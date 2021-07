Khiron conclui com sucesso a primeira venda de cannabis medicinal no Brasil

Com mais de 200 milhões de pessoas, o Brasil é o maior mercado de cannabis medicinal endereçável da América Latina, com potencial para atingir US$ 1,4 bilhão em receita anual (Fonte: New Frontier Data)

Em parceria com a associação médica líder de pacientes de cannabis no Brasil, uma criança com epilepsia se torna a primeira paciente brasileira a receber o produto Khiron medical cannabis

A Khiron planeja expandir o modelo de clínica Zerenia™ verticalmente integrado no Brasil, aumentando o acesso do paciente a produtos de cannabis medicinal de alta qualidade e acessíveis

TORONTO, 2 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" ou a "Empresa") (TSXV: KHRN) (OTCQX: KHRNF)(Frankfurt: A2JMZC), líder em cannabis medicinal verticalmente integrado com operações essenciais na América Latina e Europa, tem o prazer de anunciar que concluiu com sucesso sua primeira venda de produto de cannabis medicinal no Brasil. Aproveitando a produção, distribuição e ativos clínicos na América Latina, juntamente com acordos de marketing com os principais distribuidores farmacêuticos, a Khiron planeja expandir sua presença no Brasil, um mercado de mais de 200 milhões de pessoas.

"Nossa exportação inicial para o mercado brasileiro representa um primeiro passo importante para a abertura de um mercado grande e carente onde os pacientes enfrentam altas barreiras de acesso. Ao oferecer aos pacientes produtos de alta qualidade acessíveis e uma experiência incomparável ao paciente, vemos a oportunidade de inovar no mercado brasileiro e cumprir nossa missão de melhorar a vida dos pacientes. A Khiron já está tratando milhares de pacientes na Colômbia, Peru, Reino Unido e Alemanha, com resultados positivos. No momento oportuno, planejamos trazer nosso modelo de sucesso da clínica Zerenia para o Brasil, como fizemos no Peru e na Colômbia", comenta Alvaro Torres, CEO e diretor.

Por meio da aliança estratégica da empresa com a CANNAB, uma associação de pacientes que conecta médicos, pacientes, instituições acadêmicas e fornecedores, uma criança de três anos de idade de Salvador, na Bahia, que sofre de epilepsia recebeu seis unidades de extrato Khiron high-CBD 100mg/50ml. A importação da cannabis medicinal da Khiron em favor do paciente foi autorizada pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A empresa planeja colaborar com a CANNAB para continuar oferecendo seus produtos médicos para muitos outros pacientes. A CANNAB espera ajudar mais de 1.200 novos pacientes a obter acesso a produtos de cannabis medicinal durante o ano de 2021. De acordo com os Prohibition Partners, a base brasileira de usuários de cannabis medicinal pode chegar a cerca de 3 milhões de pessoas nos próximos anos.

A empresa também estabeleceu duas parcerias no Brasil para aumentar a conscientização do produto e a formação em cannabis medicinal para prestadores de serviços de saúde em todo o país. Conforme anunciado anteriormente, a Khiron tem um acordo exclusivo com a Medlive, uma distribuidora de produtos farmacêuticos e de saúde com uma rede de mais de 3.000 clínicas e hospitais no Sul do Brasil. Além disso, a empresa assinou um contrato de marketing com a TAIMIN, distribuidora médica líder voltado para o Rio de Janeiro, São Paulo e norte do Brasil. Juntos, os dois acordos oferecem ampla cobertura regional em todo o Brasil e têm como objetivo impulsionar as vendas, expandindo a rede de médicos de prescrição da Khiron. A empresa também está em discussão com várias clínicas médicas à medida que busca expandir seu modelo de clínica para o Brasil.

Sobre a Khiron Life Sciences Corp.

A Khiron é uma empresa verticalmente integrada líder em cannabis medicinal com operações principais na América Latina e Europa. Aproveitando centros de saúde médica de propriedade integral e plataformas de telemedicina proprietárias, a Khiron combina uma abordagem orientada para o paciente, programas de educação médica, expertise científica, inovação de produtos e infraestrutura agrícola para impulsionar prescrições e lealdade de marca com pacientes em todo o mundo. A empresa tem presença de vendas na Colômbia, Peru, Brasil, Alemanha e Reino Unido, e está posicionada para iniciar as vendas no México em 2021. A empresa é liderada pelo cofundador e CEO, Alvaro Torres, juntamente com uma equipe executiva e Conselho Administrativo experientes e diversificados.

Acesse a Khiron on-line em investors.khiron.ca e no Instagram @khironlife.

Contato para investidores: Paola Ricardo, e-mail: [email protected], T: +1 (647) 556-5750; Contato para a imprensa: Elsa Navarro, vice-presidente de comunicações, e-mail:[email protected]; Khiron Europe: Franziska Katterbach, presidente, e-mail: [email protected]

