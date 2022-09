Kimberly Nelson zur Präsidentin von Kemin Nutrisurance ernannt

Nelson-Familienmitglied in dritter Generation soll das Geschäft mit Tiernahrung und Tierkörperbeseitigungstechnologien leiten

DES MOINES, Iowa, 30. September 2022 /PRNewswire/ -- Kemin Industries, ein weltweit tätiger Hersteller von Inhaltsstoffen, der mit seinen Produkten und Dienstleistungen die Lebensqualität von 80 Prozent der Weltbevölkerung jeden Tag nachhaltig verbessert, hat Kimberly Nelson, ein Mitglied der Gründerfamilie von Kemin in dritter Generation, zur Präsidentin von Kemin Nutrisurance, dem Geschäftsbereich Tiernahrung und Tierkörperbeseitigungstechnologien des Unternehmens, ernannt.

Kemin, ein familiengeführtes Unternehmen, wurde vor 61 Jahren von Nelsons Großeltern, R.W. und Mary Nelson, gegründet. Nelson ist seit sieben Jahren bei Kemin tätig, zuletzt als General Manager - Nordamerika für Kemin Nutrisurance. Während ihrer Amtszeit verzeichnete die globale Geschäftseinheit trotz der Herausforderungen der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Belastung der Lieferkette ein zweistelliges Umsatzwachstum.

„Ich freue mich sehr, Kemin Nutrisurance zu leiten, und bin sehr stolz darauf, die wichtige Arbeit fortzusetzen, die meine Familie in den letzten sechs Jahrzehnten aufgebaut hat", so Nelson. „Als Haustierbesitzerin freue ich mich besonders, Teil dieses Geschäftsbereichs zu sein, und ich freue mich darauf, unseren Erfolg fortzusetzen und auszubauen, um unsere Position als Branchenführerin weiter zu festigen."

Bevor er zu Kemin Nutrisurance kam, war Nelson Präsident von Kemin Textile Auxiliaries, das unter der Marke Garmon Chemicals tätig ist und umfassende chemische Lösungen für die Denim- und Bekleidungsindustrie anbietet. Nelson war an der Übernahme von Garmon Chemicals Anfang 2018 beteiligt und war zunächst als Business Development Manager und dann als General Manager - Indien für Kemin Textile Auxiliaries tätig.

„Ich freue mich sehr, Kimberly Nelson zur Präsidentin von Kemin Nutrisurance zu befördern, denn sie hat bewiesen, dass sie über die nötige Führungskompetenz und den Geschäftssinn verfügt, um unser Tiernahrungs- und Tierkörperverwertungsgeschäft zu leiten", so David Raveyre, Worldwide Group President, Kemin Industries. „Kimberly hat eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Förderung von Innovationen und hat ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, eine globale Geschäftseinheit effektiv zu leiten. Angesichts der Ergebnisse, die sie bereits erzielt hat, bin ich zuversichtlich, dass sie das beeindruckende Erbe der Familie Nelson und von Kemin fortführen wird."

Nelson war fünf Jahre im Marketing in Hongkong tätig, bevor er 2017 zu Kemin kam. Sie erwarb ihren Bachelor-Abschluss an der Northwestern University und ihren Master-Abschluss am Savannah College of Art and Design.

Nelson wird ihre neue Aufgabe im Oktober 2022 antreten, und Alberto Muñoz, derzeit Marketing Director für Kemin Nutrisurance, wird ihre bisherige Position als General Manager - North America für den Geschäftsbereich übernehmen.

Über Kemin Industries

Kemin Industries ( www.kemin.com ) ist ein globaler Hersteller von Inhaltsstoffen, der mit seinen Produkten und Dienstleistungen bestrebt ist, die Lebensqualität von 80 Prozent der Welt nachhaltig zu verändern. Das Unternehmen liefert über 500 Spezialinhaltsstoffe für die Bereiche Gesundheit und Ernährung von Mensch und Tier, Tiernahrung, Aquakultur, Nutrazeutika, Lebensmitteltechnologie, Pflanzentechnologie, Textilien, Biokraftstoffe und Tierimpfstoffe.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert widmet sich Kemin der angewandten Wissenschaft, um die Herausforderungen der Industrie zu meistern und Kunden in mehr als 120 Ländern Produktlösungen anzubieten. Kemin liefert Zutaten, um eine wachsende Bevölkerung mit seinem Engagement für die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von Lebensmitteln, Futtermitteln und gesundheitsbezogenen Produkten zu versorgen.

Kemin wurde 1961 gegründet und ist ein privates, familiengeführtes Unternehmen mit weltweit mehr als 3.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 90 Ländern, darunter Produktionsstätten in Belgien, Brasilien, China, Ägypten, Indien, Italien, San Marino, Singapur, Südafrika und den Vereinigten Staaten.

© Kemin Industries, Inc. und seine Unternehmensgruppe 2022. Alle Rechte vorbehalten. ® TM Warenzeichen von Kemin Industries, Inc., U.S.A.

Bestimmte Aussagen, Produktkennzeichnungen und Ansprüche können je nach Geografie oder nach behördlichen Anforderungen abweichen.

