Kia Motors America se prepara para terminar el 2020 con una celebración masiva de Año Nuevo en Times Square

En la víspera de Año Nuevo, una nueva campaña creativa protagonizada por el Sorento más resistente y refinado hasta ahora se transmitirá durante el programa "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2021" en ABC. La campaña creada por David & Goliath, la agencia creativa de Kia, incluye un anuncio publicitario de 30 segundos titulado "La primera máquina cuentacuentos del mundo". El anuncio publicitario muestra que el totalmente nuevo Sorento 2021 es mucho más que un SUV; es una herramienta poderosa y altamente sofisticada, una máquina cuentacuentos para ayudarnos a descubrir historias que vale la pena contar, especialmente en estos tiempos en que las experiencias son limitadas. Además de la campaña de difusión, el Sorento se presentará en las espectaculares vallas publicitarias digitales de New Tradition en la fachada norte de One Times Square, el edificio que inició la tradición anual de la caída de la bola en la víspera de Año Nuevo en 1907. Las vallas publicitarias digitales del Kia Sorento estarán en exhibición a lo largo del mes de enero.