Kia America anuncia los precios del Sportage& 2023.

FWD AWD Sportage LX $25,990 $27,790 Sportage EX $27,990 $29,790 Sportage X-Line

$30,790 Sportage SX $31,490 $33,290 Sportage SX-Prestige $33,490 $35,290 Sportage X-Pro

$34,990 Sportage X-Pro Prestige

$36,790

Desarrollado como parte de la nueva transformación de la marca global de Kia, "Movimiento que inspira", el Sportage 2023 ofrece más de todo para los consumidores inteligentes y aventureros de hoy en día. Su moderna cabina centrada en el conductor con pantalla curva panorámica doble conecta a la perfección dos pantallas para casi 25 pulgadas de visualización digital1 y brinda un monitor de vista envolvente 360° con vista 3D2 y monitor de punto ciego con transmisión en vivo dentro del grupo de instrumentos. El Sportage ofrece ocho funciones estándar de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS).3 Las versiones superiores disponen de ADAS superiores mejoradas, como la evasión de colisiones frontales (FCA) con capacidad de giro en intersecciones y asistencia para evitar colisiones de estacionamiento en reversa.

El Sportage de quinta generación es ahora uno de los SUV más grandes de su categoría, y ofrece el espacio más amplio para las piernas y la mayor capacidad de carga de la categoría en la parte trasera4. Respaldado por la plataforma "N3" que también se encuentra en el Sorento, el chasis del Sportage consta de piezas estampadas en caliente y acero de ultra alta resistencia para brindar una mayor resistencia a la tracción y rigidez torsional. Los materiales absorbentes y aislantes del sonido minimizan el ruido de la carretera, del viento y del motor. Posteriormente se lanzarán versiones de Sportage híbrido turboalimentado e híbrido enchufable, que serán eficientes en el uso de combustible y divertidos de conducir. Los precios de estos modelos se anunciarán más cerca de las fechas de venta.

Kia America - Acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia America sigue encabezando las encuestas de calidad automotriz y es reconocida como una de las 100 mejores marcas mundiales. Kia es el "Socio automotor oficial" de la NBA y ofrece una gama de vehículos a combustible, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos vendidos a través de una red de más de 750 concesionarios en los Estados Unidos, entre los que se incluyen automóviles y SUV orgullosamente ensamblados en los Estados Unidos.

1 Las distracciones al conducir pueden causar pérdida de control del vehículo. Al operar un vehículo, nunca utilice sistemas que lo distraigan del funcionamiento seguro.

2 Cuando se activa, el monitor de visión envolvente de 360 grados no sustituye la conducción segura y es posible que no muestre todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre de manera segura y tenga cuidado.

3 Estas características no sustituyen la conducción segura y es posible que no detecten todos los objetos que rodean al vehículo. Conduzca siempre de manera segura y tenga cuidado.

4 Declaraciones de espacio interior, espacio de carga y espacio para piernas en la parte trasera mejores en su categoría con base en la comparación de los SUV subcompactos del mercado masivo 2021 y 2022 a octubre de 2021. Categoría SUV subcompacto del mercado masivo según segmentación definida por Kia.

