtech, est une entreprise de dispositifs médicaux cardiaques structurels qui développe et fabrique des solutions globales pour les procédures cardiaques structurelles. Keystone Heart, qui a son siège en Israël et des opérations américaines à Tampa, en Floride, a pour mission de promouvoir les soins aux patients grâce à une technologie innovante et des recherches cliniques. Nous nous engageons à développer et à fournir des thérapies cardiaques de référence qui génèrent des résultats économiques positifs pour la santé. L'équipe de direction de la société a une expérience approfondie dans les domaines de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs médicaux. Keystone Heart détient et maintient un portefeuille PI complet et est certifiée ISO.

À propos de 510 Kardiac Inc.

510 Kardiac Devices, Inc. est une société au stade de développement axée sur la fourniture de nouveaux dispositifs cardiovasculaires permettant aux cardiologues d'effectuer des procédures à des emplacements ciblés à l'intérieur des structures du cœur. Notre plateforme intuitive offre aux médecins un niveau accru de contrôle, de fonctionnalité et de visibilité des dispositifs. Notre stratégie commerciale pratique consiste à développer des technologies pour lesquelles il existe un chemin simple et clair vers l'approbation (510 (k) ou plus simple) sur un marché établi en pleine croissance pour lequel la recherche du remboursement est déjà établie.

Pour en savoir plus sur Keystone Heart, rendez-vous sur www.keystoneheart.com

