KGI Securities inicia a cobertura da Don Agro International com uma recomendação de rendimento superior

SINGAPURA, 29 de julho 2021 /PRNewswire/ -- Em 23 de julho de 2021, o braço de pesquisa em vendas da KGI Securities (Singapura) Pte Ltd iniciou a cobertura da Don Agro International Limited ("Don Agro") e suas subsidiárias (coletivamente o "Grupo"), uma das maiores empresas agrícolas com sede na região de Rostov, na Rússia, com uma recomendação de rendimento superior e um preço-alvo de 12 meses respaldado por Fluxo de Caixa Descontado (Discounted Cash Flow – DCF) de S$ 0,64. Leia o relatório completo em: http://donagroint.com/analyst-reports/.

Tese de investimento:

Liderança de mercado na região de Rostov, Rússia. Don Agro opera como entidade única há mais de 10 anos, como resultado da privatização de cinco fazendas coletivas. O bom histórico financeiro do grupo pode ser atribuído à experiência adquirida e às práticas de gestão agrícola estruturadas e práticas práticas, que continuam a ser supervisionadas por uma equipe administrativa sênior que está com o grupo desde 2012.

Don Agro opera como entidade única há mais de 10 anos, como resultado da privatização de cinco fazendas coletivas. O bom histórico financeiro do grupo pode ser atribuído à experiência adquirida e às práticas de gestão agrícola estruturadas e práticas práticas, que continuam a ser supervisionadas por uma equipe administrativa sênior que está com o grupo desde 2012.

A KGI estima que o crescimento seja impulsionado principalmente por aquisições. Com a compra da Volgo-Agro LLC no quarto trimestre de 2020, a Don Agro agregou cerca de 10.040 hectares ao seu banco de terras, aumentando-o em 19% para chegar a 63.240 hectares no final de 2020. O grupo encontra-se em uma sólida posição financeira para embarcar em um maior crescimento impulsionado por aquisições e investir em novas máquinas, aumentando assim o rendimento da produção. O Grupo gerou fluxos de caixa livre positivos desde 2018 e se encontrava em uma posição de caixa líquida de S$ 7 milhões no final de 2020. Satisfação da demanda de um mundo em crescimento. Os principais produtos da Don Agro (trigo, girassol, milho e leite cru) estão experimentando um crescimento da demanda global. A OECD-FAO prevê que o aumento da população global continua sendo o principal fator de crescimento da demanda agrícola.

Sobre a Don Agro International Limited

A Don Agro, juntamente com suas subsidiárias, é uma das maiores empresas agrícolas da região de Rostov, na Rússia, que se dedica principalmente aos cultivos agrícolas e à produção de leite cru. O Grupo conta com um banco de terras total de 67.340 hectares, dos quais 54.420 hectares são cultiváveis. O Grupo possui aproximadamente 17.200 hectares do banco de terras sob o seu controle. Além disso, o Grupo é um dos principais produtores de leite na região de Rostov e possui mais de 4.000 cabeças de gado leiteiro, incluindo aproximadamente 2.200 vacas leiteiras. [http://donagroint.com/]

