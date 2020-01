Kia utiliza anuncio del gran juego para echar luz sobre el problema de la falta de vivienda entre los jóvenes

IRVINE, California, 21 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Este año, con más de 4.2 millones de jóvenes sin techo en los Estados Unidos1, la compañía automotriz conocida por darlo todo ("Give It Everything") usará su plataforma de publicidad del gran juego para devolver a la comunidad de una forma significativa. Por cada yarda ganada durante el juego, Kia donará US$ 1,000 a tres socios de caridad dedicados a acabar con el problema de la falta de vivienda entre los jóvenes y transformar la vida de las personas jóvenes necesitadas: Covenant House, Positive Tomorrows y StandUp For Kids.