KIA AMERICA Y SERVICIO DE CARGA MÓVIL CURRENTLY ANUNCIAN UNA ASOCIACIÓN PARA "RECARGAR" LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

El programa tiene como objetivo hacer más conveniente ser dueño de un vehículo totalmente eléctrico y reducir la posible ansiedad por la autonomía. Desde ahora y hasta el 30 de abril, se ofrece la participación sin costo a los clientes de estas ciudades para que tengan la oportunidad de usar la aplicación del servicio de carga móvil cuando lo soliciten. Para utilizarlo, los dueños de vehículos eléctricos de de Kia tendrán que descargar la aplicación Currently de la App Store de Apple o de Google Play y crear una cuenta. El servicio permitirá a los conductores fijar la hora y el lugar para que un técnico de Currently llegue y cargue su vehículo hasta tres veces por semana durante dos meses. Los dueños de estos vehículos deben revisar los términos y condiciones en el sitio web de Currently para obtener detalles adicionales.