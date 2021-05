Kia America debuta en Estados Unidos

"Este es un momento importante e inspirador en la historia de Kia", dijo Sean Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia America y Kia North America. "A escala global, nuestra marca está afinando su identidad y definiendo una estrategia sostenible y decidida dentro de los segmentos de vehículos existentes, nuevos y por desarrollar, así como esfuerzos más grandes que ahora estamos listos para llevar a cabo. El anuncio de hoy indica que Kia en los Estados Unidos está completamente alineado con la estrategia global de Kia Corporation y preparado para un éxito continuo ".

El nuevo logotipo se asemeja a una firma manuscrita y continuará implementándose en todos los vehículos de 2022. El diseño del nuevo logo es simple pero dramáticamente efectivo: el movimiento ascendente de los dos trazos diagonales se acentúa con extremos biselados y revela un subtexto inesperado, "Ki" o "subir". Las conexiones estrechas entre los personajes enfatizan el poder y la energía del movimiento, y las amplias proporciones de los tres pilares verticales refuerzan la estabilidad y brindan una apariencia segura y equilibrada.

El anuncio de la nueva estrategia se produce cuando Kia celebra dos meses consecutivos de mejores ventas en Estados Unidos en marzo y abril de 2021.

Kia America forma parte de Kia North America, que incluye la sede de Kia America en Irvine, CA y la planta de fabricación de Kia en West Point, GA. Kia North America también incluye la presencia de la marca en Canadá y México, incluida la planta de fabricación en Nuevo León, México. Kia Corporation opera el Kia Design Center America en Irvine, CA e instalaciones de I&D en los Estados Unidos.

Con sede en Irvine, California, Kia America continúa realizando encuestas de alta calidad y es reconocida como una de las 100 mejores marcas globales. Kia se desempeña como el "socio automotriz oficial" de la NBA y ofrece una gama completa de vehículos vendidos a través de una red de más de 750 concesionarios en los Estados Unidos, incluyendo automóviles y SUV ensamblados con orgullo en West Point, Georgia.

