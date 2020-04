Kia Motors produce protectores faciales en una de sus fábricas de Estados Unidos para el uso de los trabajadores de salud en todo el país

"Contribuir de manera significativa es un componente clave de la estrategia 'Give It Everything' (Darlo Todo) de Kia Motors en los Estados Uunidos. Nuestro programa Accelerate the Good (Acelerar lo Bueno) identifica las áreas en las que Kia puede tener un mayor impacto y estamos orgullosos de brindar nuestra capacidad de fabricación y talento para producir protectores faciales que protegerán a los valientes trabajadores de salud en los Estados Unidos", dijo Sean Yoon, presidente y CEO de Kia Motors North America. "Kia está impulsado por un espíritu imparable para asumir y superar los desafíos, y los miembros del equipo de clase mundial de Kia Motors Manufacturing Georgia se han unido para apoyar a quienes están dando todo en la primera línea de la pandemia".

La producción de protectores faciales es la última expansión del programa Acelera lo Bueno de Kia, tras la promesa de la empresa de donar un total de $1 millón de dólares a socios sin fines de lucro que ayudan a los jóvenes sin hogar de todo el país, entre ellos Covenant House, StandUp for Kids y Family Promise. La donación de Kia ayudará a proveer el alojamiento y los cuidados altamente necesarios para ayudar a combatir la propagación del COVID-19. Anteriormente, Kia donó mascarillas N95 y guantes a instalaciones médicas en todo el condado de Orange, California, donde se encuentra la sede central de la marca en Estados Unidos. El amplio programa de Acelera lo Bueno también incluye varios programas para clientes nuevos y existentes que se enfrentan a la incertidumbre durante la pandemia del COVID-19, tales como:

Nuevos clientes : Una gama de programas para ayudar a aliviar la carga económica, incluyendo aplazamientos de pago de hasta 120 días y financiación al 0% de interés por 75 meses para muchos de los modelos más populares de Kia.

: Una gama de programas para ayudar a aliviar la carga económica, incluyendo aplazamientos de pago de hasta 120 días y financiación al 0% de interés por 75 meses para muchos de los modelos más populares de Kia. Clientes existentes: Una gama de iniciativas de servicio de atención, incluyendo servicios conserje de recogida y entrega de vehículos, y financiación al 0% de APR durante 90 días en servicio y mantenimiento disponibles en muchos concesionarios. Además, el programa de extensión de la cobertura de la garantía Kia Promise alivia las preocupaciones de algunos propietarios que no pueden llevar sus vehículos a un concesionario Kia para que los reparen debido al COVID-19, pero que tienen garantías que están por vencer.

Una gama de iniciativas de servicio de atención, incluyendo servicios conserje de recogida y entrega de vehículos, y financiación al 0% de APR durante 90 días en servicio y mantenimiento disponibles en muchos concesionarios. Además, el programa de extensión de la cobertura de la garantía alivia las preocupaciones de algunos propietarios que no pueden llevar sus vehículos a un concesionario Kia para que los reparen debido al COVID-19, pero que tienen garantías que están por vencer. Clientes actuales de Kia Motors Finance: Para aquellos clientes que tienen dificultades de pago debido al COVID-19, hay opciones disponibles para aplazar los pagos o extender temporalmente los arrendamientos.

Kia continuará buscando formas de utilizar sus recursos en el mejor modo y apoyar a sus valiosos clientes y las comunidades en las que opera durante este tiempo.

Acerca de Kia Motors America

Con sede en Irvine, California, Kia Motors America ha sido la marca de mercado masivo con la mejor clasificación de calidad inicial durante cinco años consecutivos según J.D. Power2, y ha sido reconocida como una de las 100 mejores marcas mundiales por Interbrand. Kia es el "Socio Automotor Oficial" de la NBA y ofrece una gama completa de vehículos vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en los Estados Unidos, incluyendo autos y utilitarias SUV ensamblados con orgullo en West Point, Georgia. *

Acerca del 3-Dimensional Services Group

El 3-Dimensional Services Group, compuesto por 3-Dimensional Services, Servicios Urgentes de Plásticos, Diseño y Fabricación Urgentes, 3-Dimensional Services-Europe y Michigan Integrated Technologies, se ha ganado la reputación de construir piezas prototipo funcionales y piezas de producción de bajo volumen entre un 50 y un 70% más rápido que los talleres convencionales.

*Los modelos Telluride, Sorento y Optima (excluyendo las versiones híbrido e híbrido que se conecta a la red) se ensamblan en los Estados Unidos utilizando piezas de origen estadounidense y mundial. _____________________________ 1 El uso de este producto ha sido aprobado de forma limitada por la FDA bajo una Autorización de Uso de Emergencia para su uso como equipo de protección personal por parte de proveedores de atención médica. El uso de este producto sólo se autoriza durante el estado de emergencia del COVID-19 o hasta que la FDA revoque esta autorización.

2 Kia recibió la tasa más baja de problemas reportados entre las marcas de mercado masivo en los estudios iniciales de calidad estadounidense para 2015-2019 de J.D. Power relativos a las experiencias de los nuevos propietarios de vehículos con su propio vehículo después de 90 días de propiedad. Visite el sitio jdpower.com/awards para obtener más detalles.

FUENTE Kia Motors America

