Хуаньцзян-Маонаньский автономный уезд планирует создание города международного туризма

Эта этническая группа может похвастаться долгой историей и уникальной культурой. Мастерство изготовления маонаньских шляп из цветов и бамбука, а также "Feitao" — своего рода ритуал благословения, включающий в себя народные песни, драму, танцы и другие элементы искусства — включены в список объектов национального нематериального культурного наследия.

Fenlong Festival — одно из десяти наиболее известных праздничных мероприятий в Гуанси — является старейшим и крупнейшим праздником народа маонань. Он проводится ежегодно и, как правило, длится от трех до пяти дней, в течение которых люди молятся за хороший урожай.

В этом году Fenlong Festival начался 25 июня совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках фестиваля культурного туризма по объектам всемирного природного наследия, с целью дать посетителям возможность ознакомиться с традиционными спортивными состязаниями, шахматными турнирами и такими объектами нематериального культурного наследия этнической группы маонань, как изготовление шляп из цветов и бамбука, вырезание масок и пр.

Уезд Хуаньцзян также славится своими уникальными туристическими ресурсами с хорошо сохранившейся карстово-лесной системой. В 2014 году карстовый ландшафт был включен в Список всемирного природного наследия.

В последние годы уезд активно развивал экологически чистое сельское хозяйство и способствовал развитию экологического туризма с организацией экскурсий для ознакомления с этнической культурой и народным творчеством, привлекая все большее число посетителей, наслаждающихся природными ландшафтами, а также культурной атмосферой.

Уезд Хуаньцзян знаменит своими вкуснейшими и изысканными блюдами, среди которых наиболее известны свинина, говядина, утятина, рис и грибы местного производства.

В перспективе уезд продолжит интеграцию в свои соседние экономические циклы, будет стремиться к созданию экологичного и удобного для проживания и развлечений города с прекрасными культурными традициями, а также к распространению своей культуры всемирного природного наследия и колоритной маонаньской культуры по всей стране и всему миру.

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SOURCE Xinhua Silk Road