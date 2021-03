Kia Sorento y K5 logran estar en el Top 10 de los premios World Car Of The Year Awards 2021

IRVINE, California, 10 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los modelos Kia Sorento y K5 han sido seleccionados para el Top 10 de los premios a nivel mundial 'World Car of the Year' (WCOTY) de este año. Las nominaciones se logran después del importante triunfo de Kia el año pasado, donde el modelo Telluride fue nombrado como "World Car of the Year" (Auto del año a nivel mundial) y el Soul EV, por su parte, recibió el reconocimiento de "World Urban Car" (Auto urbano del año).