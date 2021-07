KGI Securities amorce la couverture de Don Agro International dont le rendement des actions s'annonce très prometteur

SINGAPOUR, 30 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le 23 juillet 2021, la branche de recherche côté vente de KGI Securities (Singapour) Pte Ltd a amorcé la couverture de Don Agro International Limited (« Don Agro ») et de ses filiales (collectivement « le groupe ») avec un cours cible sur 12 mois de 0,64 $ SG, soutenu par la valeur actualisée des flux de trésorerie. Il s'agit de l'une des plus importantes entreprises agricoles de la région de Rostov en Russie, dont le rendement des actions s'annonce très prometteur. Lire le rapport complet à l'adresse : http://donagroint.com/analyst-reports/.

Thèse de placement :

Leader du marché dans la région de Rostov, en Russie. Don Agro exerce ses activités en tant qu'entité individuelle depuis plus de 10 ans, ce qui s'explique par la privatisation de 5 fermes collectives. L'excellent dossier financier du groupe peut être attribué à l'expérience acquise et aux pratiques de gestion agricole structurées et proactives, qui sont toujours supervisées par une équipe de la haute direction faisant partie du groupe depuis 2012.

Croissance basée sur les acquisitions, soutenue par un solide bilan. KGI Securities s'attend à ce que les acquisitions constituent le principal moteur de croissance. À l'achat de Volgo-Agro LLC au T4 2020, Don Agro a augmenté de 19 % sa réserve foncière lorsqu'elle a pris possession d'environ 10 040 hectares, cumulant un total de 63 240 hectares à la fin de 2020. Le groupe se trouve dans une très bonne position financière pour assurer une croissance davantage axée sur les acquisitions et investir dans de nouvelles machines, ce qui lui permettra d'accroître le rendement de sa production. Depuis 2018, le groupe génère des flux de trésorerie libres positifs, et sa situation de trésorerie nette était de 7 millions de dollars singapouriens à la fin de 2020.

Réponse à la demande d'un monde en croissance. La demande mondiale des principaux produits de Don Agro (blé, tournesol, maïs et lait cru) affiche une croissance. L'Organisation de coopération et de développement économique et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estiment que l'augmentation de la population mondiale demeure le principal facteur de croissance de la demande agricole.

À propos de Don Agro International Limited

Don Agro et ses filiales constituent l'une des plus grandes entreprises agricoles de la région de Rostov en Russie, se livrant principalement à la culture de produits agricoles et à la production de lait cru. Le Groupe exploite une réserve foncière de 67 340 hectares, dont environ 54 420 hectares de terre arable, et environ 17 200 hectares qui lui appartiennent. En outre, le Groupe, une des principales exploitations agricoles en ce qui concerne la production laitière dans la région de Rostov, possède un troupeau de plus 4 000 têtes de bétail, dont près de 2 200 vaches laitières. [http://donagroint.com/]

