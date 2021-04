Kharon et WiseTech Global s'associent pour révéler les risques cachés par la conformité aux sanctions

LOS ANGELES, 21 avril 2021 /PRNewswire/ -- Les entreprises Kharon, société de recherche et d'analyse de données axées sur les menaces à la sécurité et autres controverses qui ont un impact sur le commerce et la finance à l'échelle mondiale, et WiseTech Global, développeur et fournisseur de premier plan de solutions logicielles pour l'industrie de la logistique à l'échelle mondiale, ont annoncé aujourd'hui qu'elles se sont associées pour stimuler les sanctions et la conformité aux risques en offrant aux clients l'accès à des renseignements plus précis.

Le partenariat permettra aux clients de CargoWise de WiseTech Global d'accéder à l'ensemble de données 50 Plus de Kharon, qui couvre des milliers d'entités dans des centaines de juridictions et dans de multiples secteurs, y compris le transport maritime et la logistique, qui peuvent être détenues majoritairement par des parties sanctionnées et considérées comme sanctionnées par la loi. Ces informations sont essentielles pour identifier et gérer les risques liés à la règle des 50 % de l'OFAC et de son équivalent européen.

Outre l'ensemble de données 50 Plus, les clients auront également accès à l'ensemble de données maritimes de Kharon par le biais de la plateforme intégrée d'exécution logistique de WiseTech Global, CargoWise.

Victoria Lumb, responsable des ventes chez Kharon, a déclaré : « Les sanctions sont l'un des principaux domaines d'intérêt de Kharon, ce qui signifie que nos experts en la matière sont en mesure d'examiner de près les défis auxquels sont confrontées les entreprises, tels que la propriété à 50 %, avec une profondeur et une couverture inégalées. Nous ne nous arrêterons pas à 3 ou 4 degrés de participation majoritaire, Kharon les analyse tous, allant au-delà de 10 degrés dans certains cas. Cette compréhension approfondie est vitale lorsque de nombreuses entreprises dont la propriété est majoritairement sanctionnée sont détenues par des structures complexes, à plusieurs degrés en dessous de la société mère sanctionnée, et n'apparaissent jamais sur aucune liste gouvernementale. »

Cooper Brindle, chef de produit chez WiseTech Global, a déclaré : « Pour les prestataires de services logistiques qui travaillent quotidiennement avec différentes entreprises à travers le monde, il est essentiel de pouvoir contrôler non seulement les personnes et les entreprises, mais aussi les navires, afin de détecter les risques cachés. Avec des désignations et des mises en application plus fréquentes de la part des régulateurs d'une part, et des tactiques d'évasion améliorées de la part des réseaux sanctionnés d'autre part, les clients ont besoin des renseignements les plus détaillés et les plus récents que nous pouvons leur offrir pour prendre des décisions commerciales éclairées. Nous sommes heureux de nous associer à Kharon et de fournir aux utilisateurs de CargoWise cette fonctionnalité améliorée de conformité transfrontalière. »

À propos de Kharon

Kharon est un des principaux fournisseurs de recherches et d'analyses de données, axées sur les menaces à la sécurité et autres controverses qui ont un impact sur le commerce et la finance à l'échelle mondiale. Kharon compte parmi ses clients des institutions financières internationales de premier plan, des entreprises internationales, des entités du secteur public et des sociétés de services professionnels. Kharon est dirigé par d'anciens hauts fonctionnaires du département du Trésor américain, et des professionnels expérimentés dans le développement de logiciels et la science des données.

À propos de WiseTech Global

WiseTech Global est un développeur et fournisseur de premier plan de solutions logicielles pour l'industrie de la réalisation logistique à l'échelle mondiale. Nous comptons parmi nos clients plus de 17 0001 entreprises de logistique réparties dans 160 pays, dont 41 des 50 premiers prestataires logistiques tiers mondiaux, ainsi que les 25 plus grands transitaires mondiaux2. Notre plateforme phare, CargoWise, constitue un lien complet avec la chaîne d'approvisionnement mondiale et exécute plus de 60 milliards de transactions de données par an.

Notre mission est de changer le monde en créant des produits révolutionnaires qui donnent des moyens d'action à ceux qui possèdent, activent et exploitent les chaînes d'approvisionnement du monde.

Chez WiseTech, nous ne cessons d'innover, ajoutant plus de 4 000 améliorations de produits à notre plateforme mondiale au cours des cinq dernières années, tout en apportant un perfectionnement continu significatif aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Nos solutions logicielles révolutionnaires sont réputées pour leur productivité élevée, leurs fonctionnalités étendues, leur intégration complète, leurs capacités de conformité approfondies et leur portée véritablement mondiale.

1 Comprend les clients de CargoWise et des plateformes des entreprises acquises dont les clients peuvent être comptés en fonction des sites installés. 2 Armstrong & Associates : Liste des 50 premiers fournisseurs logistiques tiers mondiaux, classés en fonction du chiffre d'affaires brut de la logistique en 2019. Armstrong & Associates : Liste des 25 premiers transitaires mondiaux, classés selon le chiffre d'affaires de 2019 et les volumes de transport de marchandises.

