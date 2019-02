Kia Motors revela nueva personalidad de la marca en un anuncio del Super Bowl de 90 segundos

La campaña de marketing "Give It Everything" (Darle Todo) de 360 grados de Kia comenzó con el anuncio del mismo nombre en el Super Bowl. El anuncio empezó con un niño pequeño que llega de West Point, Georgia, y que declaró: "No somos famosos. No hay estrellas en una acera para nosotros no hay estatuas en nuestro honor. Somos simplemente un pequeño pueblo de Georgia de desconocidos totales". Y continuó: "Como no somos conocidos por quienes somos, esperamos ser conocidos por lo que hacemos. Por lo que fabricamos". El espectador entonces vio la primera imagen del totalmente nuevo SUV Kia Telluride de 2020, mientras la voz superpuesta continuaba: "No, no somos famosos. Pero somos increíbles. Y hacemos cosas increíbles". El anuncio, que se transmitió en el tercer trimestre, terminó con el lema: "Darle todo".