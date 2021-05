Khiron se asocia con la Liga Colombiana Contra El Cáncer para brindar más de 3.000 consultas médicas de cannabis medicinal a pacientes

Khiron y la Liga Colombiana Contra El Cáncer, junto con 21 instituciones médicas líderes en 11 ciudades de Colombia , han lanzado la campaña "Cannabis: Medicina para tu vida" que tiene como objetivo aumentar el acceso seguro a las consultas con cannabis medicinal

Como proveedor líder de cannabis medicinal en Colombia , Khiron ha vendido más de 18.000 preparaciones magistrales hasta la fecha, logrando un crecimiento de más del 120% en las prescripciones de cannabis medicinal entre el T1 / 21 y el T4 / 20 con márgenes brutos de más del 80%.

TORONTO, 25 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" o la "Compañía") (TSXV: KHRN) (OTCQX: KHRNF) (Frankfurt: A2JMZC), líder de cannabis medicinal integrado verticalmente con operaciones en América Latina y Europa, anuncia hoy en alianza con la Liga Colombiana Contra El Cáncer el lanzamiento de la campaña "Cannabis: Medicina para tu vida" en Colombia. En asociación con la Liga Colombiana Contra El Cáncer y 21 clínicas en el país; los pacientes de dolor crónico, cuidado paliativo y oncología (para tratar síntomas asociados a la quimioterapia) podrán acceder a la primera jornada de acceso a consultas médicas gratuitas para cannabis medicinal.

Álvaro Torres, CEO y Director comenta: "Estamos muy emocionados de asociarnos con algunas de las principales instituciones médicas especializadas del país para aumentar la conciencia y brindar acceso seguro a los pacientes que buscan diferentes tipos de tratamientos. A medida que más proveedores de atención médica externos completan nuestro programa de educación sobre cannabis medicinal, la participación de los médicos y la disposición para recetar continúan mejorando, brindando un mayor acceso a los más de dos millones de pacientes que sufren de dolor crónico en Colombia. A su debido tiempo, esperamos ampliar el alcance de estas campañas para incluir patologías adicionales y más países en toda la región ".

La campaña se realizará en 11 ciudades colombianas en alianza con 21 clínicas participantes, que estarán donando más de 3,000 consultas médicas durante el mes de junio. Las consultas se brindarán tanto en modalidad presencial como en teleconsulta. La campaña está organizada en alianza por Khiron y la Liga Colombiana Contra El Cáncer, institución líder en la prestación de servicios de oncología, con 60 años de experiencia en el país.

Los pacientes pueden programar su consulta llamando al +57 333 0333191 o a través del sitio web www.cannabismedicinaparatuvida.com

Acerca de Khiron Life Sciences Corp.

Khiron es una empresa de cannabis medicinal y CPG integrada verticalmente con operaciones centrales en América Latina y actividad operativa en Europa y América del Norte. Khiron es el proveedor líder de cannabis medicinal en Colombia y la primera empresa con licencia en Colombia para el cultivo, producción, distribución y venta nacional y exportación internacional de productos de cannabis medicinal con bajo y alto contenido de THC. La Compañía ha surtido recetas de cannabis medicinal en Colombia, Perú, Alemania y el Reino Unido, y está posicionada para comenzar las ventas en México y Brasil en 2021.

Aprovechando las clínicas médicas de propiedad absoluta y las plataformas de telemedicina patentadas, Khiron combina un enfoque orientado al paciente, programas de educación médica, experiencia científica, innovación de productos e infraestructura agrícola para impulsar las recetas y la lealtad a la marca. Su unidad de Productos de Bienestar lanzó la primera marca de cuidado de la piel con CBD en Colombia, y Kuida ™ ahora se comercializa en múltiples jurisdicciones en América Latina, Estados Unidos y Reino Unido. La Compañía está dirigida por el cofundador y director ejecutivo, Álvaro Torres, junto con un equipo ejecutivo y una junta directiva con experiencia y diversidad.

Visite Khiron en línea en Investors.khiron.ca y en Instagram @khironlife.

