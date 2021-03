Kincsem designa CALLUM para projeto de hipercarro

A Kincsem é digital-first em todos os aspectos e verdadeiramente sem restrições. A visão do fundador húngaro, Tibor Bak, é unir os melhores talentos do mundo à mais moderna tecnologia para desenvolver produtos com lindos projetos e alto desempenho. Seja nas finanças, fabricação ágil ou desenvolvimento de IA, a marca está sendo pioneira na integração do digital em todos os aspectos. Bak está trazendo toda sua experiência industrial considerável e competência para inovar com novas parcerias e metodologias inexploradas anteriormente para entregar o diversificado portfólio de produtos da marca, do qual o Hyper-GT é o primeiro lançamento.

"A história de Kincsem, o cavalo, é a inspiração por trás da marca; o ethos por trás de seu treinamento foi pioneiro e, consequentemente, suas conquistas continuam insuperáveis. Nossa abordagem pioneira em relação à tecnologia digital nos permite criar sem restrições e colocar o indivíduo no centro do processo de design. Nossos clientes terão novos níveis de personalização dinâmica, nunca antes possíveis", comenta Tibor Bak.

"O Kincsem Hyper-GT, projetado por Ian Callum, reunirá novos modos de integração digital em desenvolvimento, design, fabricação e propriedade. As possibilidades apresentadas pela nova era digital aumentada nos permitem ajudar nossos clientes a entrar em um "estado de fluxo", que os atletas chamam de "The Zone" (a zona), oferecendo um nível de personalização e controle dinâmicos nunca antes possível."

Kincsem, o cavalo de corrida húngaro mundialmente famoso, foi imbatível em uma carreira de 54 corridas. O novo Hyper-GT aplaude seu legado ao criar apenas 54 veículos de luxo fabricados no Reino Unido. Estes incluem um revolucionário powertrain híbrido de alta performance derivado da F1, que começará a ser entregue em 2023.

Sobrepondo as opções de personalização do cliente atualmente disponíveis, o Hyper-GT apresentará uma nova experiência de "Engenharia Pessoal" para cada proprietário, em um carro que combina capacidade de reação do motorista com recurso de zero emissões. O preço ainda não foi confirmado, mas competirá nos mais altos escalões dos automotivos de luxo.

A nomeação de CALLUM é a primeira de uma série de parcerias de alto nível a serem anunciadas que recorrem ao auge do talento em design, engenharia e produção em todo o mundo. A inclusão da CALLUM traz um pedigree incomparável ao projeto, que deve ser revelado na íntegra no final de 2021, e o novo carro representa uma tarefa empoderadora e aberta para a equipe de design.

"Com a Kincsem, temos esse raro privilégio não apenas de criar um belo carro, mas também de formar uma linguagem de design para uma marca de luxo inovadora", diz Ian Callum, que lidera a equipe de design da CALLUM.

"Agradavelmente, a Kincsem disse que não há regras, permitindo-nos fazer a pergunta 'se pudéssemos fazer o que quiséssemos, o que faríamos?' É uma das oportunidades mais revigorantes para qualquer designer. A equipe da CALLUM está extremamente entusiasmada para começar a trabalhar."

O ethos da Kincsem de envolvimento inigualável com o cliente se manifestará em vários produtos, serviços e experiências à medida que o futuro se revelar. Isso incluirá o lançamento de um SUV de desempenho de luxo com as mesmas possibilidades de transmissão e Engenharia Pessoal do Hyper-GT.

