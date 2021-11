Khiron opent eerste kliniek in Europa met Zerenia™ Clinics UK

Zerenia™ Clinics UK is een gespecialiseerde medische cannabiskliniek in Londen en een andere strategische benadering van Khiron om de toegang tot medicinale cannabis voor patiënten in het VK te verbeteren.

Hybride kliniekmodel : Zerenia ™ Clinics UK is een digitale kliniek ( www.zereniaclinic.co.uk ) en biedt ook persoonlijke afspraken met medisch specialisten op het gebied van cannabis.

Zerenia Clinics De nieuwe Zerenia™-locatie in het VK brengt het totale aantal klinieken van Khiron wereldwijd op 15 in Latijns-Amerika en Europa en onderstreept de bewezen, patiëntgerichte benadering.

De invoering van de kliniekstrategie van het bedrijf zal de Europese omzet van Khiron versterken, die nu goed is voor 30% van de totale inkomsten uit medicinale cannabis van het bedrijf voor het derde kwartaal van 2021

TORONTO, 4 november 2021 /PRNewswire/ -- Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" of het "Bedrijf") (TSXV: KHRN) (OTCQX: KHRNF)(Frankfurt:A2JMZC), een verticaal geïntegreerde leider in medicinale cannabis met kernactiviteiten in Latijns-Amerika en Europa, is verheugd de opening aan te kondigen van Zerenia™ Clinics UK in Londen als de eerste internationale Zerenia™-kliniek in Europa. Dit brengt het totaalaantal klinieken van het bedrijf wereldwijd op 15. Via de website www.zereniaclinic.co.uk kunnen zowel virtuele als persoonlijke afspraken worden gemaakt.

Khiron in het Verenigd Koninkrijk

Het bedrijf streeft naar een consistente aanpak om voor patiënten de toegang tot medicinale cannabis te verbeteren en om de markt voor medicinale behandelingen met cannabis in het VK te ontwikkelen. De opening van Zerenia™ Clinics UK door een team van experts is een volgende stap in deze richting die de aanwezigheid van Khiron in Europa uitbreidt, waar de verkoop van medicinale cannabis sinds het eerste kwartaal van 2021 meer dan zesvoudig is toegenomen. Hoewel Duitsland de Europese markt voor medicinale cannabis tot minstens 2024 zal blijven domineren, verwachten brancheconsulenten Prohibition Partners dat de Britse markt voor medicinale cannabis tegen 2025 de grootste groei zal laten zien van alle landen in Europa.

Zerenia™ Clinics UK zal voortbouwen op de aanwezigheid van Khiron in het VK, die begon in 2019 toen Khiron een van de oprichters werd en ook de exclusieve Latijns-Amerikaanse leverancier voor Project Twenty21, dat een gesubsidieerd prijsmodel biedt voor patiënten die aan het programma deelnemen om te helpen belemmeringen voor toegang tot de Britse markt in kaart te brengen. Het bedrijf blijft zich richten op medische training voor zorgverleners in de gezondheidszorg na het ontvangen van de volledige accreditatie voor permanente professionele ontwikkeling ("CPD") voor zijn digitale onderwijsplatform, Khiron Academy, en brengt zijn eigen klinische gegevens naar het VK die in Latijns-Amerika zijn gegenereerd.

Het Zerenia™ Clinic-model

In de beginfase van de bedrijfsvoering zal Zerenia™ Clinics UK zich richten op pijnbestrijding en vervolgens zijn therapeutische portfolio uitbreiden naar andere gebieden zoals geestelijke gezondheid, de gezondheid van vrouwen, neurologie en oncologie. Hoewel het prominent gelegen is in de beroemde wijk Chelsea in Londen, zal Zerenia™ Clinics UK zich in eerste instantie richten op het digitaal ondersteunen van patiënten (of via videoconsulten) om gestroomlijnde toegang in het hele VK mogelijk te maken voor patiënten van wie velen lijden aan slopende aandoeningen. Zerenia™ Clinics UK volgt de hoge kwaliteitsnormen van gepersonaliseerde, op cannabinoïde gebaseerde, behandelingen en streeft naar op precisie gebaseerde geneeskunde met het centrale doel om de toegang van patiënten tot op cannabinoïde gebaseerde behandelingen te verbeteren.

In Latijns-Amerika is het beproefde kliniekmodel Zerenia™ een patiëntgericht, geïntegreerd zorgmodel dat traditionele en complementaire geneeskunde combineert met een focus op behandelingen met medicinale cannabis. De 14 Zerenia™-klinieken in Colombia en Peru staan bekend om hun "op bewijs gebaseerde" behandelingen en zeer professionele toepassingen met tot nu toe meer dan 14.000 behandelde patiënten.

Franziska Katterbach, President Khiron Europe: "Ik ben erg enthousiast over de opening van Zerenia™ Clinics UK in Londen met ons zeer ervaren, lokale team. Dit is een geweldige mijlpaal voor Khiron en zal aanzienlijk bijdragen aan de dynamiek van de ontwikkeling van een markt voor medicinale cannabis in het VK. Vanaf dag één is het ons doel geweest om waar nodig de toegang voor patiënten tot medicinale cannabis te verbeteren en ook om bewijs te leveren voor de effectiviteit en verdraagbaarheid van medicinale cannabis; het openen van een Britse cannabiskliniek is gewoon een logische stap om aan de behoeften van patiënten en artsen te voldoen."

Over Khiron Life Sciences Corp.

Khiron is een toonaangevend, verticaal geïntegreerd, internationaal bedrijf voor medicinale cannabis met kernactiviteiten in Latijns-Amerika en Europa. Door gebruik te maken van medische gezondheidsklinieken en eigen platforms voor telegeneeskunde in volledige eigendom, combineert Khiron een patiëntgerichte benadering, opleidingsprogramma's voor artsen, wetenschappelijke expertise, productinnovatie en landbouwinfrastructuur om wereldwijd voorschriften en merkloyaliteit bij patiënten te stimuleren. Het bedrijf heeft een verkoopaanwezigheid in Colombia, Peru, Duitsland, het VK en Brazilië en is gepositioneerd om de verkoop in Mexico te starten. Het bedrijf wordt geleid door medeoprichter en Chief Executive Officer, Alvaro Torres, samen met een ervaren en divers managementteam en een raad van bestuur.

Ga voor meer informatie naar investors.khiron.ca of ga naar Linkedin op https://www.linkedin.com/company/khiron-life-sciences-corp/ .

Waarschuwende opmerkingen

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan bepaalde "toekomstgerichte informatie" en "toekomstgerichte verklaringen" bevatten in de zin van geldende regelgeving inzake effecten. Alle informatie die hierin omvat is en niet historisch van aard is, kan toekomstgerichte informatie zijn. Khiron is niet verplicht om commentaar te geven op analyses, verwachtingen of verklaringen van derden met betrekking tot Khiron, zijn effecten of financiële of bedrijfsresultaten (zoals van toepassing). Hoewel Khiron vindt dat de verwachtingen in de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht redelijk zijn, zijn zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd op verwachtingen, factoren en veronderstellingen betreffende toekomstige gebeurtenissen die onjuist kunnen blijken te zijn en onderhevig zijn aan talrijke risico en onzekerheden, waarvan sommige buiten de controle van Khiron liggen, met inbegrip van de risicofactoren die besproken worden in Khirons Jaarlijks Informatieformulier dat beschikbaar is op Khirons SEDAR-profiel op www.sedar.com. De toekomstgerichte informatie in dit persbericht wordt uitdrukkelijk gekwalificeerd door deze waarschuwing en geldt vanaf deze datum. Khiron wijst elke bedoeling af en heeft geen verplichting of verantwoordelijkheid, behalve zoals vereist door de wet, om toekomstgerichte informatie bij te werken of te herzien, of dit nu al dan niet het gevolg is van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Noch de TSXV noch zijn provider van regelgevingsdiensten (zoals die term gedefinieerd is in het beleid van de TSXV) accepteert verantwoordelijkheid voor de geschiktheid of juistheid van dit persbericht.

Contactpersoon voor investeerders: Paola Ricardo, E: [email protected], T: +1 (647) 556-5750; Contactpersoon voor de media: Peter Leis, Europe Communications, E: [email protected]; Khiron Europa: Franziska Katterbach, President, E: [email protected]

