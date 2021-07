Khiron dá as boas-vindas ao Dr. Eduardo Faveret como diretor médico do Brasil

Em 2013, o Dr. Faveret tornou-se um dos primeiros médicos brasileiros a prescrever a cannabis medicinal, tratando posteriormente mais de 3.000 pacientes portadores de diversas doenças em todo o país

Como diretor médico da Zerenia™, o Dr. Faveret liderará prescrições de pacientes, assistência e educação médica, além do desenvolvimento de produtos orientados por dados para a Khiron no Brasil, alavancando relacionamentos e profunda experiência em cannabis medicinal desenvolvida ao longo de 30 anos de carreira

Khiron posicionou-se para expandir as clínicas Zerenia™ em cidades-chave do Brasil após a incorporação de um diretor médico e com as primeiras vendas no Brasil no início de julho, aproveitando os acordos e a produção, distribuição e ativos clínicos brasileiros na América Latina

Com mais de 200 milhões de pessoas, o Brasil é o maior mercado abordável da América Latina, com potencial para atingir US$ 1,4 bilhão em receita anual (Fonte: New Frontier Data)

TORONTO, 29 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" ou a "Empresa") (TSXV:KHRN)(OTCQX:KHRNF)(Frankfurt:A2JMZC), líder de cannabis medicinal integrada verticalmente com operações essenciais na América Latina e Europa, tem o prazer de anunciar a incorporação do renomado médico, neurologista pediátrico e fisiologista clínico, Dr. Eduardo Faveret, como diretor médico da Zerenia™ Brasil. À medida que a empresa expande sua posição de liderança global, a adição do Dr. Faveret representa um grande marco para levar a estratégia clínica validada de mercado da Khiron a mercados maiores na América Latina.

O Dr. Eduardo Faveret, diretor médico da Zerenia™ Brasil

O Dr. Faveret é um importante defensor da cannabis medicinal no Brasil e um prescritor líder no país de mais de 200 milhões de pessoas. Em 2013, o Dr. Faveret tornou-se um dos primeiros médicos no Brasil a prescrever o extrato de cannabis medicinal para uma criança, posteriormente tratando mais de 3.000 pacientes com doenças como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, ansiedade, depressão, insônia, síndrome de Tourette, autismo e dor crônica, entre outras.

O Dr. Faveret tem uma carreira médica e acadêmica altamente distinta, como fundador e ex-diretor médico do Centro de Epilepsia do Instituto do Cérebro do Estado Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro. Ele concluiu a pós-graduação em Neurologia Pediátrica (Universidade Federal do Rio de Janeiro e FIOCRUZ) e se especializou em Neurofisiologia Clínica e Epileptologia em Bonn Universität e Bethel Epilepsie Zentrum, na Alemanha

Comentário da administração

Alvaro Torres, CEO e diretor da Khiron, comentou: "Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas ao Dr. Faveret à nossa equipe. Com mais de oito anos de experiência ajudando pacientes a ter acesso à cannabis medicinal, o Dr. Faveret é uma especialista líder em cannabis medicinal no Brasil que compartilha nossa missão de melhorar a vida dos pacientes por meio de cannabis medicinal. Com o objetivo de nos estabelecer como a empresa dominante de cannabis medicinal B2C na América Latina e na Europa, e tendo comprovado a nossa capacidade de fornecer produtos da marca Khiron para pacientes brasileiros, esperamos trabalhar com o Dr. Faveret para oferecer a nossa estratégia comprovada integrada verticalmente no maior mercado da América Latina."

Sobre a Khiron Life Sciences Corp.

A Khiron é uma empresa verticalmente integrada líder em cannabis medicinal com operações principais na América Latina e Europa. Aproveitando centros de saúde médica de propriedade integral e plataformas de telemedicina proprietárias, a Khiron combina uma abordagem orientada para o paciente, programas de educação médica, expertise científica, inovação de produtos e infraestrutura agrícola para impulsionar prescrições e lealdade de marca com pacientes em todo o mundo. A empresa tem presença de vendas na Colômbia, Peru, Alemanha, Reino Unido e Brasil, e está posicionada para iniciar as vendas no México em 2021. A empresa é liderada pelo cofundador e CEO, Alvaro Torres, juntamente com uma equipe executiva e Conselho Administrativo experientes e diversificados.

Acesse a Khiron on-line em investors.khiron.ca e no Instagram @khironlife.

Notas de advertência

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa pode conter certas "informações prospectivas" e "declarações prospectivas" dentro do significado da legislação de valores mobiliários aplicável. Todas as informações contidas neste documento que não forem de natureza histórica podem constituir informações prospectivas. A empresa não assume qualquer obrigação de comentar análises, expectativas ou declarações feitas por terceiros em relação à empresa, seus títulos ou seus respectivos resultados financeiros ou operacionais (conforme aplicável). Apesar de Khiron acreditar que as expectativas refletidas em declarações prospectivas neste comunicado à imprensa são razoáveis, essa declaração prospectiva foi baseada em expectativas, fatores e suposições sobre eventos futuros que podem ser imprecisos e estar sujeitos a inúmeros riscos e incertezas, certos dos quais estão além do controle de Khiron, incluindo os fatores de risco discutidos na forma de informação anual do Khiron, que está disponível no perfil SEDAR da Khiron em www.sedar.com. As informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são expressamente qualificadas por esta declaração de advertência e feitas a partir da data deste documento. A Khiron nega qualquer intenção e não tem nenhuma obrigação ou responsabilidade de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei.

Nem a TSXV nem o seu provedor de serviços normativos (como o termo está definido nas políticas da TSXV) aceitam responsabilidade pela veracidade ou precisão deste comunicado à imprensa.

Contato para investidores: Paola Ricardo, e-mail: [email protected], T: +1 (647) 556-5750; Contato para a imprensa: Elsa Navarro, vice-presidente de comunicações, e-mail [email protected]; Khiron Europe: Franziska Katterbach, presidente, e-mail: [email protected]

