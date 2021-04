KIIT alcanzó la clasificación 201+ a nivel mundial en los Rankings de Impacto de Times Higher Education

BHUBANESWAR, India, 27 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Las acciones son la mejor respuesta a las palabras nocivas. De esa manera el Instituto de Tecnología Industrial de Kalinga (KIIT) Deemed to be University de Bhubaneswar, sigue siendo un líder entre sus pares y sus logros no requieren de un portavoz. Según se anunció el 21 de abril de 2021, KIIT ha clasificado entre las principales universidades del mundo en los Rankings de Impacto 2021 de Times Higher Education (THE). El compromiso de KIIT con el sustento y la equidad recibió el reconocimiento de THE.