Kick.io propose une rampe de lancement crypto pour une IDO destinée aux projets Cardano

Les fondateurs de la plateforme s'efforcent de la transformer en un lieu où la vaste communauté de Cardano peut se réunir pour financer des projets à forte croissance, caractérisés par l'immense potentiel de réussite future.

Soyez un investisseur cryptographique précoce.

Les utilisateurs auront la possibilité de naviguer via des projets, soigneusement sélectionnés et mis en ligne sur la plateforme Kick.io. Plus les investisseurs contribuent tôt aux projets de crypto et blockchain les plus prometteurs, plus le potentiel de profit et de récompenses est impressionnant.

Étant donné que d'autres plateformes ont tendance à répertorier les projets et leurs jetons natifs une fois les cycles initiaux terminés, Kick.io veillera à ce que les investisseurs cryptographiques aient accès aux meilleurs projets au meilleur moment, ce qui permettra d'obtenir des rendements potentiels plus élevés.

Pour les utilisateurs, Kick.io fournit la fonctionnalité de jalonnement et jusqu'à 5 % de retour supplémentaire sur les projets approuvés. Pour le jalonnement et l'approbation, les utilisateurs obtiennent des récompenses. Pour participer à l'écosystème Kick.io, les jetons devront être déposés sur la plateforme et peuvent ensuite être désignés comme souhaités. Les jetons qui ne sont pas utilisés pour le jalonnement ou l'approbation peuvent être retirés dans un portefeuille de choix à tout moment.

Les joueurs qui ont mis au moins 20 000 jetons KICK dans l'un ou l'autre des bassins de jalonnement verrouillés bénéficieront d'un accès prioritaire au lancement du projet. Une allocation de 25 % de la vente sera ouverte 24 heures d'être ouverte au grand public.

Les utilisateurs sont invités à analyser les listes vérifiées des projets, à rencontrer les fondateurs des projets et à approuver les projets les plus crédibles. La crédibilité des projets est vérifiée par des investisseurs bien informés et l'équipe chargée de la diligence raisonnable de la plateforme avant la diffusion des propositions aux utilisateurs.

Importance de la décentralisation

La décentralisation est cruciale pour tout ce qui est lié aux crypto-monnaies et à la cryptographie. La philosophie des entreprises tourne donc autour de la décentralisation. La société Kick.io a été fondée par une équipe de Defi et de professionnels de la finance traditionnelle.

En étant en ligne avec les valeurs du monde cryptographique, l'équipe travaille à fournir la décentralisation complète, s'assurer que les fonds collectés sur la plateforme Kick.io sont envoyés directement aux fondateurs du projet et que les jetons générés sont distribués aux porteurs sans contrôles ni retards inutiles. De plus, en fournissant une série d'outils avancés de Défi, nous nous assurons que les projets à venir se développeront et prospéreront.

Kick.io prend au sérieux la viabilité financière et l'inclusion en travaillant diligemment pour s'assurer que ses efforts profitent à toutes les parties prenantes, contribuant à faire évoluer la réputation et la maturité de l'industrie Defi.

Cette rampe de lancement décentralisée de nouvelle génération sera construite selon les meilleures pratiques de l'industrie Defi, assurant un règlement en temps réel, une sécurité de premier ordre, une interopérabilité, une véritable décentralisation, et ce, sans aucun risque de contrepartie. Elle est par ailleurs entièrement évolutive pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels. Il s'agira d'une contribution majeure au développement de la maturité des industries Defi et crypto.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1640308/Kick_io_First_Cardano_Launchpad.jpg

SOURCE Kick.io