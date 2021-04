KIIT clasificado 201+ a nivel mundial en Times Higher Education Impact Rankings

- Ocupa el puesto 86 en "Desigualdades reducidas" a nivel mundial

BHUBANESWAR, India, 27 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Las buenas prácticas son la mejor respuesta a las palabras dañinas. De esa manera Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) Deemed to be University, Bhubaneswar sigue siendo un portador de antorchas entre la fraternidad y sus logros no requieren un portavoz. KIIT se ha colocado entre las mejores universidades del mundo en el Times Higher Education (THE) Impact Rankings-2021 anunciado el 21 de abril de 2021. El compromiso de KIIT con el sustento y la equidad recibe el reconocimiento de THE.