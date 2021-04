Khiron amplía la oferta de productos en Reino Unido y aumenta el acceso de los pacientes

Tras el exitoso lanzamiento de cannabis medicinal en Alemania, Khiron 1/14, una flor con alto CBD, se espera que esté disponible en el segundo trimestre de 2021 para pacientes del Reino Unido

Khiron planea introducir productos médicos adicionales a base de cannabis con sus cepas registradas, recientemente exportadas de Colombia a Europa

a Europa Las mejoras en la cadena de suministro aumentarán la disponibilidad de cannabis medicinal para los pacientes en el Reino Unido

TORONTO, 7 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" o la "Compañía") (TSXV: KHRN) (OTCQX: KHRNF) (Frankfurt: A2JMZC), un líder en cannabis integrado verticalmente con operaciones básicas en Latinoamérica y Europa, se complace en proporcionar una actualización operativa con respecto a su suministro de productos de cannabis medicinal EU-GMP al Reino Unido. Para ayudar a aliviar los cuellos de botella y las existencias, la Compañía ha establecido un inventario offshore de flores secas, con el propósito expreso de servir a los pacientes del Reino Unido.

Además, la Compañía está ampliando su cartera de productos mediante la introducción de Khiron 1/14, una flor de alto CBD al Reino Unido en el segundo trimestre de 2021. Esto sigue a un lanzamiento exitoso en Alemania, donde se prescribe para indicaciones como ansiedad, trastorno por consumo de sustancias y migrañas. Khiron 1/14 complementará Khiron 20/1, una flor de alto THC, que ya se está recetando a pacientes en el Reino Unido. Los especialistas en prescripción también podrán prescribir cantidades más pequeñas de nuestros productos de flor en frascos de cinco gramos (en la imagen), gracias a las capacidades mejoradas del socio de cumplimiento certificado EU-GMP de la Compañía.

Tejinder Virk, presidente de Khiron Europe, comentó: "El mercado europeo está creciendo y Khiron está bien posicionado a través de nuestra plataforma educativa diferenciada, aumentando la evidencia clínica y los productos certificados EU-GMP listos para la prescripción. Nuestro equipo continúa trabajando diligentemente para aumentar el acceso de los pacientes a los productos de cannabis medicinal, y los pacientes ahora se beneficiarán a través de una mayor variedad y volúmenes de productos. En los próximos meses, planeamos introducir productos médicos adicionales a base de cannabis de nuestras cepas colombianas registradas, elevando el nivel de datos clínicos disponibles para los profesionales médicos en el Reino Unido".

Acerca de Khiron Life Sciences Corp.

Khiron es una empresa de cannabis médico y CPG integrada verticalmente con operaciones básicas en Latinoamérica, y actividad operativa en Europa y Norteamérica. Khiron es el proveedor líder de cannabis medicinal en Colombia y la primera empresa autorizada en Colombia para el cultivo, producción, distribución y venta nacional, y exportación internacional de productos de cannabis medicinal de bajo y alto THC. La Compañía ha cumplimentado recetas médicas de cannabis en Colombia, Perú, Alemania y el Reino Unido, y está posicionada para iniciar ventas en México y Brasil en 2021.

Aprovechando plataformas patentadas clínicas médicas y de telemedicina de propiedad total, Khiron combina un enfoque orientado al paciente, programas de educación médica, experiencia científica, innovación de productos e infraestructura agrícola para impulsar las recetas y la lealtad de la marca. Su unidad de bienestar lanzó la primera marca de cuidado de la piel CBD en Colombia, con KuidaTM ahora comercializada en múltiples jurisdicciones en Latinoamérica, Estados Unidos y Reino Unido. La compañía está dirigida por el cofundador y consejero delegado, Álvaro Torres, junto con un equipo ejecutivo y un Consejo de Administración experimentado y diverso.

Visite Khiron online en investors.khiron.ca y en Instagram @khironlife.

Nota cautelar

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener cierta "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" en el sentido de la legislación de valores aplicable. Toda la información contenida en este documento que no sea de naturaleza histórica puede constituir información prospectiva. Khiron no se compromete a comentar sobre análisis, expectativas o declaraciones hechas por terceros con respecto a Khiron, sus valores o los resultados financieros u operativos (según corresponda). Aunque Khiron cree que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa son razonables, dicha declaración prospectiva se basa en expectativas, factores y suposiciones sobre eventos futuros que pueden resultar inexactos y están sujetos a numerosos riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales están fuera del control de Khiron, incluidos los factores de riesgo discutidos en el Formulario de Información Anual de Khiron que está disponible en el perfil SEDAR de Khiron en www.sedar.com. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa está expresamente calificada por esta declaración cautelar y se hace a partir de la fecha del presente documento. Khiron renuncia a cualquier intención y no tiene ninguna obligación o responsabilidad, excepto que lo exija la ley, de actualizar o revisar cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera.

Ni el TSXV ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como se define ese término en las políticas del TSXV) aceptan la responsabilidad de la adecuación o exactitud de este comunicado de prensa.

Contacto de inversores:

Paola Ricardo

E: [email protected]

T: +1 (647) 556-5750

Contacto de medios:

Peter Leis

Director de comunicaciones de Europa

E: [email protected]

Khiron Europe:

Tejinder Virk

Presidente de Europa

E: [email protected]

