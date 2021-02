Kia Motors America renueva su patrocinio a la escuela de conducción para adolescentes B.R.A.K.E.S.

IRVINE, California, 22 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia Motors America y B.R.A.K.E.S. (Be Responsible and Keep Everyone Safe, "Sé responsable y mantén a todos seguros") anunciaron hoy la renovación de su alianza y continuo compromiso de reducir las tasas de accidentes y de salvar vidas al dar a los adolescentes y sus padres las herramientas necesarias para mantener una conducta responsable tras el volante. Fundada en 2008, B.R.A.K.E.S. combina la instrucción teórica con clases de conducción defensiva práctica usando vehículos Kia tanto para adolescentes como para sus padres. Se les solicita a los padres que participen en la instrucción junto con sus hijos adolescentes como una forma de reforzar las lecciones que aprenden los jóvenes durante sus clases y además como una manera de identificar y corregir cualquier mal hábito que pudieran haber adquirido a través de los años desde el momento en que aprendieron a conducir.

Las primeras clases de B.R.A.K.E.S. este año tuvieron lugar el pasado fin de semana, del 20 y 21 de febrero, en el autódromo zMax Dragway en Charlotte, Carolina del Norte. Dependiendo de las circunstancias que surjan a causa de la pandemia, se programarán clases adicionales a lo largo del país cuando sea apropiado. Se respetarán estrictamente todas las indicaciones de los CDC, y B.R.A.K.E.S. está implementando rutinas de limpieza y desinfectando sus aulas, puntos de contacto y vehículos con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes, padres e instructores. Además, B.R.A.K.E.S. ha reducido el número de estudiantes en sus clases y respetará las indicaciones de distanciamiento social y uso de mascarilla facial. Para registrarse en una clase o conocer el calendario entrante completo, visite www.putonthebrakes.org.

"La causa número uno de muerte entre los adolescentes son los accidentes automovilísticos. La educación y la instrucción para el mundo real son dos de los recursos más importantes que tenemos para lograr un cambio y marcar la diferencia en esa área, pero eso no sería posible sin la ayuda de Kia y la flota de vehículos de instrucción que aporta la empresa", comentó Doug Herbert, campeón de carreras de aceleración y fundador de B.R.A.K.E.S. "Resulta imposible determinar la cantidad exacta de vidas que han salvado las escuelas B.R.A.K.E.S durante los últimos 13 años. En total, hemos brindado instrucción a más de 94,000 adolescentes y sus padres. Pero incluso si podemos decir con certeza que hemos salvado una sola vida, ya merece la pena. El continuo compromiso y apoyo de Kia nos permite seguir haciendo que las vías de Estados Unidos sean más seguras para todos y estamos agradecidos de eso".

Kia es el vehículo oficial y el socio patrocinador de las escuelas B.R.A.K.E.S., y es gracias a su apoyo que B.R.A.K.E.S. puede ofrecer instrucción gratuita para todos los estudiantes. El patrocinio de Kia ayuda en la compensación de costos mediante una donación financiera y la flota de 44 vehículos Kia que incluye los modelos Soul, Rio y Forte, suministrados por Kia para cada clase.

Kia mantiene un compromiso con la seguridad vial y vehicular, y nuestra alianza con B.R.A.K.E.S. es un importante mecanismo que nos permite fortalecer nuestros esfuerzos de "Acelerar lo Bueno" mediante acciones concretas", señaló Russell Wager, vicepresidente de marketing de Kia Motors America. "Felicitamos a B.R.A.K.E.S. por el trabajo realizado, que salva vidas y que han establecido como su misión, y Kia se enorgullece de continuar esta colaboración en los años venideros".

Cada escuela B.R.A.K.E.S. incluye cuatro horas de instrucción, que comienzan con una breve presentación teórica en aula de 45 minutos, seguida por cerca de tres horas al volante usando vehículos Kia nuevos como parte de la instrucción práctica. El programa incluye sensibilización de distracciones al conducir, frenado de emergencia, recuperación del control fuera del camino, prevención de colisiones y control del vehículo en caso de resbale, que son las principales causas de accidente en conductores principiantes. Otros elementos educativos a menudo incluyen la seguridad ante vehículos de gran tamaño, demostraciones de primeros auxilios de extricación vehicular (la extracción de las víctimas desde el interior del automóvil en circunstancias de un accidente) y qué hacer en caso de un control de tránsito.

Las escuelas B.R.A.K.E.S. (Be Responsible and Keep Everyone Safe) de Doug Herbert son una organización sin fines de lucro 501(c)3 con calificación Platinum de GuideStar, cuya misión es prevenir accidentes y salvar vidas mediante la educación e instrucción de conductores adolescentes y sus padres en torno a la importancia de la conducción segura y responsable. B.R.A.K.E.S. fue fundada en 2008, después de que el piloto de carreras de aceleración de categoría Top Fuel Doug Herbert perdió a sus dos jóvenes hijos, Jon y James, en un trágico accidente vehicular. Hoy en día, 30,000 adolescentes de 43 estados diferentes y cinco países, así como también sus padres, se han graduado de los cursos intensivos de media jornada de las escuelas B.R.A.K.E.S., los cuales son gratuitos y ofrecen ejercicios de habilidad práctica dirigidos por instructores profesionales en una flota de vehículos nuevos donados por Kia Motors America.

